Reacția PNL după desemnarea lui Eugen Tomac: „PNL ia act de decizia președintelui României”. Ce condiție a impus pentru susținerea noului guvern

Partidul Național Liberal (PNL) a reacționat după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac în funcția de prim-ministru. Liberalii spun că vor analiza programul guvernamental și au anunțat că principala condiție pentru susținerea noului executiv este ca PSD să nu facă parte din acesta. PNL susține, într-un comunicat oficial, că a luat act de decizia președintelui Nicușor Dan de a-l nominaliza pe Eugen Tomac în funcția de premier desemnat, cu mandatul de a încerca formarea unei majorități paralementare și a unui nou guvern.

„Partidul Național Liberal ia act de decizia președintelui României de a-l nominaliza pe domnul Eugen Tomac în funcția de prim-ministru desemnat, cu mandatul de a încerca formarea unei majorități parlamentare și a unui nou guvern. PNL respectă atribuțiile constituționale ale președintelui și va analiza săptămâna viitoare cu seriozitate programul de guvernare și formula politică pe care premierul desemnat le va propune în perioada următoare”.

Condiția PNL pentru susținerea Guvernului Tomac

PNL a reamintit că decizia adoptată de conducerea partidului este aceea de a nu participa la formarea și nu va face parte dintr-un guvern în care PSD este prezent în mod direct sau indirect. De asemenea, liberalii susțin că actuala criză politică și dificultățile economice ale României sunt rezultatul politicilor promovate de social-democrați.

„În același timp, Partidul Național Liberal reamintește decizia adoptată de conducerea partidului: PNL nu va participa la formarea și nu va face parte din niciun guvern în care PSD este prezent, direct sau indirect.

Considerăm că actuala criză politică și dificultățile economice cu care se confruntă România sunt rezultatul unor politici promovate de PSD, iar revenirea la astfel de formule nu reprezintă o soluție pentru viitorul țării”. „PSD a fugit de această responsabilitate”

De asemenea, formațiunea politică anunţă că „nu va susţine şi nu va gira niciun program de guvernare care abandonează sau diluează reformele necesare modernizării României, disciplina bugetară şi buna guvernare”. În opinia liberalilor, România are nevoie de stabilitate economică, credibilitate în fața partenerilor externi și continuitate în implementarea reformelor asumate.

„PNL dorește ieșirea cât mai rapidă din criza politică și guvernamentală, dar avertizează că un guvern tehnocrat ar avea o responsabilitate și o credibilitate limitate. Spiritul Constituției României ar fi cerut ca primul partid votat de români în Parlament să facă o propunere de prim-ministru. Dar PSD a fugit de această responsabilitate. PNL rămâne consecvent în apărarea valorilor și principiilor democratice și interesului României”.

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