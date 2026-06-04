Toni Neacșu explică ce se întâmplă dacă Tomac nu reușește să garanteze o majoritate în Parlament

Avocatul Toni Neacșu a comentat nominalizarea oficială a consilierului prezidențial Eugen Tomac ca viitor premier. Cunoscutul avocat atrage atenția că sâmbătă, 13 iunie, este ultima zi în care liderul PMP poate depune în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare.

Într-un mesaj publicat pe contul său de socializare, Adrian Toni Neacșu explică exact care sunt pașii constituționali pe care trebuie să îi facă Tomac în limita termenului de 10 zile pe care îl are la dispoziție ca să formeze Guvernul. În cazul în care nu reușește să cumuleze cele 233 de voturi de care are nevoie pentru a-și valida cabinetul în forul legislativ, liderul PMP ar putea merge, totuși, în Parlament, pentru „a încerca marea cu sarea acolo”, spune avocatul.

Ce se întâmplă dacă Tomac renunță la mandat fără să meargă în Parlament

Sâmbătă, 13 iunie, este ultima zi în care premierul desemnat poate depune în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare, explică Neacșu.

„Termenul de 10 zile este unul de drept public (constituțional), astfel încât prima și ultima zi se iau în calcul.

Lista miniștrilor și programul de guvernare se înregistrează la Parlament iar Birourile Permenante comune stabilesc data ședinței pentru învestire, care va avea loc în termen de maxim 15 zile de la această înregistrare. Totodată stabilesc audierile miniștrilor propuși, în comisiile comune de specialitate.

Dacă Eugen Tomac nu reușește să-și garanteze o majoritate de vot clară el poate fie să-și depună mandatul de premier desemnat, fie poate merge oricum în Parlament, pentru a încerca marea cu sarea acolo”, scrie Toni Neacșu pe Facebook.

El adaugă că, dacă Tomac renunță la mandat fără să meargă în Parlament, aceasta „nu se va constitui o primă propunere de premier care să se ia în calcul pentru o eventuală dizolvare a Parlamentului și deci alegeri anticipate”.

Toni Neacșu: Liderul PMP ar trebui să renunțe la mandatul de europarlamentar

Anterior, într-un mesaj publicat pe contul său de socializare, Adrian Toni Neacșu a atras atenția că, dacă ar vrea să fie luat în serios, Eugen Tomac ar trebui să renunțe la mandatul de europarlamentar. Avocatul aduce în discuție un articol al Legii 33/2007, care interzice un astfel de mandat cumulată cu funcția de premier.

„Ca Eugen Tomac să fie luat în serios în rolul de premier desemnat ar trebui ca acesta să renunțe mai întâi la mandatul de europarlamentar. Potrivit legislației europene dar și art. 9 din Legea 33/2007, mandatul de europarlamentar este incompatibil cu funcția de prim ministru”, a explicat avocatul. El a precizat că, daca va fi votat ca premier în Parlament, consilierul de stat va pierde automat mandatul deținut în Parlamentul European.

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