Cum explică Bolojan prăbușirea Guvernului: „Atunci când faci lucruri care nu sunt bune, rămâi singur”

Premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat că „atunci când faci lucruri care nu sunt bune, rămâi singur”. Liderul liberal explică astfel căderea guvernului și susține că PNL a plasat interesul național pe primul loc în utlimul an. Acesta spune că miniștrii săi au adoptat măsuri grele, fără să caute felicitări.

„Partidul Naţional Liberal şi eu, personal, cred că am dovedit în ultimul an […] că am pus interesul acestei ţări pe primul loc. […] s-a văzut şi faptul că atunci când faci lucruri care nu sunt bune, rămâi singur.”

Fuga de răspundere a PSD

Bolojan amintește că PNL a preluat conducerea țării deși avea doar 15% în Parlament, într-un moment în care nimeni nu dorea funcția de premier. El acuză PSD că a fugit de responsabilitate.

„S-a înghesuit cineva să fie premierul României în vara anului trecut? Dacă ne aducem aminte, nu s-a înghesuit nimeni şi partidul nostru, cu 15% în Parlament, şi-a asumat această răspundere ştiind că nu e vorba de decizii mai bune sau mai rele, ci că în momentul în care îţi asumi această răspundere, eşti forţat să iei decizii dificile… Că aţi văzut cum a dispărut din orice fel de fotografie a răspunderii Partidul Social Democrat, ca să dau un exemplu concret”, a afirmat Ilie Bolojan

Modul de guvernare al PNL

Bolojan consideră că acțiunile liberalilor confirmă asumarea totală a responsabilității.

„Deci cred că PNL, nu declarativ, ci prin ceea ce a făcut în această perioadă, prin colegii noştri care în ministerele lor fiecare şi-a asumat nişte lucruri care nu le-au adus felicitări, au dovedit că noi înţelegem ce înseamnă responsabilitatea”, a adăugat preşedintele PNL.

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