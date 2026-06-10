Premierul desemnat, Eugen Tomac, s-a întâlnit, miercuri dimineață, cu președintele României, Nicușor Dan, și i-a raportat discuțiile de până acum cu partidele și neafiliații, potrivit surselor Gândul. Tomac a declarat, la Parlament, după o nouă întâlnire cu reprezentanții minorităților naționale, că este pregătit de compromisuri pentru a ajunge la Palatul Victoria. Programul de guvernare al lui Eugen Tomac ar urma să preia liniile programului de guvernare al lui Ilie Bolojan, mai susțin sursele noastre.

UPDATE: „Am avut ieri până la 24:00 întâlniri cu parlamentari senatori și deputați. Am revenit azi, am avut o discuție bună la grupul minorităților naționale. Le-am prezentat lista de miniștri pe care-i propun. Voi continua și astăzi și mâine să discut cu liderii partidelor parlamentare Sunt pregătit să găsim un compromis necesar pentru a oferi României predictibilitate în ceea ce privește viitorul apropiat.

Îmi doresc ca acest Guvern să fie gestionat de specialiști”, a declarat Eugen Tomac după întâlnirea cu grupul minorităților.

UPDATE: Programul de guvernare al lui Eugen Tomac va fi construit preponderent pe programul lui Ilie Bolojan, în ceea ce privește proiectele și reformele mari, susțin surse politice pentru Gândul.

UPDATE: În ceea ce privește negocierile lui Eugen Tomac cu parlamentarii neafiliați, unii dintre aceștia nici au ar fi răspuns la telefon atunci când au fost sunați de echipa premierului desemnat, potrivit surselor noastre.

Unul dintre cei care nu au răspuns ar fi fost deputatul George Becali, acesta fiind și motivul pentru care cei doi încă nu s-au văzut. În schimb, Becali ar fi spus că votează ceea ce își dorește președintele Nicușor Dan, potrivit surselor citate.

Un alt deputat, Ciprian Ciubuc, ar fi transmis că nu va vota Guvernul Tomac, iar senatorul Liviu-Iulian Fodoca nu s-ar mai fi prezentat la discuții. Echipa lui Tomac ar urma să încerce și în cursul zilei de azi să contacteze cât mai mulți parlamentari neafiliați.



Știrea inițială:

Eugen Tomac mai are doar câteva zile la dispoziție pentru a obține o majoritate în Parlament, pentru crearea noului Guvern. După două zile de consultări cu partidele politice, Eugen Tomac ar urma să se întâlnească cu președintele Nicușor Dan. Dialogul ar urma să se concentreze pe stabilirea listei finale cu miniștrii noului Guvern.

Eugen Tomac respinge zvonurile că ar renunța la mandat

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a respins marți informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora ar urma să își depună mandatul miercuri și să renunțe la formarea unui Guvern, „în urma unei presupuse lipse de sprijin din partea partidelor politice”.

Într-o postare pe rețelele sociale, Eugen Tomac a transmis că zvonul „este FALS” și a spus că mandatul pe care l-a primit de la președintele Nicușor Dan este acela de a forma Guvernul. În acest sens, premierul desemnat a subliniat că va duce întreaga procedură până la capăt, până la votul Parlamentului.

„Mandatul pe care l-am primit cu onoare și responsabilitate de la președintele Nicușor Dan este să formez Guvernul”, a precizat politicianul. El a adăugat că va „duce această procedură până la votul Parlamentului. E calea firească, în concordanță cu principiile pe care le am”, a scris Eugen Tomac pe pagina sa de Facebook.