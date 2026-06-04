Prima reacție a lui Sorin Grindeanu după desemnarea lui Eugen Tomac: PSD e deschis pentru discuții

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, este primul lider politic care a reacționat după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de premier.

Social democrații vor un program de guvernare

„România și românii au nevoie, cât mai rapid, de un Guvern!

Partidul Social Democrat este deschis să discute cu prim-ministrul desemnat Eugen Tomac în vederea coagulării unei majorității parlamentare.

PSD dorește să știe care este viziunea prim-ministrului desemnat atât despre programul de guvernare al viitoarei sale echipe executive, cât și componența acestei echipe”, a scris Grindeanu pe Facebook.

În prezent consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni la Administrația Prezidențială, Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile pentru a forma un guvern.

Condițiile impuse de PSD pentru susținerea Cabinetului Tomac

Liderul PSD a precizat că, ulterior, conducerea PSD va supune discuției interne concluziile acestor consultări cu prim-ministrul desemnat. El a rezumat cele trei teme principale pe care le va urmări PSD în discuțiile privind formarea noului Guvern

„Pentru a susține noul Guvern, PSD își dorește respectarea următoarelor principii:

•⁠ ⁠reluarea investițiilor și stimularea economică pentru a recupera locurile de muncă pierdute,

•⁠ protejarea românilor cu venituri mici și medii,

•⁠ și susținerea IMM-urilor românești”, a scris scurt Grindeanu.

Nicuşor Dan a anunţat partidele, încă de la demiterea lui Ilie Bolojan, prin moţiune de cenzură, că motivul pentru care a amânat propunerea de premier este faptul că vrea ca propunerea pe care o face să nu pice la vot în Parlament. Acum, președintele este expus presiunii termenului de 45 de zile în care expiră interimatul Guvernului. Miercuri au fost chemaţi din nou, la Palatul Cotroceni, Dominic Fritz şi Ilie Bolojan, care au mers împreună, şi împreună i-au transmis lui Nicuşor Dan că PNL şi USR nu vor susţine guvernul.

După discuţiile din ultimele două zile, calculele de pe masa lui Nicuşor Dan arată că, în acest moment, propunerea sa ar avea în Parlament voturile PSD. Acestora li se vor adăuga, cu siguranţă, cele 17 voturi ale minorităţilor conduse de Varujan Pambuccian, şi, probabil, voturile PACE, POT şi ale neafiliaţilor din Parlament, cu care Nicuşor Dan a avut discuţii oficiale în urmă cu două săptămâni.

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