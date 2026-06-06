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Cum explică Bolojan prăbușirea Guvernului: „Atunci când faci lucruri care nu sunt bune, rămâi singur”

Bianca Dogaru
Cum explică Bolojan prăbușirea Guvernului: „Atunci când faci lucruri care nu sunt bune, rămâi singur”
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Premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat că „atunci când faci lucruri care nu sunt bune, rămâi singur”. Liderul liberal explică astfel căderea guvernului și susține că PNL a plasat interesul național pe primul loc în utlimul an. Acesta spune că miniștrii săi au adoptat măsuri grele, fără să caute felicitări.

Ilie Bolojan. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

„Partidul Naţional Liberal şi eu, personal, cred că am dovedit în ultimul an […] că am pus interesul acestei ţări pe primul loc. […] s-a văzut şi faptul că atunci când faci lucruri care nu sunt bune, rămâi singur.”

Fuga de răspundere a PSD

Bolojan amintește că PNL a preluat conducerea țării deși avea doar 15% în Parlament, într-un moment în care nimeni nu dorea funcția de premier. El acuză PSD că a fugit de responsabilitate.

„S-a înghesuit cineva să fie premierul României în vara anului trecut? Dacă ne aducem aminte, nu s-a înghesuit nimeni şi partidul nostru, cu 15% în Parlament, şi-a asumat această răspundere ştiind că nu e vorba de decizii mai bune sau mai rele, ci că în momentul în care îţi asumi această răspundere, eşti forţat să iei decizii dificile… Că aţi văzut cum a dispărut din orice fel de fotografie a răspunderii Partidul Social Democrat, ca să dau un exemplu concret”, a afirmat Ilie Bolojan

Modul de guvernare al PNL

Bolojan consideră că acțiunile liberalilor confirmă asumarea totală a responsabilității.

„Deci cred că PNL, nu declarativ, ci prin ceea ce a făcut în această perioadă, prin colegii noştri care în ministerele lor fiecare şi-a asumat nişte lucruri care nu le-au adus felicitări, au dovedit că noi înţelegem ce înseamnă responsabilitatea”, a adăugat preşedintele PNL.

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