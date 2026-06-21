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Șeful PNL Cluj vorbește despre „Spiritul Nebuniei” la Congresul PNL: Unde se termină logica și unde începe absurdul?

Șeful PNL Cluj vorbește despre
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Alin Tișe, șeful PNL Cluj, vorbește despre „Spiritul Nebuniei” la Congresul PNL de duminică. El acuză propriul partid de abandonarea interesul de stat, mai precis de faptul că blochează/amână instalarea unui nou guvern legitim, trecut prin Parlament. Alin Tișe face parte din grupul Veștea, care n-a participat la Congresul extraordinar de duminică, alături de Predoiu, Rareș Bogdan, Gorghiu, Veștea, Toma Petcu, Sorin Cîmpeanu și Valeriu Iftime, precum și alți 15 lideri.

Liderul de la Cluj ar fi optat pentru Guvernul Tomac, propus de Președinte. După eșecul construcției politice sugerate de Cotroceni și măcelul dizidenților de la Congresul PNL, Alin Tișe se întreabă, retoric, unde se termină logica și unde începe absurdul, în partidul său.

Țara are nevoie de guvern. Acum

Interesul național este prioritar, sub,liniază Tișe în postare, și argumentează puctual.

  • Privesc declarațiile PNL de azi. Mă întreb: unde se termină logica și unde începe absurdul?
  • De aproape 50 de zile spun același lucru:
  • „Țara are nevoie de un guvern. Țara nu mai poate aștepta. Interesul național este prioritar.”
  • Și repet zilnic:
  • Țara are nevoie de guvern. Acum.
  • Am susținut că PNL trebuia să voteze un guvern al României pentru instalare, iar apoi, dacă dorea, să meargă în opoziție. Atunci am fost etichetat drept trădător.
  • Astăzi, însă, aceeași conducere vine și spune:
  • „PNL ar vota un guvern PSD.”
  • Serios? Serios? Serios?
  • Dacă interesul țării era atât de important, atunci de ce a fost sabotată formula Tomac? De ce nu a fost votat acel guvern? De ce s-a blocat o soluție care putea oferi stabilitate?
  • Și mai ales: dacă tot urma să rămânem în opoziție, de ce nu am votat guvernul Tomac susținut chiar și de PSD?!
  • Iar astăzi?
  • Vrem să revenim la guvernare alături de USR și UDMR, dar să fim votați de PSD.
  • Nu mai facem alianțe cu PSD, dar avem nevoie de voturile PSD.
  • Nu colaborăm cu PSD, dar cerem sprijinul PSD.
  • Nu vrem puterea cu PSD, dar vrem puterea datorită PSD.
  • Dragi liberali,
  • Vorbim despre spiritul nebuniei.
  • Și orice spirit al nebuniei, oricât de puternic ar fi, are o limită.
  • „Țara are nevoie de guvern. PNL mai are nevoie și de memorie și de oameni de stat”.
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