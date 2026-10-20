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Ursula von der Leyen îl felicită pe Luca Niculescu pentru învestirea guvernului. Mesajul șefei Comisiei Europene pentru noul premier al României

Ruxandra Radulescu
Ursula von der Leyen îl felicită pe Luca Niculescu pentru învestirea guvernului. Mesajul șefei Comisiei Europene pentru noul premier al României
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Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-a felicitat, oficial, pe Luca Niculescu, după ce Guvernul său a fost învestit cu 280 de voturi „pentru” și 58 de „împotrivă”.

„Felicitări pentru Luca Niculescu pentru că a ajuns premier al României. Avem o muncă importantă în față. Pentru a crea oportunități pentru oameni și pentru afaceri. Și pentru a întări securitatea pe Flancul nostru Estic. Nu avem timp de pierdut. Să mergem înainte împreună, pentru România și pentru Europa”, a transmis Ursula von der Leyen, într-un mesaj pe X.

Marile publicații internaționale au scris despre învestirea Guvernului Niculescu

Vestea învestirii guvernului Luca Niculescu a ajuns și peste hotare, acolo unde marile publicații au scris despre finalul unei crize politice de 168 de zile care a amenințat stabilitatea financiară a țării.

Publicațiile majore și agențiile de presă străine, precum Bloomberg, Politico, Financial Times, Washington Post sau TASS, s-au concentrat pe încercările eșuate de a numi un nou premier, pe provocările cu care Luca Niculescu se va confrunta, dar și pe profilul său profesional.

Publicația Politico a catalogat din start misiunea lui Niculescu ca fiind una extrem de dificilă deoarece noul premier a fost numit cu scopul de a găsi o cale de compromis și de a asigura o majoritate stabilă într-un Parlament marcat de dispute

România are un guvern cu puteri depline, după șase luni de criză politică

După aproape sașe luni de criză politică, 168 de zile, adică fix 24 de săptămâni de la demiterea Guvernului Bolojan, România are un nou Guvern cu puteri depline.

Premierul desemnat Luca Niculescu a primit marți votul de încredere al Parlamentului pentru învestirea Cabinetului său, cu 280 „pentru”și 58 „împotrivă”. După ce a fost învestit oficial, Luca Niculescu și echipa sa de miniștri au depus jurământul de învestitură la Palatul Cotroceni, în această seară.

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