Prima pagină » Știri politice » PSD îl acuză pe Bolojan că blochează toată România pentru că a pierdut puterea: „Să meargă în opoziție, lângă AUR”

PSD îl acuză pe Bolojan că blochează toată România pentru că a pierdut puterea: „Să meargă în opoziție, lângă AUR”

Olga Borșcevschi
PSD îl acuză pe Bolojan că blochează toată România pentru că a pierdut puterea: „Să meargă în opoziție, lângă AUR”
Galerie Foto 7
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Social-democrații îl acuză, joi, pe prim-ministrul demis Ilie Bolojan că blochează toată România, pentru că a pierdut puterea şi transmite că se poate şi fără PNL iar după 7 ani la putere, fără să câştige alegerile, este vremea să meargă în opoziţie, lângă AUR. Reacția PSD vine după ce PNL a decis, în ședința extinsă a Biroului Politic Național al partidului, să nu voteze Guvernul Eugen Tomac.

Reacția PSD după ce Ilie Bolojan a anunțat că PNL nu susține Guvernul Tomac

Într-o postare pe Facebook, social-democrații susțin că Bolojan, premier demis, blochează România pentru că a pierdut puterea.

„Rămâne cum am stabilit: prim-ministrul demis Ilie Bolojan blochează toată România pentru că a pierdut puterea!

Cei care anul trecut cereau PSD «responsabilitate pro-europeană», ca țara să nu ajungă pe mâna «extremiștilor», nu mai sunt acum deloc preocupați nici să fie «responsabili», nici «pe ale cui mâini va ajunge țara»”, a transmis PSD.

Social-democraţii arată că, „dincolo de ambiţiile unui singur om, românii au nevoie urgent de un Guvern care să scoată ţara din haosul economic şi social în care a lăsat-o Bolojan”.

Sorin Grindeanu participa la sedinta comuna a Senatului si Camerei Deputatilor in care se dezbate si se voteaza motiunea de cenzura „STOP ‘Planului Bolojan’ de distrugere a economiei, de saracire a populatiei si de vanzare frauduloasa a averii statului”, depusa de grupurile parlamentare ale PSD, AUR si PACE – Intai Romania, la Palatul Parlamentului, marti, 5 mai 2026. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

„Se poate şi fără PNL! După 7 ani la putere, fără să câştige alegerile, este vremea să meargă în opoziţie, lângă AUR”, mai transmite PSD.

„Să continui să minţi ipocrit că ai acceptat funcţia de prim-ministru pentru că nimeni nu se înghesuia este o încercare ridicolă de a rescrie realitatea.

Domnul Bolojan nu a făcut niciun act de sacrificiu ritualic. Nu este nimic eroic atunci când eşti mânat doar de setea de putere. S-a sacrificat şi se mai sacrifică încă puţin acum… inventând tot felul de motive pentru a se ţine legat cu lanţurile de putere. Poţi pierde o funcţie. Poţi pierde o majoritate. Dar cel mai grav este ca setea de putere să îţi întunece judecata şi să ajungi toxic pentru români şi România”, mai transmit reprezentanții PSD.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
L-a susținut pe Nicușor Dan, iar acum îi bate obrazul: Tot ȘARLATAN se numește
Digi24
EXCLUSIV Ciprian Ciucu: „E mica mea plăcere să spun că PSD a adus țara în situația asta. Partidul va fi din ce în ce mai irelevant”
Cancan.ro
Fratele de suflet al lui Florin Salam și al lui Adi Minune a murit în mașină! Ce s-a întâmplat în ultimele clipe din viața muzicianului
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Adevarul
Ponta, atac fără menajamente după retragerea lui Papahagi din guvernul lui Tomac. „Șobolanul a fugit înainte să intre apa în corabie!”
Mediafax
ULUITOR! Cercetătorii spun că AI poate recunoaște semnele depresiei
Click
Shakira, apariție electrizantă la deschiderea Campionatului Mondial 2026. Ținuta purtată de artistă a făcut furori
Digi24
Forțele ucrainene au publicat imagini cu un atac asupra unui pod din Armiansk. 50 de camioane cu combustibil, luate prin surprindere
Cancan.ro
Fiica milionarului sinucigaș de la Hexipharma, bătută și sechestrată de un cântăreț celebru! Scene de coșmar într-un apartament din București
Ce se întâmplă doctore
Victoria Beckham mănâncă de 25 de ani aceeași mâncare. Dieta strictă pe care soțul ei spune că o respectă aproape fără excepție
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
De ce rămâne Skoda Octavia una dintre favoritele românilor?
Descopera.ro
Care este cea mai veche limbă încă vorbită în zilele noastre?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Descopera.ro
O stea s-a autodistrus atât de catastrofal încât nu a lăsat în urmă nicio dovadă a existenței sale
ACTUALITATE Tomac, premier fără voie. Ion Cristoiu: „Declarația lui Tomac demonstrează că el este ”iepure” în ecuația formării Guvernului”
22:30
Tomac, premier fără voie. Ion Cristoiu: „Declarația lui Tomac demonstrează că el este ”iepure” în ecuația formării Guvernului”
CINEMA Cum a prevenit John Wayne o revoltă în 1958. Un accident la filmări a dus la un conflict uriaș
22:29
Cum a prevenit John Wayne o revoltă în 1958. Un accident la filmări a dus la un conflict uriaș
FLASH NEWS Papahagi îl critică pe Bolojan și îi laudă pe Nicușor Dan și pe Eugen Tomac
22:12
Papahagi îl critică pe Bolojan și îi laudă pe Nicușor Dan și pe Eugen Tomac
SPORT Shakira dă startul Campionatului Mondial de Fotbal. Scorul primului meci disputat între Mexic și Africa de Sud: 1 – 0
22:05
Shakira dă startul Campionatului Mondial de Fotbal. Scorul primului meci disputat între Mexic și Africa de Sud: 1 – 0
ACTUALITATE ⁠Medicină mai accesibilă? Adina Alberts, medic: „Numărul 1414 a fost construit pentru persoanele care nu au acces la diverse aplicații medicale”
22:00
⁠Medicină mai accesibilă? Adina Alberts, medic: „Numărul 1414 a fost construit pentru persoanele care nu au acces la diverse aplicații medicale”
FLASH NEWS Papahagi explică de ce a renunțat la Ministerul Culturii în Guvernul Tomac „Sunt un om politic de dreapta și aș fi fost nevoit să dau în PNL”
21:55
Papahagi explică de ce a renunțat la Ministerul Culturii în Guvernul Tomac „Sunt un om politic de dreapta și aș fi fost nevoit să dau în PNL”

Cele mai noi

Trimite acest link pe