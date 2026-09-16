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Tánczos Barna confirmă dezvăluirile ciobanului Ghiță făcute la Gândul, privind dificultățile fermierilor de a exporta animale în cazul vaccinării împotriva bolilor: ”Ceea ce spune el este adevărat”

Luiza Dobrescu
Tánczos Barna confirmă dezvăluirile ciobanului Ghiță făcute la Gândul, privind dificultățile fermierilor de a exporta animale în cazul vaccinării împotriva bolilor: ”Ceea ce spune el este adevărat”
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Ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, a confirmat informațiile prezentate de Ghiță Ciobanul într-un interviu acordat Gândul,ieri, privind dificultățile fermierilor de a exporta animale în cazul vaccinării împotriva bolilor.

Ghiță Ciobanul a explicat, într-o declarație făcută pentru Gândul, că fermierii se confruntă deja cu restricții privind exporturile și că vaccinarea animalelor ar putea duce la blocarea acestora.

Nu avem voie să exportăm nici în Europa, nici în țările arabe, ci doar carcase în momentul de față. Dacă vom vaccina oile, nu vom mai putea exporta nimic. Nu ne spune nimeni până când. Se tot anulează câte două săptămâni, iar animalele consumă în fiecare zi. Cu ce să le întreținem?”, a adeclarat Ghiță Ciobanul, ieri, la Gândul.

Tánczos Barna: „Ceea ce spune el este adevărat”

Tánczos Barna a confirmat afirmațiile ciobanului Ghiță și a precizat că a discutat direct cu acesta despre problemele cu care se confruntă fermierii.

Îl știu foarte bine pe Ghiță și am vorbit la 10, la 11 seara despre problemele lor, am vorbit și personal și dimineața, și noaptea, ceea ce spune el este adevărat”, a declarat ministrul interimar al Agriculturii.

Potrivit lui Tánczos Barna, legislația europeană aflată în vigoare prevede restricții privind exporturile în cazul vaccinării, iar autoritățile române încearcă să obțină o flexibilizare a regulilor.

Dacă mergem pe regulamentul actual, avem interdicții de export în cazul vaccinării, este și motivul pentru care a trebuit să avem o confirmare a disponibilității Comisiei Europene de a flexibiliza legislația în cazul vaccinării”, a explicat ministrul.

România cere modificarea legislației europene

Tánczos Barna a precizat că problema a fost ridicată la nivel european și că România solicită modificarea legislației astfel încât vaccinarea animalelor să nu ducă automat la blocarea exporturilor.

Dacă cei care urmăresc declarațiile noastre și agenda Ministerului Agriculturii, la Dublin, acum o săptămână, am ridicat această problemă în fața tuturor miniștrilor și comisarului și președinției irlandeze”, a declarat acesta.

Ministrul susține că Uniunea Europeană își schimbă abordarea în ceea ce privește vaccinarea animalelor, însă legislația nu a fost încă adaptată noii strategii.

În strategia pe zootehnie, Uniunea Europeană schimbă abordarea. Ridică la nivel de soluție vaccinarea. Problema este că legislația este încă în contradicție cu strategia și urgentăm, cerem urgentarea flexibilității legislației conform strategiei deja aprobate la nivelul Comisiei”, a spus Tánczos Barna.

Acesta avertizează că România trebuie să evite o situație în care combaterea bolii prin vaccinare să aibă drept efect blocarea exporturilor pe termen lung: „Sunt schimbări la nivelul Uniunii, vor fi schimbări, dar trebuie să vedem flexibilitatea Comisiei de a modifica legislația, de a nu ne trezi în situația în care oprim boala, dar blocăm pe doi ani exportul”, a mai declarat ministrul interimar al Agriculturii.

Ce a spus Barna despre protstele organizate ieri și astăzi de ciobani

„Fermierii au dreptul legitim să protesteze într-un protest organizat, anunțat, și în cazul unui protest spontan, dar este absolut inadmisibil ca acest drept legitim să fie denaturat, confiscat și transformat în acțiuni violente. Condamn cu fermitate actele de violență care au avut loc ieri în Piața Victoriei. Sper să nu se mai întâmple niciodată. Am mai avut proteste din partea fermierilor, anunțate, care s-au terminat cu un dialog constructiv de peste 2 ore. Eu personal i-am invitat la un dialog și am avut un punct de plecare și un dialog constructiv.

Începând din luna mai, am menținut un dialog constant, am avut ședințe de ore întregi. În ultimele două luni au izvorât inițiative comune nu doar pentru România, inclusiv pentru celelalte state membre, motiv pentru care resping toate acele aprecieri care au spus că în ultimele luni nu s-a întâmplat nimic.

Demersurile noastre comune au început cu întâlniri. Domnul Bociu, președintele ANSVSA, a început discuțiile bilaterale pentru noile condiții de export care se pot crea în momentul în care planul este aprobat și pus în aplicare la nivelul României. Sunt semnate deja 6 tratate bilaterale pentru export în condiții de vaccinare, cu Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Arabia Saudită, Israel, Tunisia și Libia. Acestea sunt deja semnate, alte 6-7 sunt în curs de negociere.”

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