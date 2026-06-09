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Tomac dezminte zvonul că și-ar depune mandatul miercuri: „Voi duce această procedură până la votul Parlamentului”

Tomac dezminte zvonul că și-ar depune mandatul miercuri:
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Premierul desemnat, Eugen Tomac, a respins informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora ar urma să își depună mandatul miercuri și să renunțe la formarea unui Guvern, „în urma unei presupuse lipse de sprijin din partea partidelor politice”. 

Într-o postare pe rețelele sociale, Eugen Tomac a transmis că zvonul „este FALS” și a spus că mandatul pe care l-a primit de la președintele Nicușor Dan este acela de a forma Guvernul. În acest sens, premierul desemnat a subliniat că va duce întreaga procedură până la capăt, până la votul Parlamentului. 

„Mandatul pe care l-am primit cu onoare și responsabilitate de la președintele Nicușor Dan este să formez Guvernul”, a precizat politicianul. El a adăugat că va „duce această procedură până la votul Parlamentului. E calea firească, în concordanță cu principiile pe care le am”, a scris Eugen Tomac pe pagina sa de Facebook.

Premierul desemnat și-a exprimat încrederea că votul din Parlament va fi unul favorabil. De asemenea, Tomac a criticat speculațiile „menite să divizeze” și a făcut apel la vigilența românilor. În plus, acesta a subliniat că este nevoie, mai mult ca oricând, să rămânem uniți și concentrați pentru formarea noului Guvern și obținerea votului de învestitură.

„Sunt încrezător, totuși, așa cum am afirmat de fiecare dată după consultări, că votul va fi unul favorabil. Toți cei care trâmbițează ipoteze menite să divizeze nu au niciun temei și fac, așadar, apel la vigilență. Avem nevoie, mai mult ca oricând, să rămânem uniți și concentrați pe același scop: formarea Guvernului și obținerea votului de învestitură”, a concluzionat premierul desemnat.

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