Prima pagină » Știri politice » Prima reacție a lui Sorin Grindeanu după desemnarea lui Eugen Tomac: PSD e deschis pentru discuții

Prima reacție a lui Sorin Grindeanu după desemnarea lui Eugen Tomac: PSD e deschis pentru discuții

Gilda Popa
Prima reacție a lui Sorin Grindeanu după desemnarea lui Eugen Tomac: PSD e deschis pentru discuții
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, este primul lider politic care a reacționat după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de premier.

Social democrații vor un program de guvernare

„România și românii au nevoie, cât mai rapid, de un Guvern! 
Partidul Social Democrat este deschis să discute cu prim-ministrul desemnat Eugen Tomac în vederea coagulării unei majorității parlamentare.
PSD dorește să știe care este viziunea prim-ministrului desemnat atât despre programul de guvernare al viitoarei sale echipe executive, cât și componența acestei echipe”, a scris Grindeanu pe Facebook.

În prezent consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni la Administrația Prezidențială, Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile pentru a forma un guvern.

Condițiile impuse de PSD pentru susținerea Cabinetului Tomac

Liderul PSD a precizat că, ulterior, conducerea PSD va supune discuției interne concluziile acestor consultări cu prim-ministrul desemnat. El a rezumat cele trei teme principale pe care le va urmări PSD în discuțiile privind formarea noului Guvern

„Pentru a susține noul Guvern, PSD își dorește respectarea următoarelor principii:
•⁠ ⁠reluarea investițiilor și stimularea economică pentru a recupera locurile de muncă pierdute,
•⁠ protejarea românilor cu venituri mici și medii,
•⁠ și susținerea IMM-urilor românești”, a scris scurt Grindeanu.

Nicuşor Dan a anunţat partidele, încă de la demiterea lui Ilie Bolojan, prin moţiune de cenzură, că motivul pentru care a amânat propunerea de premier este faptul că vrea ca propunerea pe care o face să nu pice la vot în Parlament. Acum, președintele este expus presiunii termenului de 45 de zile în care expiră interimatul Guvernului. Miercuri au fost chemaţi din nou, la Palatul Cotroceni, Dominic Fritz şi Ilie Bolojan, care au mers împreună, şi împreună i-au transmis lui Nicuşor Dan că PNL şi USR nu vor susţine guvernul.

După discuţiile din ultimele două zile, calculele de pe masa lui Nicuşor Dan arată că, în acest moment, propunerea sa ar avea în Parlament voturile PSD. Acestora li se vor adăuga, cu siguranţă, cele 17 voturi ale minorităţilor conduse de Varujan Pambuccian, şi, probabil, voturile PACE, POT şi ale neafiliaţilor din Parlament, cu care Nicuşor Dan a avut discuţii oficiale în urmă cu două săptămâni.

AUTORUL RECOMANDĂ ȘI:

Cine ar compune viitorul Guvernul „tehnic” Tomac. Surprizele de la Educație și Sănătate

Cine este Eugen Tomac, propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Omul de lângă doi președinți

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Kelemen Hunor: „Vorbim cu Tomac probabil săptămâna viitoare, joi, vineri, sâmbătă, poate weekend-ul celălalt, nu ne grăbim”
20:38
Kelemen Hunor: „Vorbim cu Tomac probabil săptămâna viitoare, joi, vineri, sâmbătă, poate weekend-ul celălalt, nu ne grăbim”
POLITICĂ Nicușor Dan: „L-am desemnat pe Eugen Tomac pentru că partidele nu se înțeleg între ele”
20:18
Nicușor Dan: „L-am desemnat pe Eugen Tomac pentru că partidele nu se înțeleg între ele”
REACȚIE Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, îl girează pe Eugen Tomac: „Sunt convins că va reuși să construiască o echipă și un program de guvernare care să răspundă așteptărilor românilor”
19:52
Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, îl girează pe Eugen Tomac: „Sunt convins că va reuși să construiască o echipă și un program de guvernare care să răspundă așteptărilor românilor”
REACȚIE Reacția PNL după desemnarea lui Eugen Tomac: „PNL ia act de decizia președintelui României”. Ce condiție a impus pentru susținerea noului guvern
19:31
Reacția PNL după desemnarea lui Eugen Tomac: „PNL ia act de decizia președintelui României”. Ce condiție a impus pentru susținerea noului guvern
POLITICĂ Toni Neacșu explică ce se întâmplă dacă Tomac nu reușește să garanteze o majoritate în Parlament
19:30
Toni Neacșu explică ce se întâmplă dacă Tomac nu reușește să garanteze o majoritate în Parlament
FLASH NEWS Elena Udrea, fostă colegă de partid cu Tomac, premierul desemnat: „Îi scoate pe toți din rahat”
18:32
Elena Udrea, fostă colegă de partid cu Tomac, premierul desemnat: „Îi scoate pe toți din rahat”
Mediafax
Declarația premierului Ungariei RĂSTOARĂ totul: ”Nu vom accepta!”
Digi24
„În următorii ani, poate chiar câteva decenii, ne vom afla într-o stare de război”, susține unul dintre cei mai cunoscuți spioni ruși
Cancan.ro
Ce au DESCOPERIT anchetatorii în casa lui Cristian Pomohaci, după percheziții. Nu le-a venit să creadă! 😲
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Adevarul
SURSE Lista miniștrilor din Cabinetul Tomac. Cine sunt favoriții pentru portofoliile-cheie în Guvernul propus de Nicușor Dan
Mediafax
Lenjerie din șobolani împăiați, opera unui designer de modă. Cât costă?
Click
Rocsana Marcu și-a luat diplomă în Drept. Câți bani ia pentru cursurile pe care le predă și de ce vedeta este încă singură. „Cu dragostea...nimic!”
Digi24
Lovitură pentru Donald Trump în Congres. Puterile sale au fost limitate prin vot
Cancan.ro
Orașul din România în care o garsonieră costă cât un garaj: 7.000 euro
Ce se întâmplă doctore
Horoscop chinezesc iunie 2026. Zodiile care atrag ghinionul și trec printr-o perioadă complicată
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Există o mașină electrică nouă care nu-și poate urmări utilizatorii – nu are modem
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre alergare și jogging?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Doamne, dă-mi un motiv pentru care trebuie să mai merg la muncă!
Descopera.ro
Pasul decisiv pentru aviația supersonică: NASA X-59 se pregătește să depășească viteza sunetului
VIDEO EXCLUSIV Clujul, exemplu pentru România. Radu Rațiu, vicepreședinte CJ: „Când lucrăm împreună, reușim”
20:22
Clujul, exemplu pentru România. Radu Rațiu, vicepreședinte CJ: „Când lucrăm împreună, reușim”
ULTIMA ORĂ SRI îl contrazice pe Mihai Jurca în scandalul fondurilor SAFE pentru Digi: Selecția furnizorilor, coordonată de Șeful Cancelariei Premierului
19:50
SRI îl contrazice pe Mihai Jurca în scandalul fondurilor SAFE pentru Digi: Selecția furnizorilor, coordonată de Șeful Cancelariei Premierului
ȘTIINȚĂ Un nou ceas biologic ar putea prezice când vei muri. Ce au descoperit cercetătorii
19:34
Un nou ceas biologic ar putea prezice când vei muri. Ce au descoperit cercetătorii
CONTROVERSĂ O țară de la granița Rusiei este pregătită să găzduiască focoase americane pe teritoriul său, dacă Washingtonul ia o astfel de decizie
19:27
O țară de la granița Rusiei este pregătită să găzduiască focoase americane pe teritoriul său, dacă Washingtonul ia o astfel de decizie
ANALIZĂ POLITICO: Emmanuel Macron și ultima lui miză politică. Poate Kylian Mbappe să-i salveze moștenirea prin Cupa Mondială 2026?
19:24
POLITICO: Emmanuel Macron și ultima lui miză politică. Poate Kylian Mbappe să-i salveze moștenirea prin Cupa Mondială 2026?

Cele mai noi

Trimite acest link pe