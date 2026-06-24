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Reacția Palatului Cotroceni la dezvăluirea lui George Simion, făcută la Gândul

Reacția Palatului Cotroceni la dezvăluirea lui George Simion, făcută la Gândul
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Palatul Cotroceni a reacționat după dezvăluirea făcută de George Simion la Gândul, potrivit căreia ar fi fost căutat de unul dintre consilierii prezidențiali ai lui Nicușor Dan, pentru a încuraja partidul AUR să îi ofere lui Adrian Veștea votul în Parlament.

Palatul Cotroceni reacționeză după dezvăluirea lui George Simion

Administrația Prezidențială susține că Nicușor Dan nu are cunoștiță despre convorbirea menționată de George Simion și a transmis că este exclus ca șeful statului să fi împuternicit vreun consilier pentru a purta discuții cu reprezentanți ai partidelor politice.

„Presedintele României nu are cunoștință despre convorbirea la care face referire domnul Simion. Este exclus ca șeful statului să fi mandatat vreun consilier să poarte discuții cu reprezentanți ai partidelor politice sau ai grupurilor parlamentare în vederea obținerii unei majorități parlamentare”, a transmis Palatul Cotroceni.

George Simion dezvăluie că a fost căutat de un consilier prezidențial, chiar înainte de votarea Guvernului Veștea, în Parlament

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, George Simion a dezvăluit că ar fi fost căutat de un consilier prezidențial de ai lui Nicușor Dan, înainte de votul de învestire al Guvernului Veștea, pentru a încuraja partidul să-i ofere acestuia votul în Parlament.

”Voia votul pe degeaba (n.r. Nicușor Dan), fără ca AUR să fie parte a guvernării, a puterii. Asta nu se poate întâmpla. De asta am făcut apelul, să ne pună Nicușor Dan.

M-a sunat un consilier prezidențial, dar nu a confirmat în vreun fel că Nicușor Dan este de acord să fim parte a puterii. (n.r. ce i-a transmis consilierul prezidențial) «E un lucru bun ca voi să votați», lamentabil…

Și după vine Sorin Grindeanu și îi zice lui Becali că Simion i-a zis președintelui… Nu, dar astea sunt niște afirmații necinstite lansate în spațiul public și tocmai de asta a fost și conferința mea”, a declarat George Simion.

  • Vezi AICI declarația lui George Simion.
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