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Programul Guvernului Siegfried Mureșan luat la bani mărunți și de fostul ministru al justiției Radu Marinescu. Conține și măsuri deja respinse

Programul Guvernului Siegfried Mureșan luat la bani mărunți și de fostul ministru al justiției Radu Marinescu. Conține și măsuri deja respinse
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Fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, critică în termeni duri capitolul dedicat domeniului judiciar din programul de guvernare propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Într-o analiză detaliată, Marinescu susține că documentul conține formulări vagi, măsuri deja respinse și concepte periculoase care riscă să afecteze grav independența magistraților.

Acuze privind slăbirea independenței sistemului judiciar

Radu Marinescu avertizează că direcția propusă de noul cabinet politic ar putea modifica echilibrul existent în sistemul judiciar sub pretextul reorganizării și al redistribuirii puterii interne.

„Consider că este un program a cărui țintă evidentă și nedisimulată este slăbirea independenței justiției, a capacității sale intrinseci de apărare față de imixtiunea politică”, afirmă fostul ministru.

Acesta contestă ideea că în interiorul magistraturii ar exista o criză legată de independența judecătorilor și procurorilor, precizând că evaluările din sistem nu au confirmat existența unui fenomen de „persecuție internă” sau de manipulare a procedurilor. De asemenea, Marinescu subliniază că mai multe dintre modificările avute în vedere au fost propuse și respinse în trecut din lipsă de fundamentare.

Politizarea alegerilor pentru Consiliul Superior al Magistraturii

Radu Marinescu acordă o atenție deosebită propunerilor care vizează modificarea mecanismelor de alegere a membrilor în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Marinescu respinge ideea introducerii unui sistem electoral național, pe care îl consideră importat direct din practica politică.

„Politicul dorește să imprime matricea sa electorală sistemului de justiție”, avertizează fostul ministru, arătând că o astfel de schimbare ar putea diminua rolul magistraților din instanțele superioare și ar crea presiuni electorale nesănătoase în interiorul sistemului.

Criticată este și noua formulă propusă pentru alegerea colegiilor de conducere ale instanțelor și parchetelor, despre care Marinescu amintește că a creat blocaje administrative severe atunci când a mai fost testată.

Măsuri deja implementate, prezentate drept priorități de viitor

Fostul ministru atrage atenția că o bună parte dintre cele 18 măsuri din capitolul Justiție sunt, în realitate, proiecte deja încheiate sau aflate în derulare avansată.

În ceea ce privește digitalizarea instanțelor, Marinescu punctează că sistemele informatice ECRIS V și DEN au fost deja finalizate și nu pot fi vândute publicului drept noutăți ale cabinetului Mureșan. Totodată, el arată că mutarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) în subordinea Ministerului Afacerilor Interne nu rezolvă problemele de fond ale instituției, iar capitolul privind combaterea corupției și recuperarea prejudiciilor rămâne unul pur declarativ.

Mecanism de tip „Big Brother” și vot negativ din partea PSD

Un alt punct criticat de Radu Marinescu vizează intenția ca Ministerul Justiției să monitorizeze, printr-o structură nouă, toate litigiile în care sunt implicate autorități ale administrației publice.

Fostul ministru compară această măsură cu un mecanism de supraveghere de tip „Big Brother” și cere clarificări urgente privind cadrul legal și limitele unei asemenea ingerințe.

Totodată, referitor la prescripția răspunderii penale, Marinescu acuză cabinetul Mureșan că folosește o lozincă politică în locul unor soluții legislative riguroase, ignorând deciziile deja stabilite de instanțe pentru faptele vechi.

„Programul nu este reformist, ci orwellian. Manipulează limbajul, vrea să rescrie realitatea inclusiv prin echipe de zgomote și mult fum, pentru un control efectiv al justiției”, concluzionează Radu Marinescu și anunță că PSD va vota împotriva învestirii Guvernului Mureșan.

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