Se dă o bătălie grea pentru Ministerul Justiției în viitorul Guvern condus de Luca Niculescu. Potrivit unor surse politice, în cursa pentru acest portofoliu se află încă două nume, pe lângă cel al fostului ministru Radu Marinescu: consilierii prezidențiali Alexandru Ciurea și Cosmin-Alexandru Soare-Filatov.

În ultimele ore, au apărut mai multe variante privind componența viitorului Executiv. Listele vehiculate diferă în privința unor portofolii și a persoanelor care ar putea ocupa funcțiile de miniștri, iar negocierile nu au ajuns încă la o formulă finală.

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Cine este Cosmin-Alexandru Soare-Filatov

Potrivit surselor politice, unul dintre numele luate în calcul de Luca Niculescu pentru funcția de ministru al Justiției este Cosmin-Alexandru Soare-Filatov. Acesta este avocat și consilier prezidențial pe probleme constituționale din noiembrie 2025, potrivit informațiilor publicate de Administrația Prezidențială. Acesta a absolvit Facultatea de Drept a Universității din București și a obținut un master în Drept privat.

Potrivit CV-ului, în perioada 2019-2021, Filatov a urmat studii în domeniul dreptului patrimoniului cultural la Universitatea din Lille, Franța. Din 2021, predă Drept administrativ la Facultatea de Drept din București, în calitate de asistent universitar. Înainte de a fi numit de Președintele României în funcția de Consilier Prezidențial, acesta a lucrat aproape 13 ani la casa de avocatură Leaua Damcali Deaconu Păunescu, unde a participat la proiecte de drept public și privat.

Cine este Alexandru Ciurea

Un alt nume vehiculat pentru conducerea Ministerului Justiției este Alexandru Ciurea, consilier prezidențial pe probleme juridice. Acesta a absolvit Facultatea de Drept a Universității din București în 2010 și a devenit avocat, membru al Baroului București, în 2011.

Ciurea a absolvit și cursurile Colegiului Juridic Franco-Român de Studii Europene, în urma cărora a obținut, de la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, o diplomă de licență în drept, științe politice și sociale, o diplomă de maîtrise în drept european, precum și o diplomă de master profesional în drept european și internațional al afacerilor.

Înainte să fie numit consilier prezidențial în 2025, Ciurea a profesat ca avocat în perioada 2011-2020, a fost consilier general în Consiliul General al Municipiului București în 2016 și a fost deputat în Parlamentul României la finalul anului 2020. De asemenea, în perioada 2021-2025, Alexandru Ciurea a fost consilier pe probleme juridice la cabinetul Primarului General al Municipiului București.

Radu Marinescu, fost ministru al Justiției în Guvernul Bolojan

Radu Marinescu este un alt nume vehiculat pentru conducerea Ministerului Justiției. Acesta a ocupat anterior funcția de ministru al Justiției în Guvernul Bolojan, iar numele său apare din nou printre variantele luate în calcul pentru acest portofoliu, potrivit surselor politice.

Ce alte nume sunt vehiculate pentru Guvernul Niculescu

Mai multe variante privind componența viitorului Cabinet au apărut astăzi în spațiul public, potrivit informațiilor publicate de Gândul. Listele includ atât nume de politicieni, cât și posibili tehnocrați, iar distribuirea portofoliilor diferă de la o variantă la alta.

Printre numele vehiculate pentru diverse funcții ministeriale se numără Daniel Zamfir la Ministerul Economiei, Alexandru Nazare la Ministerul Finanțelor, Florin Manole la Ministerul Muncii și Alexandru Rogobete la Ministerul Sănătății.

Pentru alte portofolii, sursele politice îi indică pe Marian Neacșu la Ministerul Afacerilor Interne, pe Mihai Ghigiu la Ministerul Mediului și pe Romeo Lungu la Ministerul Dezvoltării. În același timp, pentru unele ministere sunt luate în calcul persoane fără afiliere politică, susținute de președintele Nicușor Dan.