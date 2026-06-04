Prima pagină » Știri politice » Toni Neacșu explică ce se întâmplă dacă Tomac nu reușește să garanteze o majoritate în Parlament

Toni Neacșu explică ce se întâmplă dacă Tomac nu reușește să garanteze o majoritate în Parlament

Gilda Popa
Toni Neacșu explică ce se întâmplă dacă Tomac nu reușește să garanteze o majoritate în Parlament
Avocatul Toni Neacșu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Avocatul Toni Neacșu a comentat nominalizarea oficială a consilierului prezidențial Eugen Tomac ca viitor premier. Cunoscutul avocat atrage atenția că sâmbătă, 13 iunie, este ultima zi în care liderul PMP poate depune în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare.

Într-un mesaj publicat pe contul său de socializare, Adrian Toni Neacșu explică exact care sunt pașii constituționali pe care trebuie să îi facă Tomac în limita termenului de 10 zile pe care îl are la dispoziție ca să formeze Guvernul. În cazul în care nu reușește să cumuleze cele 233 de voturi de care are nevoie pentru a-și valida cabinetul în forul legislativ, liderul PMP ar putea merge, totuși, în Parlament, pentru „a încerca marea cu sarea acolo”, spune avocatul.

Ce se întâmplă dacă Tomac renunță la mandat fără să meargă în Parlament

Sâmbătă, 13 iunie, este ultima zi în care premierul desemnat poate depune în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare, explică Neacșu.

„Termenul de 10 zile este unul de drept public (constituțional), astfel încât prima și ultima zi se iau în calcul.
Lista miniștrilor și programul de guvernare se înregistrează la Parlament iar Birourile Permenante comune stabilesc data ședinței pentru învestire, care va avea loc în termen de maxim 15 zile de la această înregistrare. Totodată stabilesc audierile miniștrilor propuși, în comisiile comune de specialitate.
Dacă Eugen Tomac nu reușește să-și garanteze o majoritate de vot clară el poate fie să-și depună mandatul de premier desemnat, fie poate merge oricum în Parlament, pentru a încerca marea cu sarea acolo”, scrie Toni Neacșu pe Facebook.

El adaugă că, dacă Tomac renunță la mandat fără să meargă în Parlament, aceasta „nu se va constitui o primă propunere de premier care să se ia în calcul pentru o eventuală dizolvare a Parlamentului și deci alegeri anticipate”.

Toni Neacșu: Liderul PMP ar trebui să renunțe la mandatul de europarlamentar

Anterior, într-un mesaj publicat pe contul său de socializare, Adrian Toni Neacșu a atras atenția că, dacă ar vrea să fie luat în serios, Eugen Tomac ar trebui să renunțe la mandatul de europarlamentar. Avocatul aduce în discuție un articol al Legii 33/2007, care interzice un astfel de mandat cumulată cu funcția de premier.

„Ca Eugen Tomac să fie luat în serios în rolul de premier desemnat ar trebui ca acesta să renunțe mai întâi la mandatul de europarlamentar. Potrivit legislației europene dar și art. 9 din Legea 33/2007, mandatul de europarlamentar este incompatibil cu funcția de prim ministru”, a explicat avocatul. El a precizat că, daca va fi votat ca premier în Parlament, consilierul de stat va pierde automat mandatul deținut în Parlamentul European.

AUTORUL RECOMANDĂ ȘI:

Prima reacție a lui Sorin Grindeanu după desemnarea lui Eugen Tomac: PSD e deschis pentru discuții

Fritz îi invită pe miniștrii tehnocrați din Guvernul Tomac să intre în USR: „Nicio formulă cu PSD sau cu ce seamănă a PSD nu este acceptabilă”

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Kelemen Hunor: „Vorbim cu Tomac probabil săptămâna viitoare, joi, vineri, sâmbătă, poate weekend-ul celălalt, nu ne grăbim”
20:38
Kelemen Hunor: „Vorbim cu Tomac probabil săptămâna viitoare, joi, vineri, sâmbătă, poate weekend-ul celălalt, nu ne grăbim”
POLITICĂ Nicușor Dan: „L-am desemnat pe Eugen Tomac pentru că partidele nu se înțeleg între ele”
20:18
Nicușor Dan: „L-am desemnat pe Eugen Tomac pentru că partidele nu se înțeleg între ele”
REACȚIE Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, îl girează pe Eugen Tomac: „Sunt convins că va reuși să construiască o echipă și un program de guvernare care să răspundă așteptărilor românilor”
19:52
Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, îl girează pe Eugen Tomac: „Sunt convins că va reuși să construiască o echipă și un program de guvernare care să răspundă așteptărilor românilor”
REACȚIE Reacția PNL după desemnarea lui Eugen Tomac: „PNL ia act de decizia președintelui României”. Ce condiție a impus pentru susținerea noului guvern
19:31
Reacția PNL după desemnarea lui Eugen Tomac: „PNL ia act de decizia președintelui României”. Ce condiție a impus pentru susținerea noului guvern
REACȚIE Prima reacție a lui Sorin Grindeanu după desemnarea lui Eugen Tomac: PSD e deschis pentru discuții
18:53
Prima reacție a lui Sorin Grindeanu după desemnarea lui Eugen Tomac: PSD e deschis pentru discuții
FLASH NEWS Elena Udrea, fostă colegă de partid cu Tomac, premierul desemnat: „Îi scoate pe toți din rahat”
18:32
Elena Udrea, fostă colegă de partid cu Tomac, premierul desemnat: „Îi scoate pe toți din rahat”
Mediafax
Declarația premierului Ungariei RĂSTOARĂ totul: ”Nu vom accepta!”
Digi24
„În următorii ani, poate chiar câteva decenii, ne vom afla într-o stare de război”, susține unul dintre cei mai cunoscuți spioni ruși
Cancan.ro
Ce au DESCOPERIT anchetatorii în casa lui Cristian Pomohaci, după percheziții. Nu le-a venit să creadă! 😲
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Adevarul
SURSE Lista miniștrilor din Cabinetul Tomac. Cine sunt favoriții pentru portofoliile-cheie în Guvernul propus de Nicușor Dan
Mediafax
Lenjerie din șobolani împăiați, opera unui designer de modă. Cât costă?
Click
Rocsana Marcu și-a luat diplomă în Drept. Câți bani ia pentru cursurile pe care le predă și de ce vedeta este încă singură. „Cu dragostea...nimic!”
Digi24
Lovitură pentru Donald Trump în Congres. Puterile sale au fost limitate prin vot
Cancan.ro
Orașul din România în care o garsonieră costă cât un garaj: 7.000 euro
Ce se întâmplă doctore
Horoscop chinezesc iunie 2026. Zodiile care atrag ghinionul și trec printr-o perioadă complicată
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Există o mașină electrică nouă care nu-și poate urmări utilizatorii – nu are modem
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre alergare și jogging?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Doamne, dă-mi un motiv pentru care trebuie să mai merg la muncă!
Descopera.ro
Pasul decisiv pentru aviația supersonică: NASA X-59 se pregătește să depășească viteza sunetului
VIDEO EXCLUSIV Clujul, exemplu pentru România. Radu Rațiu, vicepreședinte CJ: „Când lucrăm împreună, reușim”
20:22
Clujul, exemplu pentru România. Radu Rațiu, vicepreședinte CJ: „Când lucrăm împreună, reușim”
ULTIMA ORĂ SRI îl contrazice pe Mihai Jurca în scandalul fondurilor SAFE pentru Digi: Selecția furnizorilor, coordonată de Șeful Cancelariei Premierului
19:50
SRI îl contrazice pe Mihai Jurca în scandalul fondurilor SAFE pentru Digi: Selecția furnizorilor, coordonată de Șeful Cancelariei Premierului
ȘTIINȚĂ Un nou ceas biologic ar putea prezice când vei muri. Ce au descoperit cercetătorii
19:34
Un nou ceas biologic ar putea prezice când vei muri. Ce au descoperit cercetătorii
CONTROVERSĂ O țară de la granița Rusiei este pregătită să găzduiască focoase americane pe teritoriul său, dacă Washingtonul ia o astfel de decizie
19:27
O țară de la granița Rusiei este pregătită să găzduiască focoase americane pe teritoriul său, dacă Washingtonul ia o astfel de decizie
ANALIZĂ POLITICO: Emmanuel Macron și ultima lui miză politică. Poate Kylian Mbappe să-i salveze moștenirea prin Cupa Mondială 2026?
19:24
POLITICO: Emmanuel Macron și ultima lui miză politică. Poate Kylian Mbappe să-i salveze moștenirea prin Cupa Mondială 2026?

Cele mai noi

Trimite acest link pe