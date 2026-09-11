Ludovic Orban, mai dezamăgit de Nicușor Dan decât de Klaus Iohannis

Fostul premier Ludovic Orban spune că, dintre Klaus Iohannis și Nicușor Dan, actualul șef al statului este cel care l-a dezamăgit cel mai mult. Orban a explicat că, în cazul lui Iohannis, dezamăgirea a venit după primul său mandat, în timp ce Nicușor Dan ar fi renunțat mult mai repede la așteptările celor care l-au susținut.
„Klaus Iohannis m-a dezamăgit într-o măsură mai mică, pentru că el, totuși, a avut un prim mandat în care a făcut multe lucruri”, a declarat Ludovic Orban, pentru Epoch Times România.
Fostul premier a amintit implicarea lui Iohannis în conflictul cu Guvernul Grindeanu, protestele de stradă și demersurile privind justiția, inclusiv referendumul pe această temă, dar și atacarea la Curtea Constituțională a unor măsuri adoptate de guvern.
„Hai să ne aducem aminte. Lupta, elefanții din clădirea Guvernului. S-a dus peste Guvernul Grindeanu. A potențat acțiunea de stradă, a ieșit în stradă, a făcut referendum pe justiție, s-a bătut, a atacat la Curtea Constituțională toate măgăriile. Adică, au fost, pe foarte multe teme, în primul mandat”, a spus Orban.
Ludovic Orban consideră că atitudinea lui Klaus Iohannis s-a schimbat radical după ce acesta a obținut al doilea mandat de președinte. Fostul premier spune că acțiunile din primul mandat au fost motivate inclusiv de obiectivul realegerii.
„Ce n-am înțeles eu atunci, că el de fapt a făcut toate lucrurile astea pentru realegere. Când s-a văzut cu al doilea mandat în buzunar, a devenit de nerecunoscut. Ăsta e adevărul”, a afirmat fostul premier.
În cazul lui Nicușor Dan, Orban este mult mai categoric. Fostul premier susține că actualul președinte nu ar fi făcut suficiente eforturi pentru a răspunde așteptărilor celor care l-au susținut și votat.
„Nicușor Dan, în schimb, nu s-a chinuit nici măcar în primul an. Nici măcar în primul an nu s-a chinuit să răspundă așteptărilor oamenilor care și-au pus speranța în el”, a declarat Orban.
Acesta susține că președintele s-ar fi îndepărtat rapid de cei care i-au oferit sprijin electoral.
„Deci el a întors foaia instant. S-a întors cu spatele la noi, cei care l-am sprijinit și l-am votat, în primul an”, a mai spus Ludovic Orban.