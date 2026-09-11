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Ludovic Orban, mai dezamăgit de Nicușor Dan decât de Klaus Iohannis

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Fostul premier Ludovic Orban spune că, dintre Klaus Iohannis și Nicușor Dan, actualul șef al statului este cel care l-a dezamăgit cel mai mult. Orban a explicat că, în cazul lui Iohannis, dezamăgirea a venit după primul său mandat, în timp ce Nicușor Dan ar fi renunțat mult mai repede la așteptările celor care l-au susținut.

„Klaus Iohannis m-a dezamăgit într-o măsură mai mică, pentru că el, totuși, a avut un prim mandat în care a făcut multe lucruri”, a declarat Ludovic Orban, pentru Epoch Times România.

Fostul premier a amintit implicarea lui Iohannis în conflictul cu Guvernul Grindeanu, protestele de stradă și demersurile privind justiția, inclusiv referendumul pe această temă, dar și atacarea la Curtea Constituțională a unor măsuri adoptate de guvern.

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Hai să ne aducem aminte. Lupta, elefanții din clădirea Guvernului. S-a dus peste Guvernul Grindeanu. A potențat acțiunea de stradă, a ieșit în stradă, a făcut referendum pe justiție, s-a bătut, a atacat la Curtea Constituțională toate măgăriile. Adică, au fost, pe foarte multe teme, în primul mandat”, a spus Orban.

Orban susține că Iohannis și-a schimbat atitudinea după realegere

Ludovic Orban consideră că atitudinea lui Klaus Iohannis s-a schimbat radical după ce acesta a obținut al doilea mandat de președinte. Fostul premier spune că acțiunile din primul mandat au fost motivate inclusiv de obiectivul realegerii.

Ce n-am înțeles eu atunci, că el de fapt a făcut toate lucrurile astea pentru realegere. Când s-a văzut cu al doilea mandat în buzunar, a devenit de nerecunoscut. Ăsta e adevărul”, a afirmat fostul premier.

Nicușor Dan, criticat de Orban pentru primul an de mandat

În cazul lui Nicușor Dan, Orban este mult mai categoric. Fostul premier susține că actualul președinte nu ar fi făcut suficiente eforturi pentru a răspunde așteptărilor celor care l-au susținut și votat.

„Nicușor Dan, în schimb, nu s-a chinuit nici măcar în primul an. Nici măcar în primul an nu s-a chinuit să răspundă așteptărilor oamenilor care și-au pus speranța în el”, a declarat Orban.

Acesta susține că președintele s-ar fi îndepărtat rapid de cei care i-au oferit sprijin electoral.

„Deci el a întors foaia instant. S-a întors cu spatele la noi, cei care l-am sprijinit și l-am votat, în primul an”, a mai spus Ludovic Orban.

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