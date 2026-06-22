Un fost ministru USR are 5 priorități pentru Guvernul Veștea: „Mai bine reducem taxarea pentru toți decât să mai creștem iar cheltuieli la stat”

Claudiu Năsui, fost ministru USR, a postat pe o rețea de socializare cele 5 priorități pe care ar trebui să le aibă în vedere Guvernul Veștea. Prima este legată de revenirea la cota TVA de 19%, fiind luate în considerare și cotele reduse la 5% și 9%. Vă reamintim faptul că azi, la ora 21:30, va avea loc votul de învestire a noului guvern, după întrunirea birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului.

Fostul ministru USR susține că o astfel de revenire la cota TVA de 19% ar putea fi „simțită” în zona economică. De altfel, el a menționat că un alt pas ar putea reprezenta „renunțarea la noile creșteri de cheltuieli de la stat”. El a oferit exemplul Legii salarizării unitare despre care spune că reprezintă „o nouă rundă de creștere de salarii la stat cu încă 8 miliarde de lei”.

Fostul ministru USR al Economiei a mai precizat că „mai bine reducem taxarea pentru toți decât să mai creștem iar cheltuieli la stat”. Claudiu Năsui a notat o altă prioritate pe care ar putea să o aibă Guvernul Veștea, și anume eliminarea anumitor declarații la stat. El a enumerat declarațiile TVA 300 și 394. Altfel, a mai menționat despre TVA cu taxare inversă. În final, a punctat o prioritate de ordin administrativ.

Cele 5 priorități menționate de Claudiu Năsui pentru viitorul guvern

„Cinci lucruri bune pentru economia României pe care ar trebui să le facă viitorul guvern.

Revenirea cotei TVA la 19%

1. Revenirea cotei de TVA la 19% cu tot cu cote reduse la 5% și 9%. După lovitura mare pe care a primit-o puterea de cumpărare a românilor, reducerea aceasta s-ar simți.

Renunțarea la noile creșteri de cheltuieli de la stat

2. Renunțarea la noile creșteri de cheltuieli de la stat. De exemplu la legea salarizării unitare, care nu e nicio „reformă”, doar o nouă rundă de creștere de salarii la stat cu încă 8 miliarde de lei (da, pentru creșterile de cheltuieli la stat sunt bani). Da, pierdem bani din PNRR, dar pierdem mai puțin decât sunt creșterile de salarii la stat.

Mai bine reducem taxarea pentru toți decât să mai creștem iar cheltuieli la stat.

Eliminarea unor declarații la stat (TVA 300 și 394)

3. Eliminarea multor declarații inutile la stat, cum ar fi declarațiile TVA 300 și 394. Statul află TVA-ul de plată de la firme în România în trei moduri diferite. Prin acele declarații, prin fișierul SAF-T și prin E-Factura. De trei ori, aceeași informație.

Cum s-a ajuns aici? Pentru că de fiecare dată combaterea evaziunii s-a făcut prin mai multă birocrație pentru cei care oricum plăteau taxele. Cine nu dă factură, nu dă nici e-factură.

Taxa pe Valoarea Adăugată cu taxare inversă și maxim 12 ministere

4. TVA cu taxare inversă. Dintr-o singură măsură s-ar reduce și birocrația și ar crește semnificativ colectarea pentru că n-ar mai fi posibilă frauda carusel cu TVA-ul. Plus multe alte avantaje în care nu intrăm acum.

5. Maxim 12 ministere și faimoasa „reformă administrativă” de care vorbesc toți dar nu o face nimeni. Iar aceea trebuie să înceapă din guvern. Nu poți avea un număr record de miniștri, dar să zici altora să se comaseze. Aici trebuie o lege a falimentului UAT-urilor și finanțarea UAT-urilor de la centru strict după populație, fără alte criterii politice”, a scris Claudiu Năsui pe Facebook.

Ce este taxarea inversă a TVA-ului? Potrivit ANAF, taxarea inversă este un mecanism prin care TVA nu mai este plătită între furnizor și beneficiar, ci este calculată și declarată direct de beneficiar. Se aplică doar între firme înregistrate în scopuri de TVA, iar furnizorul emite factura fără TVA, cu mențiunea „taxare inversă”.

Concluzii pe scurt: ce propune, de fapt, fostul ministru USR al Economiei

Astfel de măsuri menționate în postarea de mai sus ar putea avea un impact pozitiv asupra economiei, potrivit lui Claudiu Năsui. Fostul ministru USR ale Economiei propune un pachet de măsuri pentru stimularea economiei. Printre priorități se numără reducerea TVA la 19%, limitarea cheltuielilor publice și simplificarea birocrației fiscale prin eliminarea declarațiilor redundante și introducerea taxării inverse la TVA. De asemenea, susține reformarea administrației prin reducerea numărului de ministere și reorganizarea finanțării autorităților locale pe criterii obiective.

Claudiu Năsui (vicepreședinte USR) este economist și activează în sfera politicii românești. El a fost ministru al Economiei în intervalul ianuarie – septembrie 2021.

Sursă foto: Mediafax Foto; Facebook