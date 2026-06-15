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Răzvan Dumitrescu comentează desemnarea lui Adrian Veștea ca premier: „Sunt unele situații în care mă bufnește râsul”

Ruxandra Radulescu
Răzvan Dumitrescu comentează desemnarea lui Adrian Veștea ca premier:
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Jurnalistul Răzvan Dumitrescu comentează explicațiile lui Adrian Veștea, cu privire la discuțiile avute cu președintele Nicușor Dan și cu Eugen Tomac, în care ar fi fost „asigurat” că are voturile necesare pentru formarea Guvernului. Jurnalistul arată absurdul acestor afirmații, având în vedere că doar în contextul consultărilor cu partidele politice s-ar fi putut ajunge la astfel de concluzii.

„Sunt unele situații în care mă bufnește râsul!
Premierul desemnat, Vestea spune așa:
„Din discuțiile avute din momentul în care am acceptat această candidatură m-am consultat cu președintele Nicușor Dan și Eugen Tomac și m-au asigurat că există o astfel de majoritate”
Adică Tomac și domnul președinte Nicusor l-au asigurat că există majoritate!!!!!”, scrie Răzvan Dumitrescu pe Facebook.

„De când îți spune președintele daca ai sau nu majoritate?”

Jurnalistul atrage atenția asupra asupra faptului că președintele și-ar fi depășit atribuțiile, în momentul în care l-a asigurat pe Adrian Veștea că are susținerea unei majorități în Parlament, deși nu discutase cu niciun partid.

„Păi cum e să te asigure Tomac că ai voturile necesare? Adică te asigură cel care nu le-a avut și și-a depus mandatul!?
Apoi, de când îți spune președintele daca ai sau nu majoritate? Păi nu tu, premier desemnat, trebuie să constați că o ai sau nu după discuțiile cu partidele în intervalul celor 10 zile?”, precizează Dumitrescu.

„M-a bufinit de două ori râsul: Veștea spune că nu schimba o virgulă din programul lui Bolojan”

Lui Răzvan Dumitrescu nu-i scapă nici ironia faptului că Adrian Veștea a precizat că nu va face nicio modificare la programul de guvernare al lui Bolojan. „De ce să îl schimbi pe Bolojan?”, întreabă retoric Răzvan Dumitrescu.

„Era să uit motivul pentru care m-a bufinit de două ori râsul: domnul Veștea ne spune că nu schimba o virgulă din programul de guvernare al lui Ilie BOLOJAN! Păi atunci ce sens are schimbarea? De ce să îl schimbi pe Bolojan? Oare urmnează în scurt timp și al treilea motiv pentru care să mă bufnească râsul?”, conchide acesta în postarea de pe Facebook.

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