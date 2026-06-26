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Siegfried Mureșan s-a întâlnit cu Bolojan, Fritz și Țoiu. Ce au discutat

Siegfried Mureșan s-a întâlnit cu Bolojan, Fritz și Țoiu. Ce au discutat
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În după-amiaza zilei de vineri, 26 iunie 2026, Siegfried Mureșan, cel propus de PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier, s-a întâlnit cu Dominic Fritz, Ilie Bolojan și Oana Țoiu. Discuțiile s-au axat pe prioritățile pentru România. „Vrem modernizarea și reformarea României”, spune Mureșan.

„Am avut o întâlnire în această după-amiază cu președintele PNL, Ilie Bolojan, și partenerii din USR, conduși de președintele Dominic Fritz. Vrem modernizarea și reformarea României și vom lucra împreună pentru acest obiectiv mult timp de acum înainte”, a notat Mureșan pe Facebook.

Mesajul lui Siegfried Mureșan transmis în urmă cu puțin timp. Sursă foto: Facebook

Ce au discutat?

De asemenea, liderul USR Dominic Fritz a transmis un mesaj, cu ocazia întrunirii la discuții cu Siegfried Mureșan, Ilie Bolojan și Oana Țoiu. Discuțiile au pendulat în jurul priorităților pentru România. Fritz transmite că propunerea unui guvern minoritar PNL–USR–UDMR, cu Mureșan premier, reprezintă un compromis care ar putea debloca criza politică. El afirmă că speră la sprijin pentru această variantă, invocând nevoia de reforme și instituții mai eficiente.

„I-am primit pe Siegfried Muresan și Ilie Bolojan la sediul USR pentru o discuție despre prioritățile pentru România.

Propunerea unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR, cu Siegfried Mureșan premier, este o propunere rezonabilă de compromis care poate debloca această criză. Sperăm că vom primi susținere pentru ea – pentru că oamenii din această țară vor o Românie modernă, vor să vadă reforme, instituții puternice și vor ca munca lor să fie respectată”, a scris Dominic Fritz pe Facebook.

Mesajul transmis de Dominic Fritz, vineri, 26 iunie 2026. Sursă foto: Facebook

Siegfried Mureșan este propunerea de premier din partea PNL-USR-UDMR

Europarlamentarul Siegfried Mureșan a fost propus de PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier al României. Liderii partidelor consideră că acesta reprezintă o soluție pentru România și că propunerea poate facilita dialogul politic și formarea unui nou guvern. Ilie Bolojan afirmase că Siegfried Mureșan este recomandat de experiența sa în gestionarea fondurilor europene și a investițiilor publice. De altfel, Dominic Fritz, lider USR, susținea că „nu este momentul pentru un guvern monocolor PSD”. Toate detaliile pot fi accesate aici.

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto

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