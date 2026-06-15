Ciprian Ciucu acuză o „tentativă de puci” pusă la cale în PNL

Prezent în Singapore, la un eveniment, Ciprian Ciucu spune că regretă absența sa din țară, acolo unde s-a pus la cale un puci împotriva PNL. Liberalul se află la World Cities Summit 2026, iar deplasarea a picat „prost”, într-un moment tensionat pentru partidul Brătienilor.

„Sunt la Singapore, la World Cities Summit 2026. A picat prost pentru mine din cauza tentativei de puci la care este supus astăzi Partidul Național Liberal”, a scris într-o postare pe Facebook Ciprian Ciucu.

„Deși nu îmi este ușor…”

Mai departe, primarul general arată că încearcă să folosească prezența sa la summit pentru a învăța, dar și pentru a identifica parteneri și soluții pentru problemele Capitalei.

Totuși, Ciucu admite că, dat fiind contextul politic din România, nu îi este ușor să se concentreze.

„Deși nu îmi este ușor – din cauza puciului – încerc să mă focalizez pe rostul prezenței mele aici: să învăț, să identific parteneri și know-how, inclusiv soluții financiare la problemele noastre.

Am fost selectat și invitat să fac parte dintr-un program de training/mentoring/networking de doi ani, împreună cu alți trei primari. Programul ni-i aduce ca mentori pe Anne Hidalgo, fosta primăriță a Parisului (big fan!), și pe experimentatul Jan Vapaavuori, fostul primar al Helsinkiului. Ceea ce este foarte tare, pentru că, chiar dacă am experiență de primar de peste cinci ani, mereu poți învăța de la cei care au fost primari 12 ani.

Am câteva idei, vin inspirat. Nu va fi ușor; până la urmă va trebui să rupem și noi pisica și să trecem prin niște reforme serioase. Aceste experiențe te scot din cotidian și îți pun ordine în gânduri”, a mai scris Ciprian Ciucu.

Declarațiile lui Ciprian Ciucu vin în ziua în care Biroul Politic Național al PNL a fost convocat pentru a discuta poziția partidului după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru.