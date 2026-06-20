Fostul ministru USR al Economiei, Claudiu Năsui, lansează acuzații dure la adresa Oanei Gheorghiu, pe fondul intervenției vicepremierului demis în dosarul naționalizării unor companii de stat profitabile. Anterior Oana Gheorghiu a respins în mod repetat acuzațiile privind lipsa de transparență și ideea că listarea unor companii de stat ar reprezenta o „vânzare a țării”.
Într-o postare pe contul său de socializare, Claudiu Năsui, fost ministru USR al economiei în guvernul Cîțu, atrage atenția că situația companiilor de stat este una deplorabilă. Concret, susține fostul ministru, acestea ar fi ținute în viață artificial, „doar ca băieții deștepți să se îmbogățească și mai mult și mai mult „.
În susținerea acuzațiilor sale, actualul deputat invocă Azomureș ca studiu de caz. Combinatul chimic a fost naționalizat de vicepremierul demis, Azomureș fiind cumpărat de Romgaz.
În finalul comentariului său, fostul ministru al Economiei observă că vicepremierul doar mimează reforma economică. În opinia lui Năsui, toate aceste demersuri sunt doar „o rotație de cadre în companiile de stat” .
„Din păcate, chiar doamna Gheorghiu nu vrea privatizare pentru că „reformă nu înseamnă să vinzi ce ai prin casă”.
Înaintea demiterii guvernului Bolojan, Oana Gheorghiu îi dădea o replică PSD în disputa privind listarea companiilor de stat. „Activitatea mea a deranjat mulți băieți deștepți”, spunea vicepremierul.
Oana Gheorghiu a respins acuzațiile privind lipsa de transparență și ideea că listarea unor companii de stat ar reprezenta o „vânzare a țării”.