Tanczos Barna și-a prezentat bilanțul după șase luni la conducerea Ministerului Agriculturii. Într-o postare publicată pe rețele sociale, acesta a enumerat șase puncte pe care le consideră principalele rezultate ale mandatului său, de la plățile către fermieri și programele de investiții până la soluțiile pregătire pentru perioada următoare.

Primul punct forte enumerat de Tanczos Barna îl reprezintă plățile către fermieri. Potrivit acestuia, peste 1,3 miliarde de euro au ajuns la beneficiari prin APIA și AFIR și subliniază un debut record al avansurilor pentru campania 2026.

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„Șase luni de mandat, cu atribuții limitate, dar cu responsabilitate deplină față de fermieri. În ciuda constrângerilor unui guvern interimar, am continuat plățile, am lansat investiții și am pregătit măsuri concrete pentru sprijinirea agriculturii. Peste 1,3 miliarde de euro plătite fermierilor, prin APIA și AFIR, și un debut record al avansurilor pentru campania 2026”.

Un alt rezultat îl reprezintă lansarea a șase programe de investiții, cu finanțări de peste 1,2 miliarde de euro. Potrivit lui Barna, acestea vizează energia verde, tinerii fermieri, fermele mici, floricultura și sectorul vitivinicol.

Sprijinul pentru producători și crescătorii de animale ocupă un loc important în bilanț. Ministrul interimar amintește continuarea programelor pentru legume, usturoi și cartofi, precum și pregătirea unor scheme de ajutor pentru sectoarele bovin, ovin și vegetal.

„Șase programe de investiții lansate, cu finanțări de peste 1,2 miliarde de euro pentru agricultură și dezvoltare rurală: energie verde, tineri fermieri, ferme mici, floricultură și sectorul vitivinicol. Programe de sprijin continuate pentru producătorii de legume, usturoi și cartofi, alături de noi scheme de ajutor pentru sectoarele bovin, suin, ovin și vegetal”.

În continuare, Barna a vorbit despre sănătatea animalelor și a vorbit despre o nouă abordare în combaterea pestei porcine africane, prin măsuri legislative mai ferme și sprijin pentru fermierii afectați. Penultimul punct al bilanțului vizează interesele fermierilor români, apărate la Bruxelles. Barna spune că demersurile și coalițiile formate cu alte state membre au urmărit deblocarea exporturilor de ovine, combaterea bolilor și flexibilizarea regulilor europene privind gestionarea populației de urs brun.

„O nouă abordare în combaterea pestei porcine africane, prin măsuri legislative mai ferme și sprijin pentru fermierii afectați. Interesele fermierilor români apărate la Bruxelles, prin inițiative și coaliții formate cu alte state membre pentru deblocarea exporturilor de ovine, combaterea bolilor și flexibilizarea reglementărilor europene privind gestionarea populației de urs brun”.

Ultimul punct din bilanț se referă la soluțiile pregătite de minister pentru perioada următoare, inclusiv un mecanism de asigurare împotriva secetei și un sistem de leasing funciar pentru fermierii activi.

Barna cere peste un miliard de lei la rectificarea bugetară

În finalul postării, Tanczos Barna afirmă că programele de sprijin sunt pregătite, însă aplicarea lor depinde de următorul guvern cu puteri depline. Acesta solicită alocarea a peste un miliard de lei la rectificarea bugetară, pentru finanțarea măsurilor destinate agriculturii.