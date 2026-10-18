Ministrul interimar al Apărării și al Transporturilor, Radu Miruță, s-a prezentat la conferința USR îmbrăcat în trening și adidași. În ținută lejeră, parcă ușurat de faptul că ar urma să fie înlocuit din funcția de ministru, Radu Miruță a vorbit despre viitorul Uzinei Mecanice Sadu, programul SAFE și Complexul Energetic Oltenia.

Radu Miruță ș-a prezentat bilanțul activității

Radu Miruță și-a prezentat „contribuțiile” aduse industriei de apărare din România, despre care spune că va fi revigorată prin programul de împrumut SAFE. Unul dintre demersurile cu care Miruță s-a lăudat la conferința USR îl reprezintă Uzina Mecanică Sadu (UM Sadu) din Bumbești-Jiu, despre care ministrul interimar a spus că a fost trecută „de pe lista celor morți pe lista celor vii”. Uzina a fost inclusă în programul SAFE prin decizia Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), aspect despre care Miruță a explicat că „nu mai există cale de întoarcere”.

Radu Miruță a spus că la Sadu urmează să fie fabricate arme de asalt, iar angajații i-ar fi cerut să poată munci.

„Oamenii de acolo m-au rugat să aibă de lucru. Iar acest lucru, astăzi, este o realitate”, a transmis Miruță. Acesta a mai vorbit și despre modul în care piloții aeronavelor F-16 au reușit să doboare cele două drone care au pătruns, sâmbătă, în spațiul aerian al României.