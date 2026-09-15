Renumitul profesor chinez Jiang Xueqin, cel care a prevestit revenirea lui Donald Trump la Casa Albă și izbucnirea războiului dintre SUA și Iran, revine cu noi predicții sumbre. El a pariat pe 100 de dolari că Trump va rămâne președinte și din ianuarie 2029, iar fotbalistul vedetă Lionel Messi va deveni președintele Argentinei.

Profesorul chinez preconizează că vor izbucni războaie între Japonia și China, iar Putin va ataca statele baltice și fabricile de armament de pe teritoriul NATO după ce Ucraina a atacat rafinăriile Rusiei cu drone fabricate în Germania și Regatul Unit. El spune că Germania și Rusia au fost într-un conflict indirect în ultimele luni după campania ucraineană de bombardamente asupra rafinăriilor Rusiei, tentativa de atac de la aeroportul Leipzig și retragerea personalului diplomatic de la consulate. Se așteaptă la escaladarea războiului între Rusia și Europa, care va depinde energetic exclusiv de SUA:

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„Ne aflăm într-o situație similară cu cea din 1941, când germanii au invadat Rusia. Rusia nu are de ales, trebuie să facă asta. Europenii cred că Putin este nepopular și pierde războiul, are economia în colaps. Calea victoriei pentru Putin este să-i forțeze pe europeni să intre în război, pentru a provoca instabilitate, revoltă și violență din partea populației în Europa, care va face mobilizare în masă. Ce va trebui să facă este ca Rusia să declare război total și să mobilizeze 3 milioane de rezerviști”.

Următorul atac de tip 9/11 va viza conturile bancare ale americanilor

Jiang Xueqin spune că SUA se vor confrunta cu un nou atac terorist în viitor. Însă, spre deosebire de atacurile de la 11 septembrie 2001, următorul va fi cibernetic și îi va lovi pe americanii care au ajuns să depindă exclusiv de carduri.

„Prima predicție – dacă va fi un nou atac ca la 11 septembrie, va fi un atac cibernetic asupra infrastructurii financiare a SUA. Imaginează-ți că într-o zi îți deschizi iPhone-ul și vrei să cumperi o cafea, iar toți banii din contul tău bancar au fost șterși și nu știu cât le va lua să-i recupereze. Cred că asta îi va face pe americani mai vulnerabili și ușor traumatizați”.

Prăbușirea petrodolarului și a civilizației moderne

„Sistemul petrodolarului a creat lumea în care trăim astăzi. Acesa este un semiconductor. Este baza întregii tehnologii, a tuturor calculatoarelor. Sunt trei elemente critice- sailiciu, galiu și germaniu. Aceste trei elemente permit semiconductorilor să realizeze o tehnologie aproape imposibilă. De exemplu, rachetele de înaltă precizie, sateliții de telecomunicații, toate acestea funcționează pe aceste trei elemente. Datorită unui sistem global. Siliconul este fabricat în China. 70% din siliciu provine din China. 90% din germaniu provine din China. 70% din galiu provine din China. În SUA, Nvidia și Apple proiectează cipuri semiconductoare foarte avansate pentru a alimenta iPhone-urile și jocurile video”, a explicat Jiang Xueqin.

Profesorul este de părere că dacă la un moment dat, inovația tehnologică presupune specializare în loc de globalizare, atuci „trăim într-o perioadă de război, de regres al civilizației”. Iar din cauza războaielor multiple, comerțul global se va prăbuși, rezultând regres tehnologic și declin economic.

„Am atins practic apogeul progresului. Nu putem merge mai departe. Pentru ca tehnologia să progreseze, ai nevoie de globalziare. Dar vedem cum acest război din Iran va provoca un lanț de evenimente care vor forța națiunile să devină mai naționaliste. Progresul tehnologic va intra în declin. Trăim nu în al Treilea Război Mondial, nu într-o schimbare a ordinii globale. În următorii 20 de ani vom experimenta prăbușirea civilizației însăși. Sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial a creat Pax Americana. Și asistăm la ultimele zile ale Pax Americana. Crezi că China, Rusia sau Israel vor înlocui Pax Americana. Din păcate, imperiile în declin nu dispar de bunăvoie. Analogia pe care aș folosi-o este prăbușirea Epocii Bronzului. Epoca Bronzului a fost foarte similară cu această perioadă a noastră, când întreaga lume era globalizată, deoarece pentru a produce bronz era nevoie de cupru și de staniu. Iar acestea se găseau în diferite locuri ale lumii și a permis integrarea globală. Dar din cauza integrării globale, s-a ajuns la inegalitate masivă, datorii și polarizare. Când sistemul s-a prăbușit, întreaga lume s-a prăbușit.”

Profesorul, care a predat inclusiv cursuri despre antichitate despre cât de interconectate erau marile imperii prin diplomație, căsătorii regale și rețele comerciale complexe, spune că principalele cauze ale prăbușirii civilizațiilor Epocii Bronzului între anii 1200 – 1150 î.Hr. au fost schimbarea climei, care a dus la foamete în Europa, migrații în masă („popoarele mării”) și invazii în Egipt, în peninsula balcanică și în Anatolia. Civilizația miceniană, civilizația minoică, imperiul hitit, Ugarit, statele canaanite etc. au fost distruse, în timp ce Noul Regat Egiptean și Imperiul Asirian au fost slăbite.

Jiang Xueqin avertizează că istoria e pe cale să se repete din cauza războiului din Orientul Mijlociu care duce la migrații în masă, închiderea strâmtorii Ormuz de către Iran și a strâmtorii Bab El Mandeb de către rebelii houthi din Yemen au perturbat tranzitul comercial global.

„Americanii au cheltuit trilioane de dolari timp de 20 de ani pentru a-i învinge pe insurgenți în Irak și Afganistan. Au eșuat lamentabil. Astăzi, avem patru grupuri diferite. Gărzile Revoluționare în Iran. Houthi în Yemen. Hezbollah în Liban. Miliția șiită în Irak. Sunt descentralizate. Sunt fanatice. Și împărtășesc aceleași obiective. Și știm că SUA nu sunt pricepute împotriva insurgenților în războaiele de gherilă”.

Prăbușirea globalizării va duce la colapsul comerțului, la foamete și regres tehnologic

Profesorul dezvăluie că s-a simțit profund afectat de marile alegeri cu rezultate favorabile anti-globaliștilor în anul 2016. Se teme însă că prăbușirea sistemului globalist ar putea duce la colapsul comerțului mondial.

„Am devenit foarte pesimist în privința viitorului după Brexit și alegerea lui Donald Trump. Pentru că am fost un imigrant dintr-o familie săracă. Tata a fost spălător de vase. Dar am muncit din greu, am intrat la Universitatea Yale. Lumea era o meritocrație. Era un loc care răsplătea talentul și munca asiduă. Credeam că lumea era călăuzită de rațiune, logică, știință, adevăr, de oameni buni. Când Brexitul și alegerea lui Trump au avut loc, am fost traumatizat. Britanicii au întors spatele globalizării, americanii au respins meritocrația. Nu poți construi semiconductori decât dacă ai o economie globalizată.”

Profesorul spune că este bine de știut că China controlează 70% din metalele rare, dar îi trebuie heliu pentru a susține procesul de fabricație a semiconductorilor și cuarț de înaltă calitate din Carolina de Nord, o resursă esențială pentru semiconductori.

„Nu doar semiconductorii depind de lanțul de aprovizionare global. Alimentele depind de lanțul de aprovizionare global. Este un contrast puternic între nord și sud. Nordul produce îngrășămintele, iar Sudul îl importă. Deci, sudul global depinde de nord pentru alimente. Într-un război, când lanțurile de aprovizionare globale se prăbușesc, nordul ar putea pierde accesul la smarthone-uri. Sudul se va confrunta cu foametea”, a spus profesorul.

Se vor duce războaie pentru apă. România, printre țările afectate de penurie

Jiang Xueqin trage un semnal de alarmă asupra crizei apei la nivel global. El a arătat o hartă unde vor avea loc viitoarele războaie în următorii 20 de ani. Iar România este printre țările colorate cu galben, indicând că se va confrunta cu o penurie de apă în viitor. Spre finalul verii din acest an, România a închis centrala nucleară de la Cernavodă din cauza scăderii debitului Dunării.

„Principala problemă cu care ne vom confrunta în următorii 20 de ani nu va fi petrolul, ci apa. Practic, dacă vedeți roșu pe hartă, înseamnă că acest loc are probleme cu deficitul de apă. Iar problemele roșii ne spun unde vor izbucni războaiele.”

Zonele înroșite sunt la frontiera SUA-Mexic, în zone din Argentina și Brazilia, Libia, Kazahstan, Iran, Irak, Siria, Yemen, Pakistan și Mongolia. Zonele portocalii șți cele galbene sunt întinse în nordul Indiei, Turcia, Armenia, Azerbaidjan, Peru, Arabia Saudită, China, Japonia, Australia, Somalia, Africa de Sud, Tunisia, Spania, Polonia, Țările de Jos, statele sudiste din SUA și România. Profesorul spune că este așteptat un război pentru râul Colorado din SUA, un război exploziv în Orientul Mijlociu și unul la frontiera dintre India și China.

Migrații în masă, războaie civile, populații îmbătrânite și un viitor fără roboți

Cu ajutorul unei hărți cu ratele de fertilitate din întreaga lume, profesorul a prezis că din cauza extinderii războaielor regionale, vor fi și mai multe valuri de refugiați.

„După cum vedeți, Africa are cea mai mare rată de fertilitate din lume, urmat de Orientul Mijlociu. Exact unde este mai multă tensiune geopolitică. Se vor naște o mulțime de copii care nu vor avea de ales decât să plece în Europa. Europa ar trebui să construiască ziduri pentru a împiedica migranții să vină. Dar Europa are propria ei problemă – criza îmbătrânirii populației – întâlnită în cele mai dezvoltate națiuni, inclusiv Japonia, Europa, America de Nord. Dacă ai populație îmbătrânită, trebuie să oferiți asistență medicală. Trebuie mai mulți imigranți. Și rezultă conflicte interne între migranți și populațiile migratoare, războaie civile și revoluții. ”

Profesorul spune că partidele de dreapta vor bloca migrația, dar problema îmbătrânirii populației tot va persista și tot se va apela la forța de muncă ieftină umană, furnizată tot prin migrația masivă care va rezulta din țările din lumea a treia.

„Vedem creșterea AfD în Germania, MAGA este foarte dominantă în SUA, vedem Vox în Spania. Partidele de dreapta blochează migrația, dar problema este ce faceți cu populația îmbătrânităț? Roboți. Dar vedem o prăbușire a lanțului de aprovizionare la nivel global. Roboții depind de cupru, pe care îl obțineți din Chile, Australia, China. Aveți nevoie de litiu, care este foarte departe. Aveți nevoie de siliciu și metale rare din China. Când lanțul de aprovizionare se prăbușește la nivel global, ai nevoie de cea mai ieftină forță de muncă. Iar soluția este migrația. Oamenii sunt mult mai ieftini și mai ușor de înlocuit decât roboții.”, a argumentat profesorul.

Trump va distruge Iranul

Predicția profesorului este că războiul SUA-Iran va escalada și este probabil ca întreaga lume să se unească împotriva Iranului. Un atac american masiv asupra infrastructurii critice din Iran este foarte probabil să se întâmple.

„Cum va escalada. nu știu, dar Iranul perturbă comerțul global. SUA au spus că vor răspunde. Răspunsul este atacarea infrastructurii civile critice a Iranului, care include centrale de desalinizare și centrale electrice. Și asta ar fi mai rău decât lansarea de bombe nucleare asupra Iranului. 10 milioane de locuitori se vor confrunta cu foametea. Dacă Iranul perturbă complet comerțul global, SUA vor distruge centralele electrice din Iran”.

Trump va obține al treilea mandat de președinte. Se va ajunge la război civil

Donald Trump va obține cel de-al treilea mandat de președinte al SUA și va rămâne la Casa Albă și din ianuarie 2029. Profesorul Jiang Xueqin a pariat pe 100 de dolari că Trump va rămâne la Casa Albă și din ianuarie 2029. De asemenea, el preconizează că ar putea erupe proteste, insurecții și chiar un război civil, al cărui epicentru va fi în orașul New York condus de primarul democrat Zohran Mamdani.

Chiar dacă Trump va avea 83 de ani, profesorul spune că este destul de energic din moment ce mănâncă cheesburgeri în fiecare zi și este prezent pe rețelele de socializare. Profesorul reamintește de postarea lui Trump de pe The Truth Social cu harta Imperiului American care ocupă Canada, Mexic, Panama, Cuba, Groenlanda și Islanda.

Gazda podcastului The Diary Of A CEO nu este de acord pentru că este de părere că cel de-al 22-lea amendament al Constituției SUA reprezintă principalul obstacol. Un cetățean american nu are dreptul să fie președinte mai mult de două mandate, indiferent că sunt sau nu consecutive.

„Să ne imaginăm ce se va întâmpla dacă Trump va obține al treilea mandat. Vor fi o grămadă de oameni furioși. Mai ales în orașele mari Los Angeles, San Francisco, Boston, Chicago și New York City. Să presupunem că există o urgență națională și președintele este forțat să suspende Constituția. Este posibil ca în 2028 să candideze la vicepreședinție, iar Donald Trump Jr. să candideze la președinție. Donald Jr. va demisiona și tatăl său va deveni președintele. În timpul Războiului Civil, Abraham Lincoln a putut suspenda habebius corpus, care este un drept constituțional în Constituția SUA. În Al Doilea Război Mondial, Franklin Roosevelt a avut patru mandate și a impus cazarea populației japoneze în tabere. Curtea Supremă n-a putut face nimic împotriva acestui lucru, pentrh că o parte din politica americană este convențională. Sunt norme convenite de comun acord. Dar dacă președintele spune – la naiba cu convențiile, nu poți face nimic. Dacă Trump devine președinte pentru a treia oară, va fi o revoltă deschisă. Statele democrate vor refuza să plătească impozite federale, nu vor primi agenții ICE în orașele lor, ceea ce duce la conflict între forțele de ordine locale și forțele federale. Președintele poate să înăbușească insurecția. Acest lucru ar putea duce la asediul New Yorkului, unde forțele federale, cu posibile miliții și alte state republicane, vor înconjura New York și îi vor tăia aprovizionarea cu alimente și apă. Conflictul ar putea dura ani. S-ar putea întâmpla imediat după ce Trump își asigură al treilea mandat. N-am spus că va câștiga alegerile din 2028, am spus că va OBȚINE al treilea mandat”.

Lionel Messi va deveni președintele Argentinei

„Lionel Messi va deveni președintele Argentinei. Argentina lucrează foarte strâns cu SUA și cu Israel în acest moment. Argentina a cerut recent restituirea Insulelor Falkland. Trump și-a exprimat suportul pentru Argentina. Javier Milei este foarte apropiat de Benjamin Netanyahu. Argentina primește cu brațele deschise investițiile și migranții din Israel. Există un război civil în Israel, unde evreii mesianiști cred că războiul din Orientul Mijlociu va duce la sfârșitul timpurilor, la venirea Mesiei, și evreii seculari care spun că „acești oameni sunt nebuni”. Și soluția este ca evreii seculari să migreze către Argentina. Iar popularitatea lui Lionel Messi este suficient pentru a atinge aceste obiective.”, a spus profesorul chinez.

Sursa Video: The Diary of a CEO