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Serviciul Român de Informații reacționează public după ce Ludovic Orban a acuzat instituția că s-a implicat, alături de SPP, în lupta politică, pentru formarea Guvernului: SRI nu participă la înțelegeri politice

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Serviciul Român de Informații (SRI) a reacționat după ce Ludovic Orban a acuzat, într-o intervenție la TVR 1, că serviciile de informații s-ar fi implicat, alături de SPP, în jocurile politice pentru formarea Guvernului și pentru asigurarea sprijinului PSD pentru președintele Nicușor Dan. Fostul premier a lansat acuzații și la adresa conducerii interimare a SRI, despre care a susținut că ar fi ilegală și că ar conduce instituția „pe șestache”. În replică, SRI a catalogat drept „regretabilă și iresponsabilă” lansarea unor acuzații nefondate și a respins orice implicare în jocurile politice.

Reprezentanții Serviciului Român de Informații au transmis pe rețelele sociale că acuzațiile lansate de Ludovic Orban sunt nefondate și au criticat declarațiile repetate prin care instituției i-au fost atribuite presupuse implicări politice, fără dovezi. Oficialii SRI acuză și „un limbaj suburban” din partea fostului demnitar.

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„În urma declarațiilor făcute de domnul Ludovic Orban la televiziunea publică, în data de 20 octombrie, SRI consideră regretabilă și iresponsabilă lansarea repetată în spațiul public a unor acuzații nefondate, prin care instituției îi sunt atribuite implicări politice fără nicio dovadă”, au transmis reprezentanții SRI.

SRI susține că atribuirea succesului sau eșecului politic al unor partide politice ori al unor persoane activității serviciului poate reprezenta o modalitate de evitare a asumării deciziilor politice și instituționale.

„Insuccesul ori succesul politic ale unor formațiuni politice ori persoane, din cauza ori datorită SRI, reprezintă o temă permanentă în retorica publică ce poate semnifica lipsă de asumare a deciziilor politice ori instituționale și a consecințelor acestora”.

SRI, despre conducerea interimară a instituției: „Nu este nici secretă, nici în afara legii”

În același mesaj, reprezentanții SRI au răspuns acuzațiilor lui Orban privind legalitatea conducerii interimare a serviciului. Fostul premier l-a numit pe șeful interimar al instituției „necunoscutul domn Ionescu” și a susținut că acesta conduce SRI „pe șestache, ilegal”. Instituția a respins afirmațiile și a transmis că identitatea persoanei care asigură interimatul este publică și că exercitarea funcției respectă prevederile legale.

„În ceea ce privește conducerea interimară a SRI, aceasta nu este nici secretă, nici în afara legii. Și în niciun caz «pe șestache». Identitatea persoanei care asigură interimatul este publică, iar legalitatea exercitării funcției nu este o chestiune de opinie, ci conformă cu legea”, au transmis reprezentanții SRI.

„SRI nu participă la înțelegeri politice”

De asemenea, SRI a respins acuzațiile lui Ludovic Orban cu privire la implicarea în negocieri politice și a subliniat că activitatea sa se desfășoară exclusiv în limitele stabilite de Constituția României și de legislația în vigoare.

„SRI nu participă la înțelegeri politice și își desfășoară activitatea exclusiv în limitele stabilite de Constituția României și de lege”, se mai arată în mesaj.

Ce a spus Ludovic Orban despre implicarea SRI și SPP în jocurile politice

În cadrul unei emisiuni difuzate de TVR 1, Ludovic Orban a fost întrebat de ce ar putea avea președintele Nicușor Dan încredere în PSD, în ipoteza în care șeful statului ar miza pe sprijinul social-democraților. Fostul premier a susținut că serviciile de informații i-ar fi oferit acestuia garanții privind respectarea înțelegerilor politice.

„Pentru că, probabil, serviciile i-au garantat că PSD va fi un partid de cursă lungă, care își va respecta înțelegerile cu Nicușor”, a afirmat Ludovic Orban la TVR 1.

Întrebat la ce servicii se referă, acesta a răspuns: „Amândouă. Și SPP și SRI”. În continuarea dialogului, fostul premier a făcut referire la șefii celor două instituții și l-a criticat pe conducătorul interimar al SRI, pe care l-a descris drept „necunoscutul domn Ionescu”.

Realizator: Și SPP și SRI? Adică domnul Ionescu de la SRI și domnul Pahonțu de la SPP.

Ludovic Orban: Necunoscutul domn Ionescu, care conduce pe șestache, ilegal…

Realizator: Dar nu-i vina domnului Ionescu faptul că dânsul…

Ludovic Orban: E vina președintelui, e vina președintelui.

Moderatoarea emisiunii a intervenit în discuție și a pus sub semnul întrebării acuzațiile referitoare la conducerea serviciului, dar Ludovic Orban a susținut că responsabilitatea îi revine președintelui Nicușor Dan.

La finalul schimbului de replici, Orban a fost întrebat dacă aceasta este convingerea sa, potrivit căreia șefii SRI și SPP i-ar fi garantat președintelui că PSD reprezintă un partener de încredere, capabil să îl susțină pentru obținerea unui al doilea mandat prezidențial.

„Asta cred eu”, a răspuns Ludovic Orban.

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