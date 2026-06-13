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Trafic de coșmar pe Valea Oltului, la pasajul peste Râul Vadului. Șoferii sunt revoltați: „Stăm ca proștii într-o țară în care taxele s-au dublat”

Ruxandra Radulescu
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Șoferii care au pornit la drum pe DN 7, atât vineri, cât și sâmbătă dimineață, s-au confruntat cu ambuteiaje și au stat ore întregi în trafic, în zona Valea Oltului. Motivul este lucrările de întreținere periodică peste pasajul Râul Vadului.

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Coloane kilometrice de autoturisme s-au format vineri și sâmbătă pe DN7 în zona pasajului Râul Vadului. Șoferii se plâng că stau ore întregi în trafic pentru a parcurge Valea Oltului și cer explicații autorităților responsabile.

„Mai bine stai acasă. Jale”

Pe pagina de Facebook, dedicată traficului în zona Valea Oltului, cetățenii care vor să știe cum se circulă în zonă sunt sfătuiți să rămână acasă. ”

„Bună seara cum se circulă pe Valea Oltului”, întreabă un utilizator.

„Mai bine stai acasă. Jale”, este răspunsul unui dintre șoferi.

„Cum se circula dinspre sibiu valea oltului”, vrea să știe un alt cetățean.

„Stăm că proștii în coloane nesfârșite într-o țară unde taxele s-au dublat”, îi răspunde un șofer.

„Sunt familii cu copii mici blocați în trafic”

Cetățenii sunt revoltați și atrag atenția că astfel de situații pot cauza accidente.

„Poliția rutieră Sibiu și Vâlcea !
Încerc să înțeleg de ce nu s-au trimis patrule de la rutieră să dirijeze circulația? Să se tranziteze în mai mult de 5 ore Valea Oltului? Chiar nu dă nimeni în țara asta 2 bani pe cetățeni?
Vă gândiți puțin ca poate sunt și familii cu copii mici blocați în trafic? Vă gândiți puțin și la acei cetățeni ai țării noastre dragi, ca sunt intranzit pe Valea Oltului? Ca poate sunt oameni care își doresc să ajungă la familii acasă, și trag de ei la maxim să reziste? Și ne mai mirăm ca sunt accidente pe drum? Când oamenii sunt cu nervii întinși la maxim?
Multumim pt tot ce NU faceti pt noi!”, transmite o șoferiță pe social-media.

Unele persoane afirmă că traficul este îngreunat pe ambele sensuri, pe DN7.

„Coloana pe ambele sensuri. Suntem de 3 h de la Râmnicu Vâlcea spre Sibiu”,spune un alt șofer. 

Cauza ambuteiajului de pe Valea Oltului

Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea a anunțat că, începând cu 12 iunie 2026, pe DN 7, la pasajul peste Râul Vadului, între km 237+051 și km 237+400, se desfășoară lucrări de întreținere periodică. Intervențiile sunt executate de administratorul drumului, prin Secția Drumuri Naționale Râmnicu Vâlcea.

”Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea informează participanţii la trafic că, începând cu data de 12 iunie 2026, pe DN 7, la pasajul peste Râul Vadului, situat între km 237+051 şi km 237+400, se desfăşoară lucrări de întreţinere periodică executate de administratorul drumului, prin intermediul Secţiei Drumuri Naţionale Râmnicu Vâlcea.

Pe durata executării lucrărilor, circulaţia rutieră se va desfăşura alternativ, pe un singur sens de mers, traficul fiind dirijat prin semafoare electrice sau cu ajutorul piloţilor de trafic, în funcţie de etapa lucrărilor şi de necesităţile din teren”, anunţă, vimeri seară, IPJ Vâlcea.

Avertismentul autorităților

”Având în vedere amplasarea lucrărilor pe unul dintre cele mai importante şi tranzitate sectoare de drum din judeţul Vâlcea, este posibil ca, în anumite intervale orare, să fie înregistrate valori ridicate de trafic şi creşteri ale timpilor de deplasare, în special în perioadele cu trafic intens de vehicule de transport marfă şi persoane.

Pentru monitorizarea permanentă a situaţiei operative şi adoptarea măsurilor necesare de gestionare şi fluidizare a circulaţiei, poliţiştii Serviciului Rutier Vâlcea vor coopera cu poliţiştii Serviciului Rutier Sibiu şi Biroului Poliţie Autostrăzi Sibiu, acţionând coordonat în funcţie de evoluţia valorilor de trafic”, mai arată Poliţia.

FOTO: Trafic Valea Oltului DN7

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