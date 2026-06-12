Claudiu Manda anunță încheierea „erei” Bolojan: „După părerea mea, guvernul Tomac va trece”

Claudiu Manda, europarlamentar și secretar general al PSD, a precizat într-o postare pe Facebook că a fost alături de Organizația Femeilor Social Democrate Dolj, o conferință la care au luat parte peste 600 de femei. I-a transmis felicitări Alexandrei Presură pentru alegerea în funcția de președinte al OFSD Dolj. Apoi, a reiterat ideea că România are nevoie de o „guvernare orientată către nevoile reale ale cetățenilor”. El a susținut că „guvernul Tomac va trece”.

„M-am bucurat să fiu astăzi alături de Organizația Femeilor Social Democrate Dolj, una dintre cele mai puternice organizații de femei din România, ale cărei rezultate vorbesc de la sine. Prezența a peste 600 de femei la această conferință a arătat încă o dată forța organizației și importanța pe care femeile o au în viața publică. O felicit pe Alexandra Presura pentru alegerea în funcția de președinte al OFSD Dolj și îi urez mult succes alături de noua echipă de conducere. Am discutat astăzi și despre provocările cu care se confruntă românii și despre soluțiile de care România are nevoie în perioada următoare”, a notat Claudiu Manda pe Facebook.

El susține că „guvernul Tomac va trece”

Apoi, Claudiu Manda, secretar general al PSD și europarlamentar, a făcut referire la efectele care au survenit în urma guvernului Bolojan. Europarlamentarul a adus în atenție nu doar recesiunea economică, ci și alți indici care au fost influențați. Printre aceștia se numără inflația, precum și reducerea consumului și scăderea puterii de cumpărare. El a susținut că țara are nevoie de „decizii responsabile”, precum și de o „guvernare orientată către nevoile reale ale cetățenilor”.

Secretarul general al PSD a continuat prin a menționa că „era domnului Bolojan se încheie”, iar „guvernul Tomac va trece”. Vă reamintim că în urmă cu o săptămână, Claudiu Manda îl gira pe Eugen Tomac, arătându-și convingerea că acesta va reuși să construiască o echipă și un program de guvernare – vezi AICI mai multe detalii. S-a arătat încrezător în măsurile propuse de Partidul Social Democrat.

„Venim după o perioadă în care încăpățânarea domnului Bolojan a produs recesiune economică, inflație, scăderea puterii de cumpărare, reducerea consumului, falimente și pierderea locurilor de muncă. România are nevoie mai mult ca oricând de decizii responsabile și de o guvernare orientată către nevoile reale ale cetățenilor. Dar avem o veste bună: era domnului Bolojan se încheie. După părerea mea, guvernul Tomac va trece. Şi eu cred că este un lucru bun că România va avea în curând un nou guvern care va pune oamenii pe primul loc. Sunt încrezător că măsurile propuse de PSD pentru sprijinirea categoriilor cu venituri mici și a clasei de mijloc, pentru reducerea presiunii fiscale, creșterea puterii de cumpărare și susținerea investițiilor vor reprezenta priorități ale viitorului program de guvernare. România are nevoie de politici care să sprijine oamenii, investițiile și economia, nu de experimente care îi sărăcesc”, a mai notat Claudiu Manda.

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