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Tanczos Barna trimite Corpul de Control peste firmele paravan care vând legume din Turcia cu etichetă românească

Bianca Dogaru
Tanczos Barna - Foto: Mediafax/Alexandru Dobre
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Tanczos Barna a anunțat controale stricte la cooperativele care livrează marfă în marile supermarketuri, după ce inspectorii de la Vamă și ANSVA au descoperit firme false care cumpără legume ieftine din Turcia și le schimbă eticheta ca să pară cultivate în Românnia.

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 ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Firmele paravan mint cumpărătorii cu etichete românești

Barna promite curățenie pe piață pentru ca oamenii să nu mai fie păcăliți la raft.

„Noi o să mergem în control la acele cooperative care vin în marile lanțuri, pentru a asigură în primul rând producătorii că nu se mai repetă aceste practici și pentru a elimina acele cooperative paravan care sunt folosite de anumiți comercianți pentru a păcăli sau a încerca să păcălească consumatorii”, declară Tanczos Barna.

Acesta transmite că banii statului trebuie să ajungă la gospodarii adevărați.

„Nu cred că este etic, nu este corect, statul român cheltuie sute de milioane de lei pentru a sprijini producătorii autohtoni de legume, pentru a-i ajuta să vină în piețe, pentru a-i ajuta să vină în marile lanțuri comerciale și trebuie să eliminăm orice practică neloială. Trebuie să asigurăm cumpărătorii că acolo unde scrie produs românesc, acel produs chiar este românesc”.

Marfa este sigură pentru consum

Ministrul interimar al Agriculturii spune că deși proveniența alimentelor a fost ascunsă, analizele de laborator arată că alimentele nu conțin substanțe interzise.

„Din informațiile pe care le dețin eu în momentul de față nu a fost problema depășirii limitelor permise în Uniunea Europeană. A fost doar o problemă de proveniență și de o încercare de a păcăli consumatorii și de a face concurență neloială producătorilor. Nu a fost o problemă de conținut de pesticide”, explică Tanczos Barna.

Totuși, acesta amintește că în trecut au existat transporturi din Turcia cu probleme.

„Acum câțiva ani a fost o încercare din partea producătorilor turci de a introduce pe piața românească multe produse care nu respectau standardele. ANSVSA a intensificat controalele și majoritatea producătorilor din Turcia s-au conformat pentru că au fost controale foarte, foarte riguroase și foarte multe. Eu cred că aceste acțiuni de control descurajează în primul rând practicile nelegale”, amintește oficialul.

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