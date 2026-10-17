Radu Marinescu, propus de PSD pentru a reveni la conducerea Ministerului Justiției, anunță că programul de guvernare prevede 79 de măsuri pentru sistemul judiciar. Acestea vizează reorganizarea unor instituții, reducerea volumului de dosare aflate pe rolul instanțelor și parchetelor, combaterea corupției și folosirea tehnologiilor digitale pentru accelerarea procedurilor.

Marinescu susține că o parte dintre măsuri reprezintă proiecte pregătite în mandatul său anterior, dar care ar fi stagnat după plecarea sa din minister. El afirmă că este pregătit să înceapă aplicarea programului încă din prima zi, invocând experiența acumulată în cei 30 de ani de activitate juridică, potrivit Știri pe surse.

Agenție pentru protecția victimelor și reorganizarea instituțiilor

Printre principalele măsuri se numără înființarea Agenției Naționale pentru Protecția Victimelor, care ar urma să creeze un cadru unitar pentru sprijinirea persoanelor afectate de infracțiuni.

Programul prevede și reorganizarea Ministerului Justiției și a unor instituții subordonate sau aflate în coordonarea sa, între care Administrația Națională a Penitenciarelor, Direcția Națională de Probațiune și Autoritatea Națională pentru Cetățenie. Obiectivul declarat este simplificarea activității administrative și creșterea eficienței instituționale.

O altă direcție este revizuirea organizării instanțelor și parchetelor, prin reevaluarea hărții judiciare. Planul include și dezvoltarea unor mecanisme alternative de soluționare a litigiilor, pentru a reduce presiunea asupra sistemului judiciar.

Inteligența artificială, folosită pentru accelerarea procedurilor

Documentul propune utilizarea inteligenței artificiale și a altor instrumente digitale în activitatea instanțelor, parchetelor și instituțiilor din sistemul judiciar. Tehnologia ar putea sprijini redactarea unor acte procedurale, activitățile administrative și procesarea cererilor, inclusiv în domeniul cetățeniei.

Programul vizează, de asemenea, îmbunătățirea infrastructurii informatice și dezvoltarea unor sisteme care să contribuie la eficientizarea activității judiciare. Aplicarea acestor măsuri va depinde însă de soluțiile tehnice adoptate, de resursele disponibile și de respectarea garanțiilor privind securitatea datelor și independența magistraților.

Printre priorități se mai află acoperirea deficitului de personal din instanțe și parchete, îmbunătățirea finanțării sistemului judiciar și consolidarea profesiilor juridice.

Recomandările europene și independența justiției

Radu Marinescu include între obiectivele noului mandat și aplicarea recomandărilor Comisiei Europene privind statul de drept. Acestea vizează, între altele, evaluarea modului în care sunt aplicate legile justiției, garanțiile de independență pentru procurorii de rang înalt și eficiența investigării faptelor de corupție din sistemul judiciar.

Ministrul propus susține că reforma trebuie realizată în colaborare cu instituțiile judiciare, nu împotriva acestora. El a criticat ceea ce consideră a fi abordări demagogice care ar putea ascunde intenții de subordonare a justiției și a afirmat că obiectivul trebuie să fie o justiție independentă, eficientă și previzibilă.

Anunțul privind cele 79 de măsuri prezintă direcțiile de acțiune propuse de viitorul ministru, însă eficiența lor va putea fi evaluată în funcție de actele normative adoptate, finanțarea asigurată și rezultatele concrete obținute în funcționarea instanțelor, parchetelor și instituțiilor responsabile.

SURSA: Știripesurse, AGERPRES