Sociologul Mirel Palada, postare ironică după schimbarea Guvernului: „Să vină Bolojan să repare ce au distrus nasoii”

Odată cu instalarea miniștrilor social-democrați din Guvernul Niculescu, sociologul Mirel Palada readuce în prim plan, într-o postare pe Facebook, discursul anti-PSD al foștilor demnitari din USR și PNL, având în vedere că România a ajuns la cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, în urma măsurilor impuse de premierul demis.

Potrivit lui Mirel Palada, liberalii și USR-iștii vor arunca responsabilitatea situației economice actuale asupra adversarului politic, PSD, care deține cele mai multe funcții în actualul Executiv.

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„PSD e la guvernare. România are cel mai mare deficit bugetar din tot UE. Deci e clar. PSD e de vină. Să vină înapoi Bolojan, să repare ce-au distrus nasoii”, a scris Mirel Palada pe Facebook.

Eurostat confirmă că România are cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, în urma guvernării Bolojan

Potrivit datelor Eurostat publicate miercuri, 21 octombrie, deficitul bugetar al României a ajuns la 9,2% din PIB în trimestrul al doilea din 2026, cel mai mare deficit înregistrat în Uniunea Europeană.

Deficitul a depășit și nivelul de 7,7% din PIB înregistrat în trimestrul al doilea din 2025, cu 1,5 puncte procentuale.

Media Uniunii Europene a fost de 3,5% din PIB, în timp ce în zona euro deficitul a ajuns la 3,3% din PIB.

Astfel, România a avut un deficit cu 5,7 puncte procentuale peste media UE și cu două puncte procentuale peste Ungaria, țara aflată pe locul al doilea.

Noul premier se luptă cu greaua moștenire a Guvernului Bolojan

Luca Niculescu, al patrulea premier desemnat de președintele Nicușor Dan după căderea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, a primit marți, 20 octombrie, votul de încredere al Parlamentului. Practic, România a ieșit din criză politică după 168 de zile, adică după fix 24 de săptămâni.

Misiunea pe care și-o asumă fostul ambasador la Paris odată ce preia cârma noului Executiv cu puteri depline nu este una ușoară. Asta în ciuda declarațiilor făcute, cu o zi înainte, de premierul demis, care afirma că „predă o țară aflată pe calea redresării corecte, cu experiența unei guvernări fără minciună și fără populism”.

În realitate, cifrele arată că România continuă să se confrunte cu cel mai mare deficit bugetar din UE, cu cea mai mare inflație dintre toate statele membre, cu o datorie publică de peste 60% din PIB și, cel mai grav, cu o economie încă aflată în recesiune.