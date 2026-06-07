Începe să se contureze lista miniștrilor care ar putea face parte dintr-un viitor Cabinet condus de premierul desemnat Eugen Tomac, potrivit informațiilor pe surse obținute de Gândul. Mai multe nume sunt analizate pentru portofoliile-cheie din Guvern, în timp ce negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare urmează să înceapă oficial. Eugen Tomac va avea luni primele discuții cu partidele din Parlament în încercarea de a obține sprijinul necesar pentru învestirea noului Cabinet.

Eugen Tomac a primit, joi, desemnarea oficială din partea președintelui Nicușor Dan și mai are la dispoziție șase zile pentru a găsi o majoritate parlamentară.

Până în acest moment, premierul desemnat nu a anunțat oficial componența viitorului Guvern.

Programul negocierilor lui Tomac pentru formarea noului guvern

Potrivit informațiilor transmise oficial, consultările se vor desfășura la sediile formațiunilor politice. Programul negocierilor este următorul:

– 11.00, PNL

– 14.00, USR

– 17.00, PSD

Totodată, reprezentanții echipei de comunicare au precizat că Eugen Tomac va susține declarații de presă după fiecare rundă de consultări. Detalii AICI

În termen de șase zile, premierul desemnat trebuie să prezinte Parlamentului lista viitorului Guvern și programul de guvernare, conform articolului 103, alineatul 2, pentru dezbatere și votul de învestire în Legislativ.

Cine ar compune viitorul Guvernul „tehnic” Tomac

Cel mai recent nume apărut în aceste discuții este Corina Popescu, propusă pentru Ministerul Energiei. Fost director al Electrica și Transelectrica, aceasta a mai ocupat funcția de secretar de stat în Ministerul Energiei în guvernul tehnocrat condus de Dacian Julien Cioloș.

Pentru Ministerul Agriculturii este vehiculat numele lui Nicolae Istudor, propus de PSD. Este rectorul Academiei de Studii Economice (ASE) din București și este favorit pentru preluarea portofoliului Agriculturii. Potrivit surselor Gândul, va accepta nominalizarea. Deși este considerat apropiat de social-democrați, Istudor nu și-a dorit să facă parte dintr-un guvern politic.

Portofoliul Ministerului Educaţiei ar putea fi preluat de Sorin Costreie.

Conferențiar universitar la Facultatea de Filosofie a Universității din București specializat în filosofia matematicii și filosofia limbajului, Costreie este din noiembrie 2025 consilierul președintelui Nicușor Dan pentru educație şi cercetare.

La Apărare, propunerea președintelui este Mihnea Motoc, care a mai ocupat această funcție în Guvernul Cioloş.

Absolvent de Drept, în perioada 1989-1991 a fost magistrat stagiar. Mihnea Motoc a intrat în Ministerul Afacerilor Externe în 1991. În perioada 1999 – 2001 a fost ambasadorul României în Olanda și reprezentant permanent al României pe lângă Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC).

Pentru Ministerul Culturii este menționat Adrian Papahagi, unul dintre fondatorii PMP, din care s-a retras ulterior.

Adrian Papahagi este un filolog și eseist român, născut la Cluj în 1976. Este conferențiar la Facultatea de Litere a Universității „Babeș-Bolyai”. Medievist, doctor în filologie la Universitatea Paris IV-Sorbonne (2006), a fost elev străin al École Normale Supérieure și bursier al The Warburg Institute-Londra, Maison française d’Oxford și New Europe College-București.

Adrian Papahagi, propunerea pentru Cultură.Pentru Ministerul de Externe este menționat Luca Niculescu, fost ambasador al României în Franța și actual secretar de stat în MAE, unde coordonează procesul de aderare a României la OCDE.

Pentru Ministerul Justiției este vehiculat Cosmin Soare Filatov, consilier prezidențial pe probleme constituționale și avocat, cu studii doctorale în domeniul patrimoniului cultural.

La Ministerul Afacerilor Interne este menționat Bogdan Despescu, secretar de stat în MAI și fost inspector general al Poliției Române.

Pentru Ministerul Muncii este vehiculată Lavinia Niculescu, din conducerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP).

La Finanțe este menționat Bogdan Drăgoi, actualul președinte al Lion Capital.

Bogdan Drăgoi a evoluat rapid de la tânăr analist în Londra la un „mogul” al Societăților de Investiții Financiare (SIF) din România. Cu o scurtă pauză în fruntea Ministerului de Finanțe, în 2012, în guvernul condus de premierul tehnocrat Mihai Răzvan Ungureanu, devenit ulterior șef SIE.

La Ministerul Sănătății a fost vehiculată Cătălina Poiană, președintă a Colegiului Medicilor din România. Aceasta a anunțat însă, duminică, pe pagina sa de Facebook că refuză oficial propunerea. Cătălina Poiană a precizat că dorește să contribuie la modernizarea spitalelor din actuala funcție și a transmis ce calități ar trebui să aibă viitorul ministru. Mai multe detalii AICI

Pe 4 iunie, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe 4 iunie 2026 pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru, în temeiul articolului 85 din Constituție. Șeful statului a făcut nominalizarea la aproape o lună de la demiterea Cabinetului Bolojan.

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