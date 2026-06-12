Inteligența artificială (AI) este o realitate care redefinește economia, piața muncii și modul în care statele concurează la nivel global. În acest context, lideri europeni, reprezentanți ai instituțiilor publice, ai mediului de afaceri, ai universităților și ai ecosistemelor de inovare s-au reunit la Parlamentul European de la Bruxelles, în cadrul celei de-a patra ediții a Romanian Digital Day, organizat marți, 9 iunie, pentru a discuta cum poate Europa transforma potențialul AI în rezultate concrete pentru cetățeni, companii și administrații publice.

Romanian Digital Day – propuneri ambițioase pentru viitorul digital al Europei și al României

Cea de-a patra ediție a Romanian Digital Day, organizată la Bruxelles de vicepreședintele legislativului european, Victor Negrescu, a reunit sute de participanți din instituțiile europene, mediul academic, industria tehnologică, sectorul privat și administrația publică pentru a discuta despre viitorul digital al Europei și rolul României în această transformare.

Evenimentul, desfășurat la Bruxelles sub sloganul „De la politică la practică: Accelerarea competitivității și inovării digitale a UE”, a avut ca obiectiv analizarea modului în care soluțiile digitale românești sunt implementate în economia reală și în infrastructura critică a Uniunii Europene.

Gândul a participat la această conferință, iar concluziile trase sunt destul de clare. România își consolidează rolul de hub regional emergent, capabil să ofere soluții sigure, rapide și adaptate cerințelor stricte ale economiei europene moderne.

Discuțiile au vizat teme cu miză importantă pentru România: folosirea inteligenței artificiale în educație, digitalizarea economiei, sprijinirea mediului de afaceri și dezvoltarea competențelor digitale.

Victor Negrescu: „România trebuie să treacă de la consumul de tehnologie la crearea tehnologiilor viitorului”

În deschiderea evenimentului, Victor Negrescu, Vicepreședinte al Parlamentului European și gazda Romanian Digital Day, a subliniat importanța conectării factorilor de decizie europeni cu ecosistemele de inovare și antreprenoriatul din statele membre.

Tema centrală a discuțiilor a fost că Europa dispune de talent, expertiză și resurse pentru a deveni un lider global în domeniul tehnologiilor digitale, însă provocarea reală este transformarea acestor avantaje în rezultate concrete și accesibile tuturor regiunilor.

„Europa nu își mai poate permite să fie doar un consumator sau un simplu reglementator al tehnologiilor dezvoltate în alte părți ale lumii. Avem nevoie de investiții masive în inteligență artificială, infrastructură digitală, cercetare, competențe și inovare. România poate și trebuie să fie parte a acestei transformări. Dacă țara noastră ratează revoluția tehnologică generată de AI riscăm să devenim irelevanți economic. Competitivitatea noastră depinde de ce vom face în acest sens, iar suportul european este indispensabil pentru România, fie că vorbim de fonduri, reglementare sau ecosistem”, a spus Victor Negrescu.

„Transformarea digitală a Europei ne permite să rămânem competitivi”

„România excelează în acest domeniu și dorim să arătăm valoarea adăugată pe care o putem aduce Europei, profitând inclusiv de oportunitățile europene. Mă bucur că acest eveniment a devenit atât de vizibil și atât de important și că reușim să avem și un impact asupra deciziilor europene. De exemplu, la precedenta ediție, am decis să implementăm în România prima fabrică AI și am obținut zeci de milioane de euro pentru acest proiect la noi în țară, așa că sperăm să continuăm cu astfel de inițiative și proiecte concrete ce pot fi implementate în mod special în România”, a declarat eurodeputatul Victor Negrescu pentru Gândul.

Roberta Metsola: „Europa trebuie să profite de revoluția tehnologică, iar România este în prima linie”

În intervenția sa, președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a transmis un mesaj de susținere pentru transformarea digitală a Europei și pentru rolul pe care România îl poate juca în acest proces. Ea a spus că evenimentul a devenit deja un reper important în calendarul instituției europene și a lăudat inițiativa vicepreședintelui legislativului european, Victor Negrescu, de a-l organiza.

„Astăzi nu este vorba doar despre prezentarea poveștilor de succes din întreaga Românie și din regiune. Este vorba despre a ne asigura că suntem pregătiți și capabili să valorificăm oportunitățile acestei revoluții tehnologice, de la securitatea cibernetică până la inteligența artificială. Parlamentul European este gata să colaboreze cu dumneavoastră pentru a realiza acest lucru. Deja simplificăm reglementările și reducem birocrația pentru a permite întreprinderilor să crească și să concureze.

Conectăm cele 27 de piețe fragmentate ale Uniunii noastre prin eliminarea barierelor interne. De asemenea, accelerăm tranziția către un sistem energetic mai sigur, mai interconectat și mai diversificat, capabil să susțină creșterea economică și inovarea în România și în întreaga Europă.

Toate acestea reprezintă progrese, însă împreună putem face mult mai mult. Europa este bine poziționată pentru a conduce în lumea de astăzi, mai competitivă și mai incertă, cu România în frunte. Avem capacitatea, capitalul și, așa cum demonstrează această zi, ideile și rețelele de care avem nevoie pentru a prospera.

Acum, Uniunea noastră are nevoie de voința politică necesară de a transforma aceste ambiții în realitate, cu o mai mare integrare, mai multe parteneriate public-private și o colaborare mai strânsă între industriile europene”, a declarat Roberta Metsola.

Cum vrea România să devină hub digital al Europei

O declarație comună adoptată în cadrul evenimentului stabilește agenda României în transformarea digitală a UE pentru următorii ani.

Actul adoptat arată că România își asumă un rol mai activ în transformarea digitală a Uniunii Europene și identifică cinci priorități pentru următorii ani: dezvoltarea competențelor digitale și folosirea inteligenței artificiale, consolidarea rețelei European Digital Innovation Hubs, digitalizarea IMM-urilor, întărirea securității cibernetice și susținerea inovării deep-tech. Documentul este disponibil aici: https://tinyurl.com/StatementRDD

Ce bani europeni sunt puși la dispoziție

Propunerea pentru Cadrul Financiar Multianual 2028–2034 prevede 409 miliarde de euro pentru Fondul European pentru Competitivitate, 175 de miliarde pentru Horizon Europe și 51,5 miliarde pentru leadership digital. „Sarcina care ne revine acum este implementarea – eficientă, incluzivă și adaptată scopului”, se arată în document, care face referire și la Raportul Draghi ca punct de plecare pentru diagnosticul economic al Europei.

Participare semnificativă a sectorului digital românesc

De la ediția sa de debut în 2022, astăzi Romanian Digital Day a devenit deja un reper pentru colaborarea europeană în tehnologie, atrăgând anual lideri din industrie și factori de decizie din toată Europa.

Evenimentul a reunit la aceeași masă lideri din toate regiunile României din sfera digitalizării, mari jucători ai industriei precum Visa, Uber, și Orange, alături de universități, EDIH-uri, organizații, IMM-uri și decidenți politici, și a inclus paneluri tematice și dezbateri.

Printre speakerii acestei ediții s-au numărat Michele PIERGIOVANNI (consilier pentru afaceri digitale și consilier economic senior interimar al președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen), Cristina CEREVATE (Secretar de Stat pentru Afaceri Europene, Guvernul Republicii Moldova), Katre ELJAS (Șeful departamentului pentru Inteligență Artificială și Robotică din Estonia, în cadrul Cancelariei Guvernului Republicii Estonia), Alexandru BOBE (Președinte RO-DIH – Asociația Centrelor de Inovație Digitală din România), Mihai GHIGIU (Președintele Comisiei pentru Educație, Camera Deputaților) și mulți alții.

Întreaga zi a fost structurată în jurul unor discuții tematice care au abordat multiple aspecte ale transformării digitale, obiectivul fiind analizarea modului în care soluțiile digitale românești sunt implementate în economia reală și în infrastructura critică a Uniunii Europene.

Discuțiile s-au concentrat în mod special pe oportunitățile pe care România le are în domenii precum inteligența artificială, securitatea cibernetică, calculul de înaltă performanță, tehnologiile cuantice și digitalizarea serviciilor publice. Au fost prezentate exemple de bune practici și proiecte care demonstrează potențialul României de a deveni un hub regional de inovare.

Printre momentele inedite ale evenimentului s-au numărat prezentarea primei fabrici AI din România, finanțată cu fonduri europene și inițiată la precedentul Romanian Digital Day, lansarea unei noi rețele sociale europene care își propune să devină lider în UE și prezentarea obiectivelor instituțiilor europene privind noul pachet legislativ dedicat suveranității digitale.

Romanian Digital Day este mai mult decât o simplă serie de conferințe, este o demonstrație de colaborare. Într-un context de transformări rapide și provocări continue, ediția din 2026 a demonstrat că parteneriatul dintre mediul public și cel privat, împreună cu implicarea activă a comunității academice, poate transforma obstacolele în oportunități de dezvoltare.

Concluziile lui Victor Negrescu

„Cred că crucial pentru noi să păstrăm Centrul european de competențe în materie de securitate cibernetică la București. El își termină mandatul la finalul lui 2027 și mă lupt să-l mențin în continuare și să se transforme într-o agenție, care să gestioneze și securitatea cibernetică pe zona de AI (…)

Un alt obiectiv: la Parlamentul European ne luptăm, împreună cu un grup de 60 de eurodeputați, să creăm o comisie specială pe inteligența artificială și robotică. Și eu cred că vom reuși să facem lucrul ăsta, astfel încât, ca începând de anul viitor, să avem o comisie specială de inteligența artificială și robotică.

Al treilea element pe care îl lansez ca provocare: eu cred sincer că tebui să revenim la un sistem fiscal care să sprijine inovarea. După ce terminăm cu Planul Național de Redresare și Reziliență, putem să revenim la un sistem fiscal favorabil acestui sector, dar trebuie să construim această paradigmă și în dezbaterea publică din România, și în raport cu decideții. Eu cred că un obiectiv al nostru, poate nu pentru anul viitor, dar următori 2-3 ani, este să revenim la un sistem care înțelege că inovația trebuie sprijinită pentru ca ea să se dezvolte.

Al patrulea lucru: Să folosim potențialul RO AI Factory, care poate fi operațional anul viitor, pentru a deschide această platformă către inovație și către limbaje AI sau tehnologiei care este conectată cu România”, a declarat vicepreședintele Parlamentului European, la finalul reuniunii.

Romanian Digital Day 2026, găzduit de Victor Negrescu, vicepreședinte al legislativului european, a beneficiat de suportul Grupului S&D, IMM România, ANIS, RoboHub, Transilvania Digital Innovation Hub și Politehnica București.

GALERIE FOTO: Mihai Pop