PSD îl acuză pe Bolojan că blochează toată România pentru că a pierdut puterea: „Să meargă în opoziție, lângă AUR”

Social-democrații îl acuză, joi, pe prim-ministrul demis Ilie Bolojan că blochează toată România, pentru că a pierdut puterea şi transmite că se poate şi fără PNL iar după 7 ani la putere, fără să câştige alegerile, este vremea să meargă în opoziţie, lângă AUR. Reacția PSD vine după ce PNL a decis, în ședința extinsă a Biroului Politic Național al partidului, să nu voteze Guvernul Eugen Tomac.

Reacția PSD după ce Ilie Bolojan a anunțat că PNL nu susține Guvernul Tomac

Într-o postare pe Facebook, social-democrații susțin că Bolojan, premier demis, blochează România pentru că a pierdut puterea.

„Rămâne cum am stabilit: prim-ministrul demis Ilie Bolojan blochează toată România pentru că a pierdut puterea!

Cei care anul trecut cereau PSD «responsabilitate pro-europeană», ca țara să nu ajungă pe mâna «extremiștilor», nu mai sunt acum deloc preocupați nici să fie «responsabili», nici «pe ale cui mâini va ajunge țara»”, a transmis PSD.

Social-democraţii arată că, „dincolo de ambiţiile unui singur om, românii au nevoie urgent de un Guvern care să scoată ţara din haosul economic şi social în care a lăsat-o Bolojan”.

„Se poate şi fără PNL! După 7 ani la putere, fără să câştige alegerile, este vremea să meargă în opoziţie, lângă AUR”, mai transmite PSD.

„Să continui să minţi ipocrit că ai acceptat funcţia de prim-ministru pentru că nimeni nu se înghesuia este o încercare ridicolă de a rescrie realitatea.

Domnul Bolojan nu a făcut niciun act de sacrificiu ritualic. Nu este nimic eroic atunci când eşti mânat doar de setea de putere. S-a sacrificat şi se mai sacrifică încă puţin acum… inventând tot felul de motive pentru a se ţine legat cu lanţurile de putere. Poţi pierde o funcţie. Poţi pierde o majoritate. Dar cel mai grav este ca setea de putere să îţi întunece judecata şi să ajungi toxic pentru români şi România”, mai transmit reprezentanții PSD.