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Tanczos Barna, după violențele din Piața Victoriei: „Au fost oameni infiltrați”

Elena Popescu
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Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, susține că majoritate a crescătorilor de animale care au venit marți în Piața Victoriei nu au urmărit confruntări cu forțele de ordine.

La o zi după violențele din fața Guvernului, ministrul afirmă că în mulțime s-ar fi infiltrat persoane și grupuri care ar fi încercat să deturneze manifestația. Afirmația privind existența unor grupuri organizate rămâne, în acest moment, poziția ministrului, în condițiile în care cercetările autorităților continuă.

Tanczos Barna spune, miercuri, într-o conferință de presă, că fermierii și ciobanii au participat la protest pentru a-și transmite nemulțumirile și că nu ei ar fi fost cei care au inițiat confruntările cu forțele de ordine.

„Sunt convins că majoritatea, din păcate 99%, majoritatea oierilor care au fost ieri în piață nu au venit pentru conflicte fizice cu jandarmi”, a declarat ministrul interimar al Agriculturii.

Tanczos Barna: „Au fost oameni infiltrați”

Ministrul susține că modul în care au evoluat incidentele îi întărește convingerea că în manifestație au intrat persoane care nu urmăreau revendicările crescătorilor de animale.

„Era foarte clar și sunt convins că cercetările ulterioare vor confirma încă o dată că au fost oameni infiltrați, au fost grupuri care au generat conflicte, care de la începutul zilei deja încercau să denatureze, să deturneze acest eveniment absolut legitim și corect al oierilor, al fermierilor”, a afirmat Tanczos Barna.

Declarațiile vin după protestul oierilor din București, în timpul căruia au avut loc incidente între manifestanți și forțele de ordine. Potrivit bilanțului transmis de Ministerul Afacerilor Interne, au fost deschise dosare penale, zeci de persoane au fost conduse la sediile Poliției, iar șase persoane au fost reținute.

Bilanț după violențele din Piața Victoriei

Protestul fermierilor de marți, 15 septembrie, s-a încheiat după ore întregi de tensiuni în Piața Victoriei. Au avut loc îmbrânceli și confruntări cu jandarmii, au fost folosite gaze lacrimogene, iar mai multe persoane au fost conduse la secțiile de poliție.

Potrivit bilanțului comunicat de Jandarmeria Capitalei, 47 de persoane despre care instituția spune că au comis fapte antisociale au fost conduse la secțiile de poliție.

Zece jandarmi au fost răniți în timpul incidentelor, iar patru au fost transportați la spital pentru îngrijiri suplimentare. Forțele de ordine au aplicat 15 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 21.500 de lei. Două autospeciale ale Jandarmeriei au fost avariate.

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