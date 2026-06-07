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Sfaturile lui Bolojan pentru Guvernul Tomac: „Vrem majorări de salarii, trebuie să reducem personalul”/Ce spune premierul demis despre anticipate

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Ilie Bolojan a declarat, în cadrul podcastului „Ce se întâmplă”, moderat de jurnalistul Radu Buzăianu, că viitorul guvern, indiferent de formula politică în care va fi constituit, va trebui să mențină echilibrele bugetare, să reducă cheltuielile statului și să implementeze reformele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pentru a evita pierderea fondurilor europene.

Bolojan a afirmat că România are nevoie cât mai rapid de un guvern funcțional și a avertizat că măsurile care ar duce la creșterea deficitului bugetar ar putea atrage sancțiuni din partea Comisiei Europene, preia G4Media.

„În momentul în care vii cu măsuri care îți cresc deficitul, practic încalci angajamentele pe care România și le-a luat prin PNRR, prin reforma fiscală și Comisia Europeană te poate sancționa blocându-ți fondurile europene”, a spus premierul interimar.

România mai are de încasat miliarde de euro din fonduri europene

Bolojan a subliniat că România mai are de încasat miliarde de euro din fonduri europene, iar investițiile publice depind în mare măsură de aceste resurse financiare.

În opinia sa, pentru implementarea reformelor asumate prin PNRR, viitorul executiv ar trebui să își angajeze răspunderea în Parlament asupra pachetului legislativ necesar, pentru a evita modificările care ar putea apărea în procesul parlamentar și care ar risca să facă reformele neconforme cu cerințele Comisiei Europene.

„Dacă vrem majorări mai mari de salarii, înseamnă că trebuie să reducem baza. Să reducem personal, să facem calcule corecte de personal și acolo unde sunt în plus”, a declarat Bolojan.

Bugetarii de folos în privat

El a argumentat că reducerea numărului de angajați din sectorul public ar permite salarii mai mari pentru cei rămași în sistem și ar contribui la transferul forței de muncă către sectorul privat.

Referindu-se la posibilitatea formării unui guvern tehnocrat, Bolojan a apreciat că o astfel de formulă ar avea capacități limitate de acțiune în actualul context politic. Din cauza dependenței de majoritățile parlamentare pentru adoptarea proiectelor legislative și a măsurilor economice.

Alegerile anticipate sunt puțin probabile

Premierul interimar a comentat și scenariul unor alegeri anticipate, precizând că acestea reprezintă soluția constituțională în cazul unui blocaj politic prelungit.

„Probabilitatea să ajungem în această situație estimez că este redusă”, a spus Bolojan. El a precizat însă că un astfel de scenariu nu poate fi exclus dacă partidele nu reușesc să formeze o majoritate parlamentară care să susțină un nou guvern.

În perioada următoare, partidele politice urmează să analizeze opțiunile pentru formarea viitorului executiv, iar deciziile vor fi luate în urma consultărilor și voturilor interne ale fiecărei formațiuni, conform acelorași surse.

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