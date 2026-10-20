Rareș Bogdan începe ofensiva împotriva lui Ilie Bolojan acum că a rămas fără funcția de premier: Și-a bătut joc de pensionari, de companiile private / A exasperat cetățenii

Europarlamentarul Rareș Bogdan a lansat un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, pe care îl consideră responsabil atât pentru pierderea guvernării de către Partidul Național Liberal (PNL), cât și pentru nemulțumirile românilor.

Invitat la România TV, Rareș Bogdan a început o adevărată ofensivă împotriva lui Ilie Bolojan pe care l-a acuzat că și-a bătut joc de pensionari și de companiile private românești, a blocat investițiile și a exasperat cetățenii.

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Într-un dialog cu moderatorul emisiunii, europarlamentarul a cerut o discuție amplă în partid și a pus sub semnul întrebării direcția conducerii care a dus PNL în opoziție, deși formațiunea are 1.100 de primari și ocupase funcții importante în Executiv.

„Este nevoie de o discuție amplă în Partidul Național Liberal, pentru că suntem în cea mai grea situație din ultimii 20 de ani. Ilie Bolojan a reușit cu conducerea aleasă, pe sprânceana domniei sale, să ducă partidul în neagra opoziție, noi având totuși 1100 de primari. Deci, gândiți-vă că acești oameni primesc cu deznădejde la faptul că am avut toată puterea, că am avut premierul României, am avut miniștri, iar acum, acești oameni au reușit performanța să voteze un guvern exclusiv PSD, fără niciun liberal, și să scoată Partidul Național Liberal de la guvernare”, a declarat Rareș Bogdan la România TV.

Rareș Bogdan îl acuză pe Bolojan că și-a bătut joc de pensionari și de companiile private

Europarlamentarul a criticat pierderea guvernării de către PNL și a subliniat că responsabilitatea lui Ilie Bolojan depășește problemele interne ale PNL și privește direct politicile aplicate la nivel național.

„Problema este mult mai gravă, că nu ține doar de PNL. E vorba de cum au administrat țara și de modul în care Ilie Bolojan și-a bătut joc de pensionari, de companiile private românești, de tot ce înseamnă investiții și a exasperat cetățenii României”.

Europarlamentarul susține că mai mulți români vor să plece din țară decât să se întoarcă

Un alt reproș a vizat situația românilor din diaspora și raportul dintre cei care pelacă din țară și cei care aleg să se întoarcă. Rareș Bogdan a spus că, după zece ani, balanța s-a inversat din nou și a pus această evoluție pe seama modului în care Ilie Bolojan și Guvernul său au administrat țara.

„Pentru prima dată după 10 ani, este din nou balanța inversă dintre cei care pleacă din țară și cei care se reîntorc în țară. Din cauza unei administrări extrem de proaste a lui Ilie Bolojan și a guvernului său, au inversat proporția. Și din nou cei care doresc să plece din țară sunt mai mulți decât cei care doresc să se întoarcă, ceea ce mi se pare de o gravitate excepțională”, a afirmat europarlamentarul.

Criticile europarlamentarului au vizat și identitatea politică a Partidului Național Liberal. Rareș Bogdan a explicat că, în opinia sa, formațiunea s-a îndepărtat de valorile conservatoare pe care le promova anterior și s-a apropiat de direcția asociată USR.