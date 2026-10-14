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Stenograme Gândul din ședința decisivă a PSD, în care social-democrații au stabilit să intre în Guvernul Niculescu. Grindeanu: „Vreau să fiți conștienți în ce intrăm. Nu se va arunca cu flori, ci cu rachete” / Manda: „Trebuie să venim cu reforma administrativă” / Firea: „USR îi vor transforma în ținte pe miniștrii noștri”

Răzvan Botea
Stenograme Gândul din ședința decisivă a PSD, în care social-democrații au stabilit să intre în Guvernul Niculescu. Grindeanu: „Vreau să fiți conștienți în ce intrăm. Nu se va arunca cu flori, ci cu rachete” / Manda: „Trebuie să venim cu reforma administrativă” / Firea: „USR îi vor transforma în ținte pe miniștrii noștri”
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Ședință tensionată în PSD, miercuri, 14 octombrie, la Vila Lac, acolo unde conducerea social-democraților a decis intrarea la guvernare alături de premierul desemnat Luca Niculescu. Potrivit stenogramelor obținute de Gândul, Sorin Grindeanu le-a transmis colegilor săi că următoarele șase luni vor fi extrem de dificile și i-a avertizat pe viitorii miniștri că nu vor beneficia de nicio perioadă de acomodare. Liderii partidului au vorbit despre necesitatea reformei administrative, eliminarea privilegiilor și recuperarea încrederii electoratului, în condițiile în care AUR reprezintă o amenințare electorală pentru PSD.

Consiliul Politic Național al PSD s-a reunit miercuri, la Vila Lac, pentru a lua una dintre cele mai importante decizii politice din ultima perioadă: intrarea în Executivul condus de Luca Niculescu. După aproximativ o oră de discuții, social-democrații au decis să își asume participarea la guvernare, potrivit informațiilor obținute de Gândul.

Sorin Grindeanu, Claudiu Manda, Alfred Simonis și Gabriela Firea au insistat asupra necesității unor rezultate rapide, a unei comunicări eficiente și a unor reforme prin care partidul să recâștige încrederea românilor. Gândul prezintă stenogramele ședinței.

Grindeanu, avertisment pentru viitorii miniștri PSD: „Nu e cu cartonașe galbene, ci direct roșu”

În fața conducerii PSD, Sorin Grindeanu a recunoscut că decizia intrării la guvernare este dificilă și a susținut că partidul trebuie să își asume responsabilitatea schimbării direcției în care se îndreaptă România.

„Alegerea nu e simplă. Lumea așteaptă ca noi să venim și să reparăm ce au făcut oamenii aceștia. Următoarele șase luni vor fi foarte grele. E o bătălie care trebuie dusă și câștigată, pentru că trebuie să facem ce am spus în aprilie anul trecut: să schimbăm direcția”, le-a transmis Grindeanu colegilor, potrivit stenogramelor Gândul.

Grindeanu a avertizat că viitorii membri ai Cabinetului trebuie să fie pregătiți pentru atacuri politice și pentru o presiune publică uriașă.

„Dacă intrăm, vreau să fiți conștienți în ce intrăm. Nu se va arunca cu flori, ci cu rachete. Cine merge în Guvern trebuie să înțeleagă că nu e cu cartonașe galbene, ci direct roșu. Vreau miniștri care să muncească 24 de ore și să comunice bine. Vreau să arătați oamenilor ce găsiți acolo și să faceți lucrurile care trebuie pentru a redresa țara. Trebuie să scădem din nemulțumirea publică care există acum”, a spus Grindeanu.

Claudiu Manda cere reforma administrativă: „Acest lucru este obligatoriu, pentru că o vor face alții altfel”

La rândul său, Claudiu Manda a insistat asupra profilului celor care vor reprezenta PSD în viitorul Guvern. Acesta a cerut miniștri profesioniști, capabili să își stăpânească domeniile de activitate și să explice public deciziile luate.

„Vreau miniștri profesioniști, care să comunice foarte bine și să înțeleagă foarte bine domeniile. Trebuie să livrăm oamenilor ce am promis”, a afirmat Manda.

Un punct central al intervenției sale a fost reforma administrativă, pe care o consideră inevitabilă.

„Și trebuie să venim cu reforma administrativă. Acest lucru este obligatoriu, pentru că o vor face alții altfel”, a avertizat liderul PSD.

Alfred Simonis: „Am câștigat alegeri ca să guvernăm, nu ca să stăm în opoziție”

Alfred Simonis a susținut că PSD nu își poate permite să rămână în opoziție până la următorul ciclu electoral.

„Am câștigat alegeri ca să guvernăm. Noi, de șase luni, suntem într-o opoziție dură. Până la alegeri mai sunt doi ani. Noi nu am câștigat alegeri în 2020 și 2024 ca să stăm în opoziție și să ne gândim la 2028”, a afirmat Simonis.

El a atras atenția și asupra riscului ca PSD să fie pus într-o situație politică dificilă în următoarele luni, dacă nu reușește să își construiască suficiente pârghii de acțiune.

„Trebuie să avem cu toții pârghiile necesare pentru ca peste șase luni să câștigăm noi, când ei vor vrea să ne lase în ofsaid. Trebuie să guvernăm bine și să luăm deciziile corecte”, a continuat Simonis.

În aceeași discuție, Sorin Grindeanu a intervenit cu un mesaj despre competiția electorală dintre PSD și AUR, insistând că social-democrații nu vor putea recupera teren printr-o confruntare bazată exclusiv pe retorică.

„Șansa noastră de a scădea AUR este să guvernăm bine. De țipat, nu câștigăm cu ei. Noi trebuie să guvernăm bine, asta este șansa noastră”, a spus liderul PSD.

Gabriela Firea: „În Parlamentul European ne întreabă lumea dacă mai suntem capabili să aducem stabilitatea în România”

Europarlamentarul PSD a atras atenția că instabilitatea politică din România este urmărită cu îngrijorare inclusiv la nivel european.

„În Parlamentul European ne întreabă lumea dacă mai suntem capabili să aducem stabilitatea în România. Lumea este îngrijorată pe bună dreptate”, a spus aceasta.

Firea i-a avertizat pe colegi că miniștrii PSD vor deveni ținte politice, în special pentru reprezentanții USR, și a cerut solidaritate în interiorul partidului.

„Va depinde foarte mult de colegii care ne vor reprezenta în Guvern, pentru că nu va fi foarte ușor. Cei de la USR îi vor transforma în ținte pe miniștrii noștri. Rolul nostru va fi să fim o echipă sincronizată, unită, să nu îi lăsăm pe persoană fizică și să îi sprijinim”, a declarat Firea.

PSD intră la guvernare, PNL susține învestirea, dar rămâne în opoziție

Decizia social-democraților vine într-un context politic complicat, marcat de negocierile pentru formarea unui nou Executiv și de presiunile pentru încheierea crizei guvernamentale.

Așa cum a relatat anterior Gândul, liberalii conduși de Ilie Bolojan au decis, tot miercuri, să voteze învestirea Guvernului Luca Niculescu, însă fără să participe la noua formulă guvernamentală alături de PSD.

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a anunțat că liberalii vor susține instalarea noului Executiv pentru depășirea crizei politice, urmând să își asume rolul de partid de opoziție.

De asemenea, potrivit informațiilor publicate de Gândul, premierul desemnat Luca Niculescu urmează să depună joi, 15 octombrie, programul de guvernare și lista miniștrilor la Parlament.

În acest context, hotărârea PSD de a intra la guvernare reprezintă un pas decisiv pentru constituirea noului Cabinet.

Avertismentul lui Sorin Grindeanu sintetizează presiunea sub care PSD revine la guvernare: „Nu se va arunca cu flori, ci cu rachete”.

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