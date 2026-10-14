Fritz anunță că USR rămâne ferm pe poziții și că partidul pe care îl conduce nu va vota Guvernul Niculescu

Liderul USR, Dominic Fritz, a publicat miercuri, 14 octombrie, pe pagina personală de Facebook, un mesaj prin care anunță că partidul pe care îl conduce nu va vota Guvernul Niculescu – un Executiv în care, din punctul său de vedere, PSD „se întoarce cu oameni-paravan la ministerele cu bugete mari”. Reacția fostului primar al Timișoarei vine la scurt timp după ce Sorin Grindeanu a anunțat că social-democrații susțin învestirea noului Guvern cu puteri depline și a confirmat cele 11 nume de miniștri propuși pentru Cabinetul condus de Luca Niculescu.

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„Stabilitatea care ne este aruncată în față trebuie să se simtă în viața românilor, nu doar în liniștea baronilor ”

„Nevoia de stabilitate nu poate fi folosită ca să ne întoarcem la un guvern de risipă și de protecție pentru privilegiații PSD.

Da, România are nevoie de un guvern. Mulți îmi spun că sunt îngrijorați de prețuri, de rate, de siguranța locului de muncă. Tocmai de aceea, nu le putem cere oamenilor să accepte orice guvern, cu orice preț.

Stabilitatea care ne este aruncată în față trebuie să se simtă în viața românilor, nu doar în liniștea baronilor care își pun oamenii să jefuiască – și asta în timp ce capturează justiția.

USR nu va vota un guvern în care PSD se întoarce cu niște oameni-paravan la ministerele cu bugete mari ca să blocheze reformele și să împartă din nou contracte și companii de stat”, a scris liderul USR în postarea publicată pe Facebook.

„Acest guvern nu se va putea baza decât pe o majoritate ascunsă PSD-AUR în parlament”

În cea de-a doua parte a textului publicat, Dominic Fritz nu a ezitat să își laude colegii de partid – Radu Miruță, Irineu Darău, Oana Țoiu și Diana Buzoianu – pentru succesele pe care le-au bifat în perioada în care au ocupat funcții de miniștri.

„Mai ales că știm că se poate guverna și altfel. În mai puțin de un an, Radu Miruță și Irineu Darău au reușit să salveze 5 fabrici și șantiere și mii de locuri de muncă. Oana Țoiu a susținut și zilele trecute, la Consiliul Afacerilor Externe, sancțiuni pentru peste 1.500 de persoane și organizații din Rusia. Diana Buzoianu oprește robinetele cu bani publici, în plânsetele lui Sorin “ceasul” Grindeanu.

Acest guvern nu se va putea baza decât pe o majoritate ascunsă PSD-AUR în parlament. Nu pare că va avea o viață lungă, a anunțat PSD deja că “îl putem da jos în 6 luni dacă nu ne place”. Pentru a pune cu adevărat capăt haosului scump creat de PSD și AUR, trebuie să ne întoarcem din nou la oameni și la urne.

Voi propune Comitetului Politic al USR în ședința de vineri ca parlamentarii USR să nu voteze guvernul Luca Niculescu”, a mai precizat Dominic Fritz.

Cine sunt cei 11 miniștri care au fost propuși de PSD în Guvernul Luca Niculescu / „Prioritățile solicitate de PSD se regăsesc în programul de guvernare”

Social-democrații au propus 11 nume care vor face parte din Cabinetul condus de Luca Niculescu, în cazul în care acesta va primi cele minimum 233 de voturi necesare în Parlament.

Premierul desemnat a declarat că va depune joi, 15 octombrie, programul de guvernare și lista finală a miniștrilor care vor face parte din următorul Executiv. Iată lista propusă de PSD:

Marian Neacșu – viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne;

– viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne; Florin Barbu – ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

– ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale; Alexandru Rogobete – ministru al Sănătății;

– ministru al Sănătății; Florin Manole – ministru al Muncii;

– ministru al Muncii; Daniel Zamfir – ministru al Economiei;

– ministru al Economiei; Radu Marinescu – ministru al Justiției;

– ministru al Justiției; Alexandru Stoica – ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

– ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; Ștefan Ovidiu Popa – ministru al Transporturilor și Infrastructurii;

– ministru al Transporturilor și Infrastructurii; Natalia Intotero – ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor;

– ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor; Mihai Ghigiu – ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene;

– ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene; Ștefan Radu Oprea – ministru al Apărării Naționale.

„PSD a luat decizia de a fi parte a soluției pentru ieșirea din acest blocaj național. Consiliul Politic Național a dat undă verde intrării la guvernare, deoarece prioritățile solicitate de PSD se regăsesc în programul de guvernare al viitorului Cabinet Niculescu”, a declarat Sorin Grindeanu după şedinţa Consiliului Naţional al partidului.