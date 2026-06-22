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Refrenul zilei la congresul liberalilor: Suntem sub asalt/Suntem sub asediu/Atac la rupere asupra PNL. Discurs la indigo de la liderii partidului

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Modernizare cu rădăcini. Acesta a fost titlul moțiunii cu care Ilie Bolojan și-a reconsolidat șefia partidului alături de noua sa echipă. Însă în urma discursurilor liderilor liberali, un alt refren a dominat.

„Deci de 6 luni de zile partidul nostru este sub asalt, iar de două luni de zile este și mai mult sub asalt”, a declarat Ciprian Ciucu într-un discurs în care s-a plâns că sistemul l-a luat la țintă.

Ilie Bolojan asaltat de admiratori la congresul PNL, 21 iunie. Foto: Gândul

Ilie Bolojan: „Suntem sub un asalt teribil”

Președintele PNL a reluat refrenul lui Ciprian Ciucu și a întărit teza lansată de primarul Capitalei.

„Nu știu să fi existat în ultimii ani un atac atât de puternic asupra unui partid. (…) N-avem cum să avem o soluție trainică în care să ni se impună să acceptăm un partener mincinos sau un atac la rupere asupra PNL-ului (…)Suntem sub un asalt teribil din toate părțile și cu toate armele”, a spus premierul demis la congres.

Vasile Blaga: „PNL e sub asediu”

Un alt liberal cu greutate a cântat după aceeași partitură și s-a plâns de faptul că liberalilor le este amenințată autoritatea în propriul partid.

„De câtva timp, PNL este sub asediu, ăsta este adevărul! Şi vedeţi că este atacat dreptul nostru de a decide în propriul nostru partid, ne este atacat statutul, ne este atacată autoritatea.”, a spus Vasile Blaga în fața delagaților liberali.

Și Robert Sighiartău, noul secretar general al partidului, a ținut să se plângă că liberalii sunt atacați cu tunuri.

„Niciodată în 34 de ani nu a fost ținta unui asemenea atac. Au crezut că poate fi condus cu trădători, care să nu mai propriul lider. Nu au reșit și nu vor reuși. Oricâte guri de tun vor îndrepta, 2000 de delegați au venit să spună că PNL este un partid liber.”, a transmis liberalul în discursul său.

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