Șeful PNL Cluj vorbește despre „Spiritul Nebuniei” la Congresul PNL: Unde se termină logica și unde începe absurdul?

Alin Tișe, șeful PNL Cluj, vorbește despre „Spiritul Nebuniei” la Congresul PNL de duminică. El acuză propriul partid de abandonarea interesul de stat, mai precis de faptul că blochează/amână instalarea unui nou guvern legitim, trecut prin Parlament. Alin Tișe face parte din grupul Veștea, care n-a participat la Congresul extraordinar de duminică, alături de Predoiu, Rareș Bogdan, Gorghiu, Veștea, Toma Petcu, Sorin Cîmpeanu și Valeriu Iftime, precum și alți 15 lideri.

Liderul de la Cluj ar fi optat pentru Guvernul Tomac, propus de Președinte. După eșecul construcției politice sugerate de Cotroceni și măcelul dizidenților de la Congresul PNL, Alin Tișe se întreabă, retoric, unde se termină logica și unde începe absurdul, în partidul său.

Țara are nevoie de guvern. Acum

Interesul național este prioritar, sub,liniază Tișe în postare, și argumentează puctual.