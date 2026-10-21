Un lider PNL anunță că Mircea Abrudean, mâna dreaptă a lui Bolojan în Parlament, rămâne la șefia Senatului, deși alți liberali numiți în funcții au fost obligați să își depună demisiile

Deși PNL a anunțat că a trecut în opoziție, se pare că liberalii continuă să se agațe de putere prin orice mijloace. Liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu, a declarat miercuri 21 octombrie că Mircea Abrudean, apropiat al lui Bolojan, rămâne, în continuare, președintele Senatului. Amintim că, la începutul acestei săptămâni, demnitarii PNL au renunțat la funcții, după ultimatumul dat de premierul demis.

Potrivit lui Fenechiu, funcția de președinte al Senatului, deținută de Abrudean, nu este una ocupată prin numire politică, iar înțelegerea în baza căreia acesta a fost votat nu a fost denunțată. „A solicitat cineva demisia domnului Abrudean?”, a întrebat retoric Fenechiu.

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„Domnul Abrudean n-a fost numit politic, domnul Abrudean a fost ales de senatori, în baza unei înţelegeri politice, care nu a fost denunţată de nimeni. A solicitat cineva demisia domnului Abrudean? Aţi auzit pe cineva să spună treaba asta? Există în momentul ăsta în Senatul României o persoană mai potrivită decât domnul Abrudean să ocupe acest post? Nu ştiu, n-am auzit pe nimeni. Deci, atâta vreme cât n-am văzut ca cineva să revendice postul lui Abrudean, care eu cred că a fost unul dintre cei mai buni preşedinţi ai Senatului, atât în echilibru, cât şi prin prestanţă, cred că ar fi o inepţie să fie înlocuit”, a afirmat Fenechiu, la Senat.

Daniel Fenechiu vorbește despre o „colaborare” între liberali și actualul Guvern, deși PNL s-a retras în opoziție

De asemenea, Daniel Fenechiu este de părere că social-democrații nu vor cere demisia lui Mircea Abrudean și a menționat, în acest sens, o posibilă „colaborare” între Guvernul Luca Niculescu și PNL, chiar dacă liberalii s-au retras în opoziție.

„Sincer, nu mă aştept, pentru că eu cred că, în contextul în care ai un Guvern minoritar şi în contextul în care vrei să faci o colaborare cu Partidul Naţional Liberal, trebuie să ţii cont de anumite aspecte, inclusiv instituţionale şi organizatorice. Pe de altă parte, aţi văzut activitatea lui Abrudean, e un personaj neconflictual, este tot timpul parte a soluţiei şi un om care stă de vorbă cu toată lumea şi caută soluţii. Deci, personal, n-am de unde să ştiu cum gândesc cei din PSD, dar, din informaţiile care le am, nu se pune această problemă”, a declarat Fenechiu.

Petrișor Peiu, pentru Gândul: „Va fi foarte greu pentru PNL-iști să convingă pe cineva că sunt în opoziție”

Rămânerea liberalului Mircea Abrudeanu la șefia Senatului este un fapt ce confirmă afirmațiile lui prim-vicepreședintelui AUR, Petrișor Peiu, la emisiunea „Ai aflat cu Ionuț Cristache„. Potrivit lui Peiu este puțin probabil ca liberalii să capete credibilitate din postura de „partid de opoziție”, având în vedere că PNL a convenit să nu depună moțiune de cenzură împotriva Cabinetului și s-a angajat să voteze „orice lege care nu contravine traiectoriei deficitului bugetar” .

„Va fi foarte greu pentru USR-iști, PNL-iști și UDMR-iști, să convingă pe cineva că sunt în opoziție”, a declarat Peiu, pentru sursa citată.

Bolojan le-a ordonat demnitarilor liberali să-și depună demisiile

Mai mulți liberali, secretari de stat, subsecretari, prefecți, subprefecți, și-au anunțat demisia luni 19 octombrie, cu două zile înainte de învestitirea Guvernului Niculescu, ca urmare a ordinului dat sâmbătă de președintele PNL, Ilie Bolojan.

Șeful liberalilor a transmis că „demnitarii susţinuţi de PNL îşi vor depune demisiile, în primele zile ale săptămânii următoare, şi nu vor mai ocupa posturile care sunt deţinute astăzi cu sprijinul Partidului Naţional Liberal”.