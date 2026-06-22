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Toni Neacșu susține că guvernul propus de Adrian Veștea este unul monocolor – PSD. Ce argumente are fostul membru al CSM

Toni Neacșu susține că guvernul propus de Adrian Veștea este unul monocolor - PSD. Ce argumente are fostul membru al CSM
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Avocatul Toni Neacșu
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Într-o postare pe Facebook, avocatul Toni Neacșu susține că guvernul propus de Adrian Veștea este unul monocolor – PSD. Fostul membru al CSM aduce în atenție o serie de argumente. Astăzi, 22 iunie 2026, va avea loc în Parlament votul de învestitură pentru noul guvern. Procedura are loc într-un ritm accelerat, astfel încât noul Executiv să poată fi instalat chiar din această seară.

Avocatul Toni Neacșu afirmă că implicarea unui partid la guvernare se stabilește prin documentele și pozițiile oficiale ale formațiunii, nu prin simpla prezență a unor membri de partid în Guvern. El subliniază că partidele au personalitate juridică proprie, distinctă de cea a membrilor lor.

Mesajul lui Toni Neacșu. Sursă foto: Facebook

„Din punct de vedere constituțional și juridic Guvernul propus Adrian Veștea este unul monocolor-PSD.

Participarea unui partid politic la guvernare rezultă din documentele oficiale adoptate de acesta și din manifestările sale publice, ca entitate juridică protejată constituțional și juridic, iar nu din faptul că în Guvern sunt propuși și votați miniștri care au și carnet de partid. Partidele sunt persoane juridice de drept public, cu voință juridica proprie, distinctă de cea a unor membri ai lor”, spune Toni Neacșu.

A invocat un precedent din 2008

Avocatul susține că, din punct de vedere constituțional, apartenența politică a Guvernului este stabilită clar prin structura oficială a Executivului, nu prin apartenența individuală a miniștrilor sau prin votul din Parlament. El invocă un precedent din 2008 pentru a argumenta că prezența unor membri de partid în Guvern nu schimbă automat eticheta politică a acestuia. Atunci, PNL a ieșit de la guvernare, însă Cătălin Predoiu, ministrul Justiției la momentul acela, a rămas în noul guvern PSD-PDL. Și-a păstrat funcția.

Adrian Veștea. Sursă foto: Mediafax Foto

Fost membru CSM: „Guvernul Adrian Veștea este deci și el unul monocolor PSD”

Toni Neacșu afirmă că actualul Executiv este în esență unul PSD, chiar dacă unii membri aparțin altor partide fără participare formală la guvernare. El subliniază că voturile acordate în Parlament de PNL sau alte formațiuni nu schimbă natura politică a Guvernului. Avocatul a făcut referire la art. 85 alin. 3 din Constituția României.

„Componența politică a Guvernului este o problemă de drept constituțional (art. 85 alin 3) și trebuie să fie una clară, fără echivoc.

În 2008, când PNL a ieșit de la guvernare, ministrul justiției de atunci Cătălin Predoiu, membru PNL, a rămas în noul Guvern PSD-PDL, tot ca ministru al justiției. Acest lucru nu a schimbat compoziția politică a Guvernului PSD-PNL (primul guvern Emil Boc), Cătălin Predoiu figurând în cele din urmă ca independent în urma „autosuspendării” sale tardive din PNL.

Guvernul Adrian Veștea este deci și el unul monocolor PSD, cu premierul și unii miniștri încă membri ai unui partid politic care nu participă formal la guvernare.

Faptul că unii parlamentari PNL vor vota Guvernul nu îl face guvern PSD-PNL, la fel cum dacă vor exista și voturi de la AUR nu îl face guvern de coaliție PSD-AUR”, a mai scris avocatul pe Facebook.

Ce arată Art. 85 alin. 3 din Constituția României

Constituția prevede că orice remaniere guvernamentală care modifică structura sau echilibrul politic al Executivului trebuie aprobată de Parlament. Numirile de noi membri pot fi făcute de președinte doar după acest vot de încredere.

„(1) Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru şi numeşte Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament.

(2) În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a postului, Preşedintele revocă şi numeşte, la propunerea primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului.

(3) Dacă prin propunerea de remaniere se schimbă structura sau compoziţia politică a Guvernului, Preşedintele României va putea exercita atribuţia prevăzută la alineatul (2) numai pe baza aprobării Parlamentului, acordată la propunerea primului-ministru”, se arată în Constituția României.

Importanța votului de învestitură

Pentru a putea învestit în funcție, Veștea are nevoie de minimum 233 de voturi. De altfel, recent, premierul desemnat a depus la Parlament Programul de Guvernare și lista miniștrilor. Odată ce primește voturile respective, Guvernul Veștea poate fi instalat. Programul de guvernare al lui Adrian Veștea vizează stabilizarea finanțelor statului, reformarea administrației și stimularea economiei. Totodată, include obiective pentru creșterea competitivității și îmbunătățirea serviciilor publice.

Sursă foto: Facebook; Mediafax Foto

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