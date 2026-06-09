Nicușor Dan a discutat cu președintele Consiliului European, António Costa, despre agenda summitului UE din 18-19 iunie și a solicitat includerea în concluziile reuniunii a unei condamnări ferme a incidentului provocat de drona rusească de la Galați, preia Mediafax

„O convorbire consistentă avută astăzi cu Președintele Consiliului European, António Costa, despre principalele subiecte care se vor discuta la summitul din 18-19 iunie”, a transmis șeful statului, marți, pe Facebook.

Drona de la Galați, pe agendă

Președintele susține că una dintre temele abordate a fost incidentul provocat de drona rusească de la Galați. Președintele a precizat că a susținut includerea subiectului în concluziile Consiliului European și întărirea mesajului de condamnare a acțiunilor Rusiei.

„Am susținut reflectarea în Concluziile Consiliului European a incidentului grav provocat de drona rusească de la Galați și consolidarea mesajului de condamnare a acțiunilor Rusiei, care continuă să escaladeze conflictul prin încălcarea repetată și inacceptabilă a spațiului aerian al statelor membre ale Uniunii Europene”, a afirmat președintele.

Incidente „de netolerat”

Șeful statului a calificat aceste incidente „de netolerat și este imperativ să fie ferm condamnate”.

Președintele a mai anunțat că România „va urmări în continuare ca proiectele din inițiativa Eastern Flank Watch să devină operaționale în complementaritate cu inițiativele NATO pentru a asigura apărarea și securitatea europeană”.

În cadrul discuției cu António Costa a fost abordat și viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene. Nicușor Dan a declarat că a pledat pentru alocări echilibrate și adaptate intereselor României.

„Am subliniat că este important ca acestea să fie cât mai echilibrate și să includă soluții relevante pentru nevoile României”.

Grupul „Prieteni ai Coeziunii”.

Acesta a adăugat că România urmărește valorificarea obiectivelor stabilite în cadrul Grupului „Prieteni ai Coeziunii”.

„Pentru noi, obiectivul este de a valorifica ceea ce s-a stabilit în cadrul Grupului de «Prieteni ai Coeziunii», pe baza Declarației Comune agreate de statele membre ale grupului pe 26 mai 2026, sub coordonarea României”

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