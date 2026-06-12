Un deputat PSD explică de ce Bolojan se ține cu dinții de putere: Decuplarea PNL-USR de la robinetul de bani și influență este devastatoare

Deputatul PSD Mihai Fifor îl acuză pe premierul demis Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook, că refuză să renunțe la putere pentru a-și proteja influența politică și rețeaua de susținători. Fifor mai precizează că actuala criză economică și socială din România poartă „aceeași unică semnătură”.

„Nu îi pasă nici cât negru sub unghie că, în numai zece luni, a reușit să dea țara de gard. Iar acum, în loc să oprească motorul și să coboare de la volan, apasă inconștient pe accelerație, doar-doar dărâmă și gardul. Poate numai așa, după ce va termina de distrus și de pus la pământ tot ce se mai poate distruge, va pleca și ne va lăsa în pace”, precizează Fifor în postarea de pe Facebook.

„Kamikaze Bolojan este tot ce se putea întâmpla mai rău României”

Într-o postare publicată pe Facebook, președintele PSD Arad, Mihai Fifor, îl acuză pe Bolojan că, în loc să își asume responsabilitatea pentru situația țării, continuă politicile care au agravat problemele economice.

„Kamikaze Bolojan este tot ce se putea întâmpla mai rău României. Nu pentru că el reprezintă excepția. Dimpotrivă, pentru că este încununarea perfectă a dezastrului început de Orban și continuat de Cîțu și Ciucă”, a scris Fifor.

Social-democratul susține că actualul premier reprezintă continuarea politicilor promovate de guvernările liberale și de alianțele PNL-USR din ultimii ani, pe care le consideră responsabile pentru creșterea inflației, a datoriei publice și a deficitului bugetar.

„Evident că Bolojan nu se dă dus de la Victoria nici cu descarcerarea. Nu dă drumul puterii din care își hrănește gașca. Nu poate. Fără Palatul Victoria este mort politic. Dispare. Devine irelevant. Și știe foarte bine asta.

Decuplarea PNL-USR de la robinetul de bani și influență este devastatoare pentru baronul de Bihor. Pierderea privilegiilor și sinecurilor de către armata lor de flămânzi înseamnă sfârșitul carierei sale politice.

Să rămână fără secretari de stat, șefi de agenții, prefecți, subprefecți și directori este apocalipsa pentru Bolojan.

Rămânerea lui la butoane este, în schimb, apocalipsa pentru români”, mai menționează deputatul social-democrat.

Fifor afirmă că măsurile adoptate de Guvern sub conducerea lui Bolojan au afectat consumul, investițiile și mediul de afaceri românesc.

„Iar peste toate acestea a venit apostolul austerității Bolojan, care, în numele „reformei”, a reușit în numai zece luni să blocheze consumul și investițiile, să arunce inflația în aer, să sufoce capitalul românesc, să împingă economia în recesiune și să aducă milioane de români cu apa la gură”, adaugă deputatul Mihai Fifor.

Totodată, el acuză Executivul că a favorizat anumite grupuri de interese și că a ignorat problemele categoriilor vulnerabile.

„A reușit să dea tun după tun. Totul pentru cei de la masa mare a guvernării sale. Nimic pentru românii umiliți și sărăciți. Uităm chiar așa de ușor cu cât cinism a început Bolojan marea reformă: luând de la mame, veterani, foști deținuți politic și profesori?O politică eminamente împotriva românilor. O agendă profund anti-românească. O agendă dictată de luni de zile de grupuri de interese mufate la banul public”, se mai arată în postarea social-democratului.

„Bolojan alege, ca în toată cariera sa, pentru el, nu pentru cetățeni. Nu pentru români”, a mai transmis liderul PSD Arad.

În opinia acestuia, menținerea lui Ilie Bolojan în funcția de premier este determinată de nevoia de a conserva influența politică a PNL și USR și de a păstra controlul asupra funcțiilor din administrație.