Toni Neacșu: Dacă nu se întâmplă minuni, actualul candidat de premier abia de va strânge numărul de voturi echivalent cu o comisie a Parlamentului

Avocatul Toni Neacșu spune, într-o postare pe rețelele sociale, că dacă nu se vor întâmpla minuni, premierul desemnat de Nicușor Dan, Eugen Tomac, va strânge un număr de voturi echivalent cu o comisie a Parlamentului. Acesta susține că președintele României va pierde respectul partidelor dacă rezultatul obținut de Tomac va fi negativ.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Adrian Toni Neacșu a explicat că Dacian Cioloș este candidatul la funcția de premier cu cel mai mic număr de voturi în Parlament, 88 de voturi în 2021. Al doilea record negativ este deținut de Lucian Croitoru, care a obținut doar 189 de voturi în 2009. În acest sens, avocatul subliniază că majoritatea candidaților pentru funcția de prim-ministru care au înțeles că nu au suficientă susținere din partea partidelor au renunțat la mandat.

„Candidatul de premier cu cel mai mic număr de voturi în Parlament de până acum este d-ul Dacian Cioloș, cu numai 88 de voturi, în 2021. Al doilea record negativ este Lucian Croitoru, cu (totuși) 189 de voturi în 2009. În rest, în majoritatea procedurilor de numire a noului Guvern, candidații de premieri care din discuțiile cu partidele au înțeles că nu au voturi au făcut ceea ce pare de bun simț, au renunțat la mandat”, a scris Toni Neacșu pe Facebook.

„Eugen Tomac riscă să bată acest record negativ”

Toni Neacșu susține că premierul desemnat de președintele Nicușor Dan riscă să bată recordul negativ de voturi, la fel cum moțiunea de cenzură a egalat numărul istoric de voturi pentru demiterea unui Guvern. Eugen Tomac are nevoie de 233 de voturi în Parlament pentru învestire.

„D-ul Eugen Tomac riscă să bată acest record negativ, la fel cum moțiunea de cenzură a egalat numărul istoric de voturi pentru demiterea unui Guvern”.

Fostul judecător CSM susține că fără vreo minune, Eugen Tomac abia va strânge numărul de voturi echivalent cu o comisie a Parlamentului și va spulbera recordul actual. În plus, Neacșu subliniază că, alături de Eugen Tomac, Nicușor Dan va fi umilit de rezultatul dezastruos și își va pierde respectul partidelor.

„Dacă nu se întâmplă minuni actualul candidat de premier desemnat de Nicușor Dan abia de va strânge numărul de voturi echivalent cu o comisie a Parlamentului și va spulbera recordul actual. Alături de el umilit va fi și persoana care l-a desemnat, președintele României, care își va pierde astfel și respectul partidelor. Va fi limpede că președintele nu înțelege în realitate criza politică și, mai ales, că nu o poate rezolva. Devine parte a problemei, nu a soluției”.

„Aritmetica parlamentară e simplă”

În finalul postării, Toni Neacșu spune că fără AUR, niciuna dintre taberele PSD sau PNL-USR nu poate trece un Guvern doar cu restul de voturi „risipite prin Parlament”. Avocatul subliniază că viitorul Guvern nu va putea trece decât cu voturile combinate ale partidelor.