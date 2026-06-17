Planul lui Bolojan. Cum va arăta noul PNL, după congresul extraordinar de duminică, dacă iese execuția puciștilor: un singur prim-vicepreședinte, un secretar general, 7 vicepreședinți. Cine ar urma să ocupe funcțiile

Ședința de miercuri a PNL a „oficializat” delimitarea între tabăra Veștea și tabăra Bolojan după două zile de discuții aprinse și decizii de ultimă oră în rândul liberalilor. Potrivit surselor GÂNDUL, Ilie Bolojan a planificat deja noua configurație a conducerii PNL și „își va trece noul Birou Politic Național” cu 7 vicepreședinți, între care va fi menținut și Ciprian Ciucu și un secretar general, care, spun aceleași surse, va rămâne Dan Motreanu.

În aceeași ședință PNL a decis convocarea Consiliului Național Extraordinar pe 19 iunie, ora 17.00, în format online. Pe 21 iunie, la Romexpo, de la ora 12.00 are loc Congresul Extraordinar al partidului. Pe agenda evenimentului de vineri, sunt incluse aprobarea convocării congresului și a statutului partidului.

De asemenea, imediat după întrunirea PNL, Cătălin Predoiu a anunțat fortuit că și-a dat demisia din funcția de prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal. Retragerea lui Predoiu vine după ce în formațiunea politică s-au „împărțit apele” după ce taberele s-au delimitat în urma nominalizării lui Adrian Veștea în funcția de premier desemnat. Liberalul nu a făcut încă declarații publice legat de motivele demisiei, dar a anunțat luni pe Facebook că, în opinia sa, „soluția ieșirii din impasul politic este un astfel de compromis politic rezonabil, prin instalarea unui guvern Veștea și refacerea Coaliției cu un termen-limită precis, până în iunie 2027, când expiră termenul până la care inițial PNL și-a asumat conducerea guvernului.”

Predoiu era unul dintre cei patru prim-vicepreședinți ai PNL, alături de Adrian Veștea, Ciprian Ciucu și Nicoleta Pauliuc. Dintre aceștia, doar Ciprian Ciucu a rămas alături de Ilie Bolojan.

Procedura inițiată de Bolojan: Consiliul Național Extraordinar modifică statutul

Conform statutului PNL, Consiliul Național nu poate schimba definitiv conducerea aleasă prin Congres, dar poate aproba proiectul noului statut și poate propune reorganizarea structurilor de conducere care va fi supusă Congresului. În practica recentă a PNL, exact asta s-a întâmplat: Consiliul Național a aprobat noul statut, iar Congresul l-a ratificat ulterior.

Următorul pas ar fi ca, duminică, Congresul Extraordinar să voteze statutul nou. Dacă delegații aprobă noul statut, vechea arhitectură a conducerii dispare și intră în vigoare noua arhitectură. Exact așa s-a procedat și în reforma statutară promovată de Bolojan în 2025.

Legat de modificările care vor fi aduse la Statutul PNL, la Congresul extraordinar de duminică, liberalul Sebastian Burduja a făcut câteva precizări. El spune că ar vrea să vadă că rezultă o conducere a Partidului Naţional Liberal coerentă.

”Biroul Politic Naţional Partidului Naţional Liberal a luat nişte decizii, care vizează respectarea unor principii. Unu, nu suntem de acord să avem un premier impus peste capul nostru, care mai are şi funcţia de prim-vicepreşedinte al partidului. Doi, nu e normal să avem colegi care se duc în acest guvern şi trei, nu e normal să avem colegi care ar susţine acest guvern în Parlament. Cei care iau astfel de decizii se poziţionează în afara partidului”, a declarat Burduja.