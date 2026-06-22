Refrenul zilei la congresul liberalilor: Suntem sub asalt/Suntem sub asediu/Atac la rupere asupra PNL. Discurs la indigo de la liderii partidului

Modernizare cu rădăcini. Acesta a fost titlul moțiunii cu care Ilie Bolojan și-a reconsolidat șefia partidului alături de noua sa echipă. Însă în urma discursurilor liderilor liberali, un alt refren a dominat.

„Deci de 6 luni de zile partidul nostru este sub asalt, iar de două luni de zile este și mai mult sub asalt”, a declarat Ciprian Ciucu într-un discurs în care s-a plâns că sistemul l-a luat la țintă.

Ilie Bolojan: „Suntem sub un asalt teribil”

Președintele PNL a reluat refrenul lui Ciprian Ciucu și a întărit teza lansată de primarul Capitalei.

„Nu știu să fi existat în ultimii ani un atac atât de puternic asupra unui partid. (…) N-avem cum să avem o soluție trainică în care să ni se impună să acceptăm un partener mincinos sau un atac la rupere asupra PNL-ului (…)Suntem sub un asalt teribil din toate părțile și cu toate armele”, a spus premierul demis la congres.

Vasile Blaga: „PNL e sub asediu”

Un alt liberal cu greutate a cântat după aceeași partitură și s-a plâns de faptul că liberalilor le este amenințată autoritatea în propriul partid.

„De câtva timp, PNL este sub asediu, ăsta este adevărul! Şi vedeţi că este atacat dreptul nostru de a decide în propriul nostru partid, ne este atacat statutul, ne este atacată autoritatea.”, a spus Vasile Blaga în fața delagaților liberali.

Și Robert Sighiartău, noul secretar general al partidului, a ținut să se plângă că liberalii sunt atacați cu tunuri.