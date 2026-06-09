Toni Neacșu explică impasul lui Nicușor Dan în cazul desemnării unui nou premier

Avocatul Toni Neacșu explică, într-o postare pe rețelele sociale, impasul în care s-ar afla președintele Nicușor Dan dacă premierul desemnat, Eugen Tomac, nu ar obține voturile necesare în Paralament pentru formarea noului Guvern.

Într-un mesaj publicat pe contul său de socializare, Adrian Toni Neacșu explică că șeful statului nu poate face o nouă desemnare de prim-ministru fără reluarea consultărilor cu partidele parlamentare.

„Președintele Nicușor Dan nu poate face o nouă desemnare de premier candidat înainte de a face o nouă consultare cu partidele”.

De asemenea, avocatul susține că opțiunea unui premier tehnocrat nu ar mai fi viabilă în contextul în care partidele parlamentare au respins această variantă. În viziunea sa, președintele trebuie să propună un candidat cu șanse reale de a obține susținerea Parlamentului, iar soluțiile fără sprijin politic direct nu mai pot funcționa.

„Mai mult, nu mai poate face o nouă propunere de premier tehnocrat, pentru simplul considerent ca partidele parlamentare au respins deja în bloc această variantă. Președintele trebuie să facă o propunere care are șanse reale să treacă iar tehnocratul este ultimul care poate garanta asta”.

Toni Neacșu: „Prima șansă o are PSD-ul”

În finalul postării, Toni Neacșu spune că președintele va trebui să desemneze, cel puțin din punct de vedere constituțional, un candidat care să vină din zona susținută de partidele parlamentare. Avocatul susține că prima șansă o au social-democrații deoarece PNL și USR au demonstrat că nu au o majoritate în Parlament de la momentul demiterii lui Ilie Bolojan.

„Președintele va trebui, cel puțin din punct de vedere constituțional, să desemneze drept candidat de premier persoana care va fi propusă de cel puțin unul din partidele parlamentare. Prima șansă o are PSD-ul, pentru că de la demiterea lui Bolojan partidele care îl sprijină (PNL-USR) tot demonstrează ca nu au majoritate în Parlament”.

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