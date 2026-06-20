Fostul ministru USR al Economiei, Claudiu Năsui, lansează acuzații dure la adresa Oanei Gheorghiu, pe fondul intervenției vicepremierului demis în dosarul naționalizării unor companii de stat profitabile. Anterior Oana Gheorghiu a respins în mod repetat acuzațiile privind lipsa de transparență și ideea că listarea unor companii de stat ar reprezenta o „vânzare a țării”.

Într-o postare pe contul său de socializare, Claudiu Năsui, fost ministru USR al economiei în guvernul Cîțu, atrage atenția că situația companiilor de stat este una deplorabilă. Concret, susține fostul ministru, acestea ar fi ținute în viață artificial, „doar ca băieții deștepți să se îmbogățească și mai mult și mai mult „.

„E momentul să spunem stop”. Cum funcționează Azomureș ca studiu de caz în dosarul privatizărilor defectuoase

În susținerea acuzațiilor sale, actualul deputat invocă Azomureș ca studiu de caz. Combinatul chimic a fost naționalizat de vicepremierul demis, Azomureș fiind cumpărat de Romgaz.

„statul român este acționar în peste 1.500 de companii, o mare parte dintre ele fiind ținute în viață doar ca băieții deștepți să se îmbogățească și mai mult și mai mult, în timp ce noi devenim din ce în ce mai săraci. E momentul să spunem stop.”

Ne spune doamna Gheorghiu. Și are dreptate.

Din păcate guvernul în care e viceprim-ministru tocmai a naționalizat o companie (Azomureș). Acolo de ce nu a spus stop?

Reforma nu înseamnă să te vaiți cât de mult se fură din companiile de stat, dar să te împotrivești privatizării ba chiar să mai și naționalizezi companii.

Reforma acestor companii înseamnă privatizarea. Orice altceva e doar o cosmetizare a dezastrului”, a scris deputatul USR. a scris deputatul

Gheorghiu, acuzată că vrea doar „o rotație de cadre” În finalul comentariului său, fostul ministru al Economiei observă că vicepremierul doar mimează reforma economică. În opinia lui Năsui, toate aceste demersuri sunt doar „o rotație de cadre în companiile de stat” .

„Din păcate, chiar doamna Gheorghiu nu vrea privatizare pentru că „reformă nu înseamnă să vinzi ce ai prin casă”.

Până când nu terminăm ce am început în decembrie 89, adică privatizarea companiilor de stat, maximul ce se poate întâmpla în aceste companiile este rotația de cadre. Pleacă „profesioniștii” partidului X, vin „profesioniștii” partidului Y”.

„Activitatea mea a deranjat mulți băieți deștepți”, susține Oana Gheorghiu

Înaintea demiterii guvernului Bolojan, Oana Gheorghiu îi dădea o replică PSD în disputa privind listarea companiilor de stat. „Activitatea mea a deranjat mulți băieți deștepți”, spunea vicepremierul.