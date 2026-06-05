Momente de tandrețe între Ilan Șor și Diana Șoșoacă la Sankt Petersburg. Oligarhul a numit-o „viitorul președinte al României”

Eurodeputata Diana Şoşoacă rămâne și vineri pe prima pagină a publicațiilor din Republica Moldova. După ce a apărut, joi, la Forumul economic de la Sankt Petersburg, alături de o fostă deputată din Moldova, condamnată la șapte ani și jumătate de închisoare și dată în căutare internațională, președinta partidului S.O.S a publicat, astăzi, fotografii în care apare alături de oigarhul fugar Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare în Republica Moldova.

Pa pagina sa de Facebook, Diana Șoșoacă a transmis că a discutat cu acesta despre „noile realități economice globale, transformările sistemului financiar internațional și schimbările geopolitice care influențează dezvoltarea economică a statelor.“

„La Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg am avut discuții cu Petr Fradkov, președintele PSB Bank, una dintre cele mai importante instituții financiare din Federația Rusă, și cu omul de afaceri și liderul politic Ilan Șor, CEO și coproprietar al companiei A7, una dintre cele mai importante platforme de plăți și transferuri internaționale din Federația Rusă. Am discutat despre noile realități economice globale, transformările sistemului financiar internațional și schimbările geopolitice care influențează dezvoltarea economică a statelor. Într-o perioadă marcată de schimbări economice și geopolitice majore, este important să înțelegem direcțiile în care se îndreaptă lumea. România trebuie să fie prezentă acolo unde se discută și se conturează aceste transformări.“, a precizat eurodeputata.

Câteva fotografii cu Diana Șoșoacă și Ilan Șor au fost publicate și pe canalul de Telegram al Marinei Tauber, fosta vicepreședintă a partidului „Șor”, condamnată la șapte ani și jumătate de închisoare și dată în căutare internațională.

În comentariul care însoțește imaginile, Șor a descris-o pe eurodeputată drept „viitorul președinte al României libere”.

„Cu Diana Șoșoacă, viitorul președinte al României libere”, a descris-o Șor pe Șoșoacă în mesajul care apare pe rețelele sociale, însoțind imaginile în care cei doi apar îmbrățișându-se și zâmbind.

Ilan Șor, liderul fostului Partid „Șor”, a fost condamnat în lipsă în Republica Moldova la 15 ani de închisoare pentru fraudă bancară. El s-a refugiat în Rusia, unde a obținut cetățenia.

Potrivit Radio Europa Liberă Moldova, Marina Tauber a fost condamnată pe 30 septembrie 2025 la 7 ani și 6 luni de închisoare pentru acceptarea finanțării ilegale a fostului Partid „Șor”. Preșa din Moldova scria atunci că Tauber se afla în Rusia, la fel ca fostul ei șef de partid, oligarhul Ilan Șor.

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