La scurt timp după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că social-democrații sunt disupuși să intre la guvernare în Executivul Luca Niculescu, fostul șef al USR, Cătălin Drulă, a ieșit la atac chiar împotriva președintelui Nicușor Dan, fondatorul Uniunii Salvați România. Reacția lui Drulă vine într-un moment când principalele partide politice, PSD și PNL, au transmis că sunt dispuse la concesii pentru învestirea unui guvern cu drepturi depline, pentru a pune capăt crizei politice care durează de peste 5 luni.

Poziția USR-ului de a nu vota un guvern alături de PSD se menține, chiar și în contextul celei mai profunde crize guvernamentale din România post-decembristă. Cătălin Drulă, fostul lider USR, îl acuză pe Nicușor Dan, fondatorul partidului din care acesta face parte, de o alianță cu social-democrații, după ce Sorin Grindeanu, a anunțat că PSD este de acord să intre în Cabinetul Niculescu.

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„Guvernul PeSeDan”, afirmă Cătălin Drulă, în postarea de pe Facebook.

„Guvernul PSD-Nicușor Dan e pregătit de instalare”

Mai mult, fostul lider USR insinuează că Nicușor Dan, omul care l-a sprijinit în campania electorală pentru Primăria Capitalei, ar fi urmărit de ceva vreme să-i aducă la guvernare pe social-democrați, marii adversari ai USR-iștilor.

„După ceva teatru și praf în ochi s-a îndeplinit dorința prezidențială. PSD își mufează înapoi oamenii la resurse.

Era foame mare.

Sistemul respiră ușurat – orice avânt reformist e oprit, pentru moment. Revenim la o hoție naționalistă sănătoasă.

Guvernul PSD-Nicușor Dan e pregătit de instalare”, mai susține Drulă.

„Șantajul la Bolojan a funcționat”

În același timp, Cătălin Drulă îi atribuie lui Ilie Bolojan postura de victimă a unui „șantaj” din partea social-democraților, după ce liderul liberal a transmis că PNL va susține Guvernul Luca Niculescu în Parlament.

„Fostul mare partid – care la alegeri a luat 21,96% – și-a găsit salvarea pe moment în parteneriatul cu Matematicianul. Strict vorbind, asta e posibil doar pentru că șantajul la Bolojan a funcționat și va da votul acestui guvern”, mai sublianiază Drulă.

Drulă, avertisement final: „Noi de aicea nu plecăm”

Drulă afirmă, în încheierea postării, că USR rămâne pe scena politică. „Nu plecăm” subliniază fostul lider USR deși formațiunea a obținut doar 12,26% la Parlamentarele din 2024 și se clasează cu doar 8% în sondajele recente.

„Pentru România e un vis urât. Greu îți revii din dezamăgire după ce-ai fost tras în piept, păcălit, țepuit. Lehamitea și resemnarea sunt de înțeles.

Dar nu putem decât să ne adunăm, să ne ridicăm și să luptăm. E țara noastră, noi de aicea nu plecăm”, conchide fostul lider USR.

Social-democrații susțin guvernul Niculescu. „PSD a luat decizia de a fi parte a soluției pentru ieșirea din acest blocaj național”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat miercuri că PSD a luat decizia de a fi parte a soluţiei pentru ieşirea din acest blocaj, deoarece priorităţile solicitate de Partidul Social Democrat se regăsesc în programul de guvernare al viitorului cabinet Niculescu. Grindeanu a adăugat că social-demnocrații vor face o evaluare după șase luni.

„PSD a luat decizia de a fi parte a soluției pentru ieșirea din acest blocaj național. CPN a dat undă verde intrării la guvernare, deoarece prioritățile solicitate de PSD se regăsesc în programul de guvernare al viitorului Cabinet Niculescu”, a anunţat preşedintele PSD, după şedinţa Consiliului Naţional al partidului.

Dominic Fritz anunță că USR că nu va vota Guvernul Niculescu

Declarațiile lui Drulă se aliniază celor făcute de actualul președinte USR, Dominic Fritz, care a reiterat, după discursul lui Sorin Grindeanu că formațiune nu va vota un guvern din care fac parte social-democrați, implicit Executivul Luca Niculescu.