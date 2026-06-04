Fritz îi invită pe miniștrii tehnocrați din Guvernul Tomac să intre în USR: „Nicio formulă cu PSD sau cu ce seamănă a PSD nu este acceptabilă”

Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat că formațiunea va participa la consultările cu premierul desemnat, Eugen Tomac, după nominalizarea oficială făcută de președintele Nicușor Dan.

Dominic Fritz: USR va purta discuții cu premierul desemnat

Dominic Fritz a declarat că USR va răspunde invitației la dialog lansate de premierul desemnat Eugen Tomac, invocând respectul față de instituția prezidențială și responsabilitatea față de situația țării.

„Din respect pentru președinte și cu responsabilitate pentru țară, vom sta de vorbă cu premierul desemnat Eugen Tomac, un președinte de partid și europarlamentar respectabil.

USR intră în discuție cu liniile clare pe care le-am decis. Nicio formulă cu PSD sau cu ce seamănă a PSD nu este acceptabilă.”

USR își dorește miniștri în viitorul Cabinet

Dominic Fritz i-a menționat pe Diana Buzoianu, Radu Miruță, Oana Țoiu și Irineu Darău, despre care spune că au demonstrat competență și capacitatea de a implementa reforme.

„Astăzi suntem convinși că formula care merită susținerea USR este un guvern care îi include pe miniștrii USR. Toți patru, Diana Buzoianu, Radu Miruță, Oana Țoiu și Irineu Darău, au demonstrat curaj, competență și voință reală de reformă.

România a văzut cum arată miniștrii care fac treabă. Pentru a continua reformele începute este obligatoriu să existe voință și răspundere politică.

Oricât ar fi de bine intenționați miniștrii tehnocrați, fără asumare politică, un nou guvern nu va avea puterea să facă curățenia necesară”, a scris Fritz pe pagina sa de Facebook.

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