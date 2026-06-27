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Siegfried Mureșan, premierul susținut de PNL-USR-UDMR, a intrat în colimatorul Laurei Vicol. De ce i-a făcut fosta deputată plângere penală

Siegfried Mureșan, premierul susținut de PNL-USR-UDMR, a intrat în colimatorul Laurei Vicol. De ce i-a făcut fosta deputată plângere penală
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În cadrul unei postări pe Facebook, Laura Vicol aduce în atenție faptul că a depus o plângere penală pe numele lui Siegfried Mureșan, premierul susținut de PNL-USR-UDMR. Fosta deputată PSD a explicat care a fost motivul din spatele deciziei și de ce consideră că mesajul lui Mureșan ar face parte dintr-o „campanie de demonizare” care durează de circa 2 ani.

În cursul zilei de sâmbătă, 27 iunie 2026, Laura Vicol anunță că a depus o plângere penală împotriva europarlamentarului Siegfried Mureșan. Fosta deputată PSD îl acuză, într-o postare pe Facebook, că a asociat-o din nou cu dosarul Nordis.

Mesajul Laurei Vicol pe Facebook

Plângere penală pe numele lui Siegfried Mureșan

Laura Vicol susține că ea și familia ei au fost supuse unei campanii de denigrare în ultimii doi ani, iar asocierea repetată cu Nordis i-ar fi afectat grav imaginea. Fosta deputată afirmă că libertatea de exprimare nu poate justifica astfel de etichetări. Până în prezent, Siegfried Mureșan nu a comentat public plângerea penală.

„Aseară am aflat, întâmplător, de o postare publicată de europarlamentarul Siegfried Mureșan și rămasă publică până astăzi.

În acea postare, acesta mă etichetează drept «Laura Vicol (Nordis)» și îi îndeamnă pe oameni să «nu uite acest lucru».

De aproape doi ani, eu și copiii mei trăim consecințele unei campanii publice de demonizare începută după reportajul mincinos Recorder. Am primit amenințări, injurii și mesaje de o violență greu de imaginat. Orice persoană publică știa sau putea să știe ce efecte are perpetuarea acestei etichete.

Cu toate acestea, un membru al Parlamentului European a ales să mă asocieze din nou cu «Nordis», companie românească aflată în procedura de insolvență cerută de clienți și nu de asociați, cercetată penal abuziv.

Fără nicio rezervă, acest aservit străinilor mă amenință într-o postare adresată unui public numeros.

Nu voi accepta ca astfel de mesaje să fie tratate ca fiind lipsite de consecințe.

Am depus astăzi plângere penală și am solicitat organelor competente să analizeze această postare în contextul întregii campanii de linșaj public, al amenințărilor primite de mine și de familia mea și al efectelor pe care această asociere le-a produs și continuă să le producă.

Libertatea de exprimare nu poate deveni libertatea de a contribui la stigmatizarea și expunerea unei persoane unui val de ură.

Fiecare răspunde pentru propriile cuvinte”, a scris Laura Vicol pe Facebook.

La ce postare face referire?

În urmă cu 7 luni, Siegfried Mureșan aducea în atenție numele Laurei Vicol. Pe Facebook, premierul susținut de PNL-USR-UDMR notase: „George Simion, Anca Alexandrescu și Laura Vicol (Nordis) sunt printre persoanele care au criticat cel mai vehement ancheta Recorder privind abuzurile în justiție. Să nu uităm acest lucru”.

Sursă foto: colaj Gândul  / Mediafax Foto

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