Toni Neacșu explică în ce condiții ar reuși „blitzkrieg-ul” împotriva lui Bolojan: „Puciul e organizat magistral, programul de guvernare și probabil lista de miniștri există deja”

Într-o postare pe Facebook, avocatul Toni Neacșu explică în ce condiții ar reuși „blitzkrieg-ul” împotriva lui Ilie Bolojan. Toni Neacșu spune că există o mișcare politică rapidă împotriva lui Ilie Bolojan, care poate reuși doar dacă noul Guvern este votat foarte repede în Parlament. El consideră că, dacă PNL apucă să-și consulte structurile interne, șansele acestui plan scad. În opinia sa, totul este deja pregătit, iar scopul este învestirea Guvernului până la sfârșitul săptămânii.

„Blitzkrieg-ul împotriva lui Ilie Bolojan are succes doar dacă se va ajunge foarte repede la votul în Parlament asupra Guvernului. Dacă PNL și celelalte partide au timp să se adune și să-și deruleze procedurile statutare interne de decizie și eventual disciplinare șansele ca un Guvern cu premier liberal, eventual și cu miniștri liberali, dar neasumat formal de PNL scad. Puci-ul e organizat magistral, programul de guvernare și probabil lista de miniștri există deja, iar mesajul public este că până la sfârșitul săptămânii guvernul va și fi învestit.

Acesta este motivul pentru care o sesizare la CCR pe constituționalitatea sau nu a desemnării președintelui Dan încurcă.

Sesizarea nu garantează dar face posibilă o relaxare a calendarului”, a spus Toni Neacșu.

„În 2020, într-o situație identică, CCR a constatat neconstituțională desemnarea lui Ludovic Orban”

Avocatul Toni Neacșu a adus în actualitate o situație care a avut loc în anul 2020. La momentul acela, Curtea Constituțională a României (CCR) a constatat neconstituțională desemnarea lui Ludovic Orban. În acest sens, s-a cerut desemnarea unui nou premier. CCR a susținut că a existat conflict juridic de natură constituțională între Președinție și Parlament. Decizia fusese anunțată cu circa o oră înainte să aibă loc ședința pentru învestirea guvernului Orban II. În urma situației, ședința a fost anulată.

„În 2020, într-o situație identică, CCR a constatat neconstituțională desemnarea lui Ludovic Orban și a obligat la o nouă desemnare de premier în chiar ziua în care în Parlament era programat votul asupra Guvernului. Procedura la CCR a durat mai puțin de 2 săptămâni.

Potrivit Regulamentelor Parlamentului, acesta trebuie să dea un vot de investitură în 15 zile de la solicitare, iar dacă CCR va fi sesizată se va crea contextul ca în Birourile Permanente reunite să se adopte un calendar de audieri și vot asupra Guvernului mai relaxat.

E demn de amintit că în Birourile Permanente cele 3 partide (USR- PNL-AUR) care au acuzat neconstituționalitatea desemnării sunt la un vot distanță de majoritate. Și aici totul va depinde de UDMR.

PS d-ul Sorin Grindeanu dezinformează: în 2008, dupa retragerea lui Stolojan (după numai 2 zile) președintele Băsescu a organizat dezbateri cu partidele parlamentare înainte de a-l desemna drept candidat nou de premier pe Emil Boc”, a scris Toni Neacșu pe Facebook.