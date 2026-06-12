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S-a redeschis Transfăgărășanul. Care este programul de circulație. CNAIR îi avertizează pe șoferi că urșii apar frecvent în zonă

Cristian Lisandru
S-a redeschis Transfăgărășanul. Care este programul de circulație. CNAIR îi avertizează pe șoferi că urșii apar frecvent în zonă
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Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță că s-a redeschis circulația rutieră pe Transfăgărășan.

CNAIR a transmis șoferilor că trebuie să circule cu prudență și să țină cont de schimbările bruște ale condițiilor meteorologice.

S-a redeschis circulația rutieră pe Transfăgărășan (DN 7C)! Începând de astăzi, 12 iunie 2026, ora 12:00, circulația rutieră este reluată pe DN 7C – Transfăgărășan, între Bâlea Cascadă (județul Sibiu) și Piscul Negru (județul Argeș).

Program de circulație: zilnic, între orele 07:00 și 21:00.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile de trafic și vreme, deoarece la altitudini mari pot apărea schimbări bruște ale condițiilor meteorologice, care afectează vizibilitatea”, transmite CNAIR.

„Pe acest sector de drum, prezența urșilor în apropierea carosabilului este frecventă”

Totodată, CNAIR îi avertizează pe șoferi că urșii sunt o prezență frecventă pe acest sector de drum, iar hrănirea animalelor este interzisă prin lege.

Atenție la urși! Pe acest sector de drum, prezența urșilor în apropierea carosabilului este frecventă.

  • Nu vă apropiați de animale, nu le hrăniți și anunțați imediat autoritățile dacă observați situații de risc.
  • Hrănirea urșilor este interzisă prin lege și se sancționează cu amenzi între 10.000 și 30.000 de lei.
  • Hrănirea urșilor nu este doar o contravenție sancționată de lege, ci și un gest care le poate condamna viața.

Un urs obișnuit să primească hrană de la oameni își pierde teama naturală și poate deveni agresiv. Autoritățile pot dispune extragerea sau chiar împușcarea acestuia. Nu transformați un animal sălbatic într-o țintă, din teribilism!”, au mai transmis reprezentanții CNAIR.

Deschiderea Transfăgărășanului, amânată cu câteva ore

Ieri, directorul CNAIR, Cristian Pistol, anunța că deschiderea Transfăgărășanului (DN7C), programată pentru vineri, 12 iunie 2026, ora 09:00 se amână, din motive de siguranță, cu câteva ore.

„Din motive de siguranță, amânăm cu câteva ore deschiderea Transfăgărășanului (DN7C), anunțată pentru mâine, vineri, 12 iunie 2026, ora 09.00. Din punct de vedere tehnic, circulația pe Transfăgărășan ar putea fi deschisă”, a scris Cristian Pistol pe pagina sa de Facebook. (alte informații AICI)

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