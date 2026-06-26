Grindeanu anunță că PSD nu mai propune niciun premier și are un mesaj pentru Ilie Bolojan: „Vin agențiile de rating, să înveți engleză până atunci”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu a scris, vineri seara, după consultările lui Nicușor Dan cu partidele la Cotroceni, că „PSD nu va participa la o spirală nesfârșită a condițiilor” pentru desemnarea premierului. El a cerut „celorlalte partide așa-zis pro-occidentale” să spună dacă vor cu adevărat să formeze o majoritate sau să prelungească criza politică.

Mesajul liderului PSD vine după ce a participat la întâlnirea de la Cotroceni dintre șeful statului și liderii PNL, USR, UDMR și ai minorităților naționale. După o oră de discuții, nu s-a ajuns la un acord, partidele și-au păstrat pozițiile, iar desemnarea premierului s-a amânat.

„PSD a fost mereu constructiv în ceea ce privește găsirea unei soluții pentru ca România să aibă un guvern cu puteri depline. A venit momentul ca celelalte partide așa-zis pro-occidentale să spună dacă doresc cu adevărat să formeze o majoritate sau preferă să prelungească criza politică.

PSD nu va participa la o spirală nesfârșită a condițiilor ce se schimbă în permanență, apoi să fim încontinuu mințiți, stând la masă cu președintele României.

PNL-USR-UDMR urmăresc doar să amâne o decizie politică pentru a rămâne pe funcții și privilegii”, a scris Grindeanu pe Facebook.

Grindeanu: „PSD nu mai înaintează o altă propunere”

Liderul social democrat a arătat că PSD a fost consecvent și și-a menținut poziția pe care a adoptat-o de la demiterea Guvernului Bolojan. El a afirmat că PSD nu mai înaintează încă o propunere de premier și l-a ironizat pe liderul PNL: . Ilie Bolojan, vin agențiile de rating! Ar fi bine să înveți engleză până atunci!”.

„Factual:

1.⁠ ⁠PSD a avut aceeași poziție de la bun început. Am urmărit formarea unui guvern stabil și funcțional.

2.⁠ ⁠PSD a făcut concesii importante pe parcursul celor 50 de zile. Am acceptat inclusiv varianta unui prim-ministru din partea unui partid clasat după PSD la alegeri.

3.⁠ ⁠Despre rotative. În acordul politic anterior PNL a exercitat deja prima parte a rotației la conducerea Guvernului. Nu există niciun argument de echitate care să justifice reluarea acestui mecanism de la început.

4.⁠ ⁠PSD nu acceptă să ofere doar voturile. Nu există guvernare fără asumarea responsabilității. Nu vom susține formule în care alții conduc iar PSD este chemat doar să sprijine măsuri care nu țin cont de impactul socio-economic.

5.⁠ ⁠PSD este pregătit să guverneze. Avem un program clar, un acord politic respectat și o majoritate stabilă. Ceilalți poate vor doar să guverneze încă două luni ca interimari.

6.⁠ ⁠ PSD consideră că spațiul compromisului este epuizat. Dacă ceilalți parteneri nu doresc această formulă, trebuie să o spună deschis. Nu este util să prelungim negocieri fără perspectivă.

7.⁠ PSD consideră că există soluții clare, constituționale. Ori există o majoritate care își asumă guvernarea, ori trebuie să acceptăm că actualul Parlament nu mai poate genera o formulă stabilă.

8.⁠ PSD are o ⁠datorie față de românii care ne-au ales. Am făcut concesii importante, unele dificile pentru propriul nostru electorat. Nu putem cere membrilor și votanților noștri noi concesii.

Concluzie: PSD nu mai înaintează o altă propunere.

De aceea, le transmitem curajoșilor din PNL și USR că nu ne temem de votul cetățenilor.

Foamea voastră de funcții are o limită: nu putem prelungi la nesfârșit o incertitudine care afectează România!

P.S. Ilie Bolojan, vin agențiile de rating! Ar fi bine să înveți engleză până atunci!”, a scris Grindeanu.

Nicușor Dan îl acuză pe Bolojan de minciună și spune că PNL a dinamitat din nou înțelegerea

Preşedintele Nicuşor Dan a reacționat, vineri seara, după discuţia partidele chemate la consultări, cu un mesaj pe rețeaua X în care critică poziția liberalilor conduși de Ilie Bolojan. ”De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția!”, a scris șeful statului, care a precizat că s-a revenit la blocajul politic pe care marţi îl credea depăşit.

Șeful statului arată că marţi, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiţionări iar în doar câteva zile, liberalii au venit cu altă propunere. Președintele cere partidelor să revină la dialog şi să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită. Potrivit unor surse politice, Nicușor Dan a plecat iritat după ce discuția cu liderii politici nu a dus la un acord pentru un premier care să formeze noul Guvern.

„Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit”, a scris Nicușor Dan.

Președintele continuă și spune că marți a primit asigurări de la PNL, adică de la Ilie Bolojan, că partidul va vota un guvern minoritar PSD.

„În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția. Este responsabilitatea partidelor să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită. Le cer în continuare să revină la dialog. România are nevoie de un guvern cu puteri depline.”, a scris președintele.