Prima pagină » Știri politice » Toni Neacșu explică în ce condiții ar reuși „blitzkrieg-ul” împotriva lui Bolojan: „Puciul e organizat magistral, programul de guvernare și probabil lista de miniștri există deja”

Toni Neacșu explică în ce condiții ar reuși „blitzkrieg-ul” împotriva lui Bolojan: „Puciul e organizat magistral, programul de guvernare și probabil lista de miniștri există deja”

Toni Neacșu explică în ce condiții ar reuși
Galerie Foto 3
Avocatul Toni Neacșu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Într-o postare pe Facebook, avocatul Toni Neacșu explică în ce condiții ar reuși „blitzkrieg-ul” împotriva lui Ilie Bolojan. Toni Neacșu spune că există o mișcare politică rapidă împotriva lui Ilie Bolojan, care poate reuși doar dacă noul Guvern este votat foarte repede în Parlament. El consideră că, dacă PNL apucă să-și consulte structurile interne, șansele acestui plan scad. În opinia sa, totul este deja pregătit, iar scopul este învestirea Guvernului până la sfârșitul săptămânii.

„Blitzkrieg-ul împotriva lui Ilie Bolojan are succes doar dacă se va ajunge foarte repede la votul în Parlament asupra Guvernului. Dacă PNL și celelalte partide au timp să se adune și să-și deruleze procedurile statutare interne de decizie și eventual disciplinare șansele ca un Guvern cu premier liberal, eventual și cu miniștri liberali, dar neasumat formal de PNL scad. Puci-ul e organizat magistral, programul de guvernare și probabil lista de miniștri există deja, iar mesajul public este că până la sfârșitul săptămânii guvernul va și fi învestit.

Mesajul lui Toni Neacșu. Sursă foto: Facebook

Acesta este motivul pentru care o sesizare la CCR pe constituționalitatea sau nu a desemnării președintelui Dan încurcă.

Sesizarea nu garantează dar face posibilă o relaxare a calendarului”, a spus Toni Neacșu.

„În 2020, într-o situație identică, CCR a constatat neconstituțională desemnarea lui Ludovic Orban”

Avocatul Toni Neacșu a adus în actualitate o situație care a avut loc în anul 2020. La momentul acela, Curtea Constituțională a României (CCR) a constatat neconstituțională desemnarea lui Ludovic Orban. În acest sens, s-a cerut desemnarea unui nou premier. CCR a susținut că a existat conflict juridic de natură constituțională între Președinție și Parlament. Decizia fusese anunțată cu circa o oră înainte să aibă loc ședința pentru învestirea guvernului Orban II. În urma situației, ședința a fost anulată.

„În 2020, într-o situație identică, CCR a constatat neconstituțională desemnarea lui Ludovic Orban și a obligat la o nouă desemnare de premier în chiar ziua în care în Parlament era programat votul asupra Guvernului. Procedura la CCR a durat mai puțin de 2 săptămâni.

Potrivit Regulamentelor Parlamentului, acesta trebuie să dea un vot de investitură în 15 zile de la solicitare, iar dacă CCR va fi sesizată se va crea contextul ca în Birourile Permanente reunite să se adopte un calendar de audieri și vot asupra Guvernului mai relaxat.

E demn de amintit că în Birourile Permanente cele 3 partide (USR- PNL-AUR) care au acuzat neconstituționalitatea desemnării sunt la un vot distanță de majoritate. Și aici totul va depinde de UDMR.

PS d-ul Sorin Grindeanu dezinformează: în 2008, dupa retragerea lui Stolojan (după numai 2 zile) președintele Băsescu a organizat dezbateri cu partidele parlamentare înainte de a-l desemna drept candidat nou de premier pe Emil Boc”, a scris Toni Neacșu pe Facebook.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ PNL a decis ca oricine merge în Guvernul Veștea sau votează învestirea lui să fie exclus din partid. Votul: 37 pentru, 17 împotrivă, 2 abțineri
22:38
PNL a decis ca oricine merge în Guvernul Veștea sau votează învestirea lui să fie exclus din partid. Votul: 37 pentru, 17 împotrivă, 2 abțineri
FLASH NEWS Veștea a dezvăluit luni seară care sunt primele nume pe care vrea să le coopteze în Executivul său/ Pe ce voturi se bazează
22:13
Veștea a dezvăluit luni seară care sunt primele nume pe care vrea să le coopteze în Executivul său/ Pe ce voturi se bazează
STENOGRAME Hubert Thuma, reacție acidă la adresa Ralucăi Turcan, în ședința PNL: „Nu cred că este cazul să vorbești de funie în casa spânzuratului”
22:04
Hubert Thuma, reacție acidă la adresa Ralucăi Turcan, în ședința PNL: „Nu cred că este cazul să vorbești de funie în casa spânzuratului”
NEWS ALERT Foc încrucișat în ședința PNL. Thuma a fost atacat că vrea să vândă partidul. Motreanu, că „șurubărește” de 20 de ani. Turcan, că e singura care a și rupt partidul, cu Stolojan. Lui Bolojan i s-a reproșat că i-a pus cruce cu măsurile economice. Cine pe cine a trădat și cum s-ar putea naște un nou ALDE
21:37
Foc încrucișat în ședința PNL. Thuma a fost atacat că vrea să vândă partidul. Motreanu, că „șurubărește” de 20 de ani. Turcan, că e singura care a și rupt partidul, cu Stolojan. Lui Bolojan i s-a reproșat că i-a pus cruce cu măsurile economice. Cine pe cine a trădat și cum s-ar putea naște un nou ALDE
FLASH NEWS Ponta aplaudă decizia PSD de a exclude USR dintr-un eventual Guvern Veștea: „Mai bine mai târziu decât niciodată”
21:08
Ponta aplaudă decizia PSD de a exclude USR dintr-un eventual Guvern Veștea: „Mai bine mai târziu decât niciodată”
STENOGRAME Cuvinte grele în ședința PNL de la unul dintre prim-vicepreședinți: „Suntem ultimul partid care să ne facem membrii trădători, șobolani”
20:36
Cuvinte grele în ședința PNL de la unul dintre prim-vicepreședinți: „Suntem ultimul partid care să ne facem membrii trădători, șobolani”
Mediafax
Cea mai utilă aplicație pentru românii din Spania. Îți arată ce mănânci, unde să apelezi în caz de nevoie și ce drepturi ai
Digi24
Ce va face Adrian Veștea dacă nu primește susținerea PNL pentru postul de premier
Cancan.ro
GESTUL făcut de Dan Alexa după ce și-a petrecut noaptea cu Andreea Popescu. Unde s-a dus glonț celebrul antrenor
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară! Costumul de baie i-a scos în evidență formele generoase
Adevarul
Cristian Păun la „Interviurile Adevărul”: „Nominalizarea lui Adrian Veștea nu m-a surprins”
Mediafax
Dacă mănânci nuci înainte de culcare, experții spun că vei vedea aceste rezultate
Click
Fiul lui Lucian Viziru, amenințat cu moartea, chiar în timpul unui live al actorului pe TikTok: „O să-ți găsești copilul rece”
Digi24
Ce miniștri pregătește Adrian Veștea? Anunțul momentului despre noul Guvern și programul politic
Cancan.ro
Andreea Popescu, prima reacție după scenele din club cu Dan Alexa! NU mai plânge după antrenor
Ce se întâmplă doctore
Noroc cu carul pentru aceste trei zodii. Săptămâna care le poate schimba destinul financiar! Banii vor veni mult mai ușor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Top 10 cele mai înmatriculate SUV-uri noi în România (2026)
Descopera.ro
Astronomii au dezmințit o teorie despre expansiunea Universului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, cum se numesc rudele Papei?
Descopera.ro
Lumina albastră nu (mai) este principalul vinovat pentru insomnie
MARIUS TUCĂ SHOW Nicu Alifantis: „Am avut în mai un turneu în care totul mergea foarte bine. După moțiunea de cenzură, s-a blocat absolut totul”
22:34
Nicu Alifantis: „Am avut în mai un turneu în care totul mergea foarte bine. După moțiunea de cenzură, s-a blocat absolut totul”
MEDIU „Setea” centrelor de date AI: Câtă apă consumă, de fapt, la nivel global. „Deja ne lipsește în agricultură și în consumul uman”
22:24
„Setea” centrelor de date AI: Câtă apă consumă, de fapt, la nivel global. „Deja ne lipsește în agricultură și în consumul uman”
VIDEO Mașini ale Ambasadei Bulgariei din Skopje, incendiate în centrul orașului. Sofia cere pedepsirea rapidă a vinovatului
21:56
Mașini ale Ambasadei Bulgariei din Skopje, incendiate în centrul orașului. Sofia cere pedepsirea rapidă a vinovatului
SĂNĂTATE Mergi de urgență la spital dacă ai aceste simptome. Avertismentul unui medic: „O ușoară indispoziție…”
21:53
Mergi de urgență la spital dacă ai aceste simptome. Avertismentul unui medic: „O ușoară indispoziție…”
FLASH NEWS POLITICO: Parlamentul maghiar a adoptat un amendament constituțional care i-ar putea interzice lui Viktor Orban să revină la putere
21:12
POLITICO: Parlamentul maghiar a adoptat un amendament constituțional care i-ar putea interzice lui Viktor Orban să revină la putere
UTILE Miros „închis” în baie, chiar și după curățenie. Cum rezolvăm situația
21:07
Miros „închis” în baie, chiar și după curățenie. Cum rezolvăm situația

Cele mai noi

Trimite acest link pe